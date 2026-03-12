CONOW signalisiert europäische Ambitionen mit Partnerschaften und Produkteinführungen auf der Solar Solutions Amsterdam 2026

AMSTERDAM, 12. März 2026 /PRNewswire/ -- CONOW, ein KI-gestütztes globales digitales Energieökosystem von Tuya Smart (NYSE:TUYA), setzte auf der Solar Solutions Amsterdam 2026 (10.–12. März, Expo Greater Amsterdam) ein deutliches Zeichen – und stellte eine umfassende Produktreihe für den Wohnenergiesektor vor, die von Balkonspeichern über Systeme für das gesamte Haus bis hin zu KI-gesteuertem Energiemanagement reicht, während zugleich das wachsende Vertrauen sichtbar wurde, das sich die Marke bei europäischen Vertriebspartnern und Akteuren der Branche erarbeitet.

CONOW OPEN CONOW Signals European Ambition with Partnerships and Product Launches at Solar Solutions Amsterdam 2026

Auf der Solar Solutions Amsterdam 2026 präsentierte CONOW eines der umfassendsten Energieportfolios für Privathaushalte, gebündelt in CONOW AI HEMS, einer intelligenten Energiemanagementplattform von Tuya, die eine dynamische Tarifoptimierung über mehr als 800 Energieanbieter hinweg sowie eine Laststeuerung in Echtzeit für Thermostate, Ladegeräte für Elektrofahrzeuge und Wärmepumpen ermöglicht. Es ist eine der wenigen Lösungen am Markt, die sich auf eine nachweislich installierte Gerätebasis stützen statt nur auf theoretisches Potenzial.

Lyra 2500 AC: Das neu eingeführte KI-gesteuerte Plug-in-Balkon-Energiespeichersystem mit 1500 W Dauerleistung (3000 W Spitzenleistung) und einer 2560-Wh-LFP-Batterie, die auf 5120 Wh parallel geschaltet werden kann. Es bietet 10 ms USV-Backup, Schnellladung in 1,5 Stunden sowie universelle Kompatibilität mit Mikrowechselrichtern für eine einfache Nachrüstung.

Atlas 6000 AC (Vorverkauf): Ein AC‑gekoppeltes Plug‑in‑Speichersystem mit einer optimal abgestimmten 3‑kW/6‑kWh‑Konfiguration, optimiert, um Spitzenlasten auszugleichen und den täglichen Haushaltsbedarf zu decken. Das Gerät kann an jede Standardsteckdose angeschlossen werden, und die Sicherheit auf Industrieniveau gewährleistet eine zuverlässige Stromversorgung im Netzbetrieb wie auch netzunabhängig.

CBE2000 Pro: Eine Plug-and-Play-Lösung für Balkonsolar und Speicher mit 2500 W bidirektionaler AC-Leistung, 4 MPPT (2600‑W‑PV‑Eingang) und 10 ms Backup. 4 MPPT (2600‑W PV‑Eingang), und 10 ms Backup. Angetrieben von CONOW AI HEMS optimiert sie die Leistung über dynamische Strompreise in den Modi Adaptive, Extreme und Efficient.

CBE Expansion Battery 5000: Dieses modulare System nach dem „Lego"-Prinzip ermöglicht es Nutzern, 2-kWh- und 5-kWh-Einheiten für eine individuell angepasste Kapazität zu kombinieren. Es ist mit CBE2000/5000 Pro kompatibel und bietet innerhalb der Produktreihe das beste Preis-Leistungs-Verhältnis (Euro/kWh) sowie schnelle Kapazitätserweiterungen.

All-in-One-Energiespeichersystem für Wohngebäude (Vorverkauf): Eine umfassende Lösung für das gesamte Haus (5 kW–25 kW), die ein- und dreiphasige Systeme unterstützt. Das modulare Design ist skalierbar von 8 kWh bis 48 kWh und bietet IP66-Schutz für alles von Wohnungen bis hin zu Häusern mit Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge.

„Europäische Hauseigentümer stellen immer mehr Fragen zum Thema Energie – und sie verdienen smartere Antworten. Jedes Produkt, das wir nach Amsterdam gebracht haben, basiert auf einer Idee: Ihr Zuhause sollte sich um Sie kümmern, nicht umgekehrt", erklärte Alain Zheng, Leiter für KI-Energielösungen bei CONOW.

CONOW baut seine Community und langfristigen Beziehungen in Europa aktiv aus. Am 11. März veranstaltete das Unternehmen an seinem Stand das nur auf Einladung zugängliche CONOW OPEN und versammelte dabei europäische Branchenführer zu einer Keynote von Guy Vandendungen, Leiter für die Niederlande und Technischer Leiter bei Perpetum Energy (auch Mitglied des Expert Committee von EAEST), über den niederländischen Energiespeichermarkt und die Wettbewerbspositionierung – gefolgt von einem eingehenden technischen Einblick in die KI-gestützte Produktreihe von CONOW und deren technologische Stärken. Im Rahmen der Veranstaltung wurden außerdem strategische Kooperationsverträge mit drei europäischen Partnern unterzeichnet: Flexisolar GmbH, einem etablierten deutschen Anbieter maßgeschneiderter Balkonkraftwerkssysteme und Photovoltaiklösungen; Lanergy GmbH, einem deutschen Anbieter integrierter Lösungen für erneuerbare Energien; sowie GroenWoon B.V., einem etablierten Anbieter von Energiespeichern für Wohnhäuser in den Niederlanden.

Mason Sun, Leiter für intelligente Lösungen bei CONOW, erklärte: „Heute lautet die Frage nicht mehr, ob wir zu einer intelligenteren, grüneren Energiezukunft übergehen werden – sondern wie schnell und wie gut wir sie gemeinsam aufbauen können."

Mit Blick auf die Zukunft will CONOW seine Präsenz in Europa weiter ausbauen, und zwar nicht als kurzfristiger Marktteilnehmer, sondern als langfristiger Partner beim Aufbau einer intelligenten Energieinfrastruktur, auf die sich europäische Haushalte in den kommenden Jahren verlassen können.

Weitere Informationen finden Sie auf www.conow.com.

Entdecken Sie die vorgestellten Energielösungen: conow.com/Lyra2500AC | conow.com/CBE2000Pro | conow.com/ai-hems

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2932335/11.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2932336/22.jpg