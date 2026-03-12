CONOW benadrukt Europese ambitie met partnerschappen en productlanceringen tijdens Solar Solutions Amsterdam 2026

AMSTERDAM, 12 maart 2026 /PRNewswire/ -- Conow, een AI-gestuurd wereldwijd digitaal energie-ecosysteem van Tuya Smart (NYSE:TUYA), heeft een sterke indruk gemaakt op Solar Solutions Amsterdam 2026 (10-12 maart, Expo Greater Amsterdam). Het bedrijf lanceerde er een uitgebreide reeks energieoplossingen voor woningen, variërend van balkonopslag en volledige thuisenergiesystemen tot AI-gestuurd energiebeheer. Tegelijkertijd liet het bedrijf het groeiende commerciële vertrouwen zien dat het merk geniet bij Europese distributiepartners en spelers in de sector.

CONOW OPEN CONOW Signals European Ambition with Partnerships and Product Launches at Solar Solutions Amsterdam 2026

Op Solar Solutions Amsterdam 2026 presenteerde CONOW een van de meest complete portfolio's van energieoplossingen voor woningen, samengebracht door CONOW AI HEMS, een intelligent energiebeheersysteem op basis van Tuya dat dynamische tariefoptimalisatie mogelijk maakt bij meer dan 800 energieleveranciers en realtime belastingsregeling biedt voor thermostaten, EV-laders en warmtepompen. Het is een van de weinige oplossingen die momenteel beschikbaar zijn en ondersteund worden door een bewezen geïnstalleerde apparaatbasis, en niet alleen door theoretische mogelijkheden.

Lyra 2500 AC: Het nieuw gelanceerde AI-gestuurde, plug-in energiesysteem met wisselstroomkoppeling voor balkons, met een continu vermogen van 1500 W (3000 W piek) en een LFP-batterij van 2560 Wh, die parallel kan worden uitgebreid tot 5120 Wh. Het systeem biedt een UPS-back-up van 10 ms, snel opladen in 1,5 uur en universele compatibiliteit met micro-omvormers, waardoor het eenvoudig achteraf kan worden geïntegreerd.

Atlas 6000 AC (voorverkoop): Een met wisselstroom gekoppeld plug-in opslagsysteem met een configuratie van 3 kW/6 kWh in de zogenoemde 'gouden verhouding', geoptimaliseerd om piekverbruik te compenseren en het dagelijkse energieverbruik van een huishouden te dekken. Het kan op elk standaard stopcontact worden aangesloten en de industriële veiligheidsnormen zorgen voor een betrouwbare stroomvoorziening, zowel op als buiten het net.

CBE2000 Pro: Een plug-and-play slimme zonne- en energieopslagoplossing voor balkons met een bidirectionele wisselstroomcapaciteit van 2500 W, vier MPPT's (2600 W PV-ingang) en een back-up van 10 ms. Het systeem wordt aangestuurd door CONOW AI HEMS en optimaliseert de prestaties via dynamische prijssturing in de modi Aanpasbaar, Extreem en Efficiënt.

CBE Expansion Battery 5000: Met dit 'Lego-achtige' modulaire systeem kunnen gebruikers eenheden van 2 kWh en 5 kWh combineren voor een capaciteit op maat. Het is compatibel met CBE2000/5000 Pro en biedt de beste prijs-prestatieverhouding van het assortiment (€/kWh), waarbij capaciteit snel kan worden uitgebreid.

All-in-one energieopslagsysteem (voorverkoop) voor woonomgevingen: Een volledige energieoplossing voor de hele woning (5 kW–25 kW) die zowel enkel- als driefasige installaties ondersteunt. Dankzij het modulaire ontwerp kan de capaciteit worden uitgebreid van 8 kWh tot 48 kWh. Het systeem heeft een IP66-beschermingsgraad en is geschikt voor uiteenlopende toepassingen, van appartementen tot woningen die geschikt zijn voor elektrisch laden.

"Europese huiseigenaren stellen steeds kritischere vragen over energie. Ze verdienen slimmere antwoorden. Elk product dat we naar Amsterdam hebben gebracht, is ontwikkeld rond één idee: dat uw woning voor u moet zorgen, en niet andersom", aldus Alain Zheng, Director of AI Energy Solutions bij CONOW.

CONOW werkt actief aan het opbouwen van een community en aan langdurige relaties in Europa. Op 11 maart organiseerde het bedrijf de exclusieve CONOW OPEN op zijn stand, een evenement op uitnodiging waar Europese leiders uit de sector samenkwamen voor een keynote van Guy Vandendungen, Country Manager voor Nederland en CTO bij Perpetum Energy (tevens lid van de Expert Committee van EAEST), over de Nederlandse markt voor energieopslag en de concurrentiepositie daarin. Daarna volgde een diepgaande technische presentatie over het AI-gestuurde productportfolio en de technologische sterktes van CONOW. Tijdens het evenement werden ook strategische samenwerkingsovereenkomsten met drie Europese partners ondertekend: Flexisolar GmbH, een gevestigde Duitse leverancier van op maat gemaakte balkonenergiesystemen en fotovoltaïsche oplossingen; Lanergy GmbH, een Duitse leverancier van geïntegreerde oplossingen voor hernieuwbare energie; en GroenWoon B.V., een betrouwbare leverancier van energieopslag voor thuisgebruik in Nederland.

Mason Sun, directeur van Smart Solutions bij CONOW, merkte op: "Vandaag is de vraag niet langer of we zullen overstappen naar een slimmere en groenere energietoekomst, maar hoe snel en hoe goed we die samen kunnen opbouwen."

Met het oog op de toekomst zet CONOW zich in om zijn aanwezigheid in Europa verder te versterken, niet als tijdelijke speler, maar als een duurzame partner die meebouwt aan een intelligente energie-infrastructuur waarop Europese huishoudens de komende jaren kunnen vertrouwen.

Meer informatie vindt u op www.conow.com.

Ontdek de uitgelichte energieoplossingen: conow.com/Lyra2500AC | conow.com/CBE2000Pro | conow.com/ai-hems

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2932335/11.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2932336/22.jpg