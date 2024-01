Conozca XJOY Bar 1000: pequeño pero con gran resultado: 1.000 caladas en solo 2 ml

"Me siento muy afortunado de tener la oportunidad de mostrar nuestra última línea de producción totalmente automatizada, toda ella alojada en salas de producción seguras y libres de polvo". dijo Thalia Cheng, directora comercial de SMOORE en el Reino Unido. "Como puede ver, estamos trabajando a plena capacidad para llevarlo al Reino Unido y probar XJOY por primera vez. Enviamos este primer lote de nuestra innovación más reciente en colaboración con XJOY como nuestra contribución dedicada a apoyar a los fumadores de Reino Unido en su viaje libre de humo."

Primera acción

Está previsto que XJOY Bar 1000 esté disponible en las primeras 1.000 tiendas participantes en todo Reino Unido en febrero. Y pronto estará en todo el país en otras tiendas y cadenas.

"Nuestros socios minoristas están muy emocionados de adquirir nuestro XJOY Bar 1000, porque les brinda una ventaja significativa sobre los otros vapeadores. Por un lado, es el mejor y único vapeador legal de un solo uso que puede lograr 1.000 caladas, durando más tiempo, lo cual es muy importante para nuestros consumidores, especialmente ahora que tenemos en cuenta el aumento del coste de la vida". explicó un portavoz de XJOY. "Los consumidores apreciarán que nuestros productos tienen un precio competitivo en comparación con otros vapeadores de 600 inhalaciones disponibles en el mercado."

Sabores consistentes en todas partes

"Nuestro equipo de probadores de sabor de productos ha elegido abrumadoramente trabajar con esta tecnología en nuestros nuevos vaporizadores simplemente porque dura y dura bien. Los sabores no se volverán insípidos al vapear como lo hacen otros desechables. XJOY Bar 1000 Te durará más de 1.000 caladas y, lo más importante, el sabor permanecerá constantemente presente. Estamos sorprendidos y muy contentos con el producto final".

Para más información visite: https://xjoyvape.com

CONTACTO: [email protected]

