CONOW annonce son ambition européenne par des partenariats et des lancements de produits lors du Solar Solutions Amsterdam 2026

AMSTERDAM, 12 mars 2026 /PRNewswire/ -- Conow, un écosystème énergétique numérique mondial alimenté par l'IA et optimisé par Tuya Smart (NYSE:TUYA), a marqué les esprits lors du salon Solar Solutions Amsterdam 2026 (10 au 12 mars, Expo Greater Amsterdam), en dévoilant une gamme complète de solutions énergétiques résidentielles comprenant des systèmes de stockage de balcon, des systèmes pour l'ensemble de la maison et des systèmes de gestion énergétique basés sur l'IA, tout en démontrant la confiance commerciale croissante que la marque a commencé à susciter auprès des distributeurs européens et des acteurs du secteur.

Sur le salon Solar Solutions Amsterdam 2026, CONOW a présenté l'un des portefeuilles d'énergie résidentielle les plus complets, unifié par CONOW AI HEMS, une plateforme de gestion intelligente de l'énergie alimentée par Tuya qui permet une optimisation dynamique des tarifs parmi plus de 800 fournisseurs d'énergie et un contrôle de la charge en temps réel pour les thermostats, les chargeurs pour véhicules électriques et les pompes à chaleur. C'est l'une des rares solutions sur le marché qui repose sur un parc d'appareils installés déjà éprouvés, et non uniquement sur des capacités théoriques.

Lyra 2500 AC : le nouveau système de stockage d'énergie de balcon couplé en CA et alimenté par l'IA, dispose d'une puissance continue de 1 500 W (3 000 W en crête) et d'une batterie LFP de 2 560 Wh, pouvant être parallélisée jusqu'à 5 120 Wh. Il offre une alimentation de secours UPS de 10 ms, une charge rapide de 1,5 heure et une compatibilité universelle avec les micro-onduleurs permettant une mise à niveau facile.

Atlas 6000 AC (prévente) : un système de stockage plug-in couplé en CA avec une configuration « ratio idéal » de 3 kW/6 kWh, optimisé pour compenser les pics de demande et couvrir l'utilisation quotidienne dans les foyers. Il se branche sur n'importe quelle prise de courant standard, et la sécurité de niveau industriel garantit une alimentation fiable, sur le réseau ou hors réseau.

CBE2000 Pro : une solution solaire et de stockage de balcon prête à l'emploi, avec une puissance de 2 500 W en courant alternatif bidirectionnel, 4 MPPT (entrée PV 2 600 W) et sauvegarde de 10 ms. Alimenté par le CONOW AI HEMS, le CBE2000 Pro optimise les performances grâce à une tarification dynamique dans les modes Adaptatif, Extrême et Efficace.

Batterie d'extension CBE 5000 : ce système modulaire de « type Lego » permet aux utilisateurs de mélanger des unités de 2 kWh et de 5 kWh afin d'obtenir une capacité personnalisée. Compatible avec les CBE2000/5000 Pro, elle offre le meilleur rapport qualité/prix (€/kWh) de la gamme avec des mises à niveau rapides de la capacité.

Système résidentiel de stockage d'énergie tout-en-un (prévente) : une solution complète pour l'ensemble de la maison (5 kW - 25 kW) prenant en charge les installations monophasées et triphasées. Sa conception modulaire permet une évolutivité de 8 kWh à 48 kWh, avec une durabilité IP66 pour tous les types d'applications, des appartements aux maisons adaptées aux véhicules électriques.

« Les propriétaires européens posent des questions plus difficiles sur l'énergie et méritent des réponses plus intelligentes. Tous les produits que nous avons apportés à Amsterdam sont construits autour d'une idée : que votre maison devrait prendre soin de vous, et non l'inverse », a souligné Alain Zheng, directeur de AI Energy Solutions, CONOW.

CONOW s'engage activement dans le développement de sa communauté et l'établissement de relations durables en Europe. Le 11 mars, la société a organisé sur son stand le CONOW OPEN, accessible uniquement sur invitation, qui a rassemblé des leaders européens du secteur. Guy Vandendungen, directeur national pour les Pays-Bas et directeur technique de Perpetum Energy (également membre du comité d'experts, EAEST), a présenté le marché néerlandais du stockage de l'énergie et son positionnement concurrentiel, avant de procéder à une analyse technique approfondie de la gamme de produits CONOW basés sur l'IA et de ses atouts technologiques. L'événement a également été marqué par la signature d'accords de coopération stratégique avec trois partenaires européens : Flexisolar GmbH, un fournisseur allemand reconnu de systèmes d'alimentation électrique de balcon sur mesure et de solutions photovoltaïques, Lanergy GmbH, un fournisseur allemand de solutions intégrées en matière d'énergies renouvelables et GroenWoon B.V., un fournisseur de confiance dans le domaine du stockage d'énergie domestique aux Pays-Bas.

Mason Sun, directeur des solutions intelligentes chez CONOW, a remarqué qu'« aujourd'hui, la question n'est plus de savoir si nous allons passer à un avenir énergétique plus intelligent et plus vert, mais de savoir à quelle vitesse, et avec quelle efficacité nous pouvons le construire ensemble ».

À l'avenir, CONOW s'engage à renforcer sa présence en Europe, non pas en tant qu'entrant à court terme, mais en tant que partenaire durable construisant l'infrastructure énergétique intelligente sur laquelle les foyers européens pourront compter dans les années à venir.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.conow.com.

Découvrez les solutions énergétiques présentées : conow.com/Lyra2500AC | conow.com/CBE2000Pro | conow.com/ai-hems

