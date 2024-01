Hier kommt der XJOY Bar 1000: klein aber oho - 1000 Züge in nur 2 ml

„Ich freue mich sehr über die Gelegenheit, unsere neueste vollautomatische Produktionsanlage zu präsentieren, die in sicheren, staubfreien Produktionsräumen untergebracht ist", sagte Thalia Cheng, UK Business Director bei SMOORE. „Wie Sie sehen können, arbeiten wir mit Hochdruck daran, XJOY nach Großbritannien zu bringen, damit die Vape-Community auch hier in den Genuss des XJOY-Geschmacks kommt. Wir versenden die erste Charge unserer neuesten Innovation in Zusammenarbeit mit XJOY als unseren Beitrag zur Unterstützung der britischen Raucher auf ihrem Weg in eine rauchfreie Zukunft."

Erste Lieferung

XJOY Bar 1000 soll ab Februar in den ersten 1000 teilnehmenden Stores in Großbritannien erhältlich sein. In Kürze soll das Produkt dann auch landesweit in Läden und Ketten erhältlich sein.

„Unsere Einzelhandelspartner sind alle sehr gespannt auf unseren XJOY Bar 1000, weil er ihnen einen deutlichen Vorteil gegenüber den anderen Vapes bietet. Zum einen ist es der beste und einzige legale Einweg-Vape, der für 1000 Züge reicht und damit länger hält, was für unsere Konsumenten gerade jetzt, angesichts der steigenden Lebenshaltungskosten, nicht unwichtig ist", erklärte ein XJOY-Sprecher. „Die Verbraucher werden zu schätzen wissen, dass unsere Produkte im Vergleich zu anderen auf dem Markt erhältlichen Vapes mit 600 Zügen preislich sehr attraktiv sind."

Gleichbleibendes Aroma bis zum Schluss

„Unsere Geschmackstester haben sich mit überwältigender Mehrheit für die Technologie in unseren neuen Vapes entschieden, einfach weil sie lange hält und dabei hält, was sie verspricht. Die Aromen werden beim Dampfen nicht weniger, wie bei anderen Einwegprodukten. Der XJOY Bar 1000 reicht für mehr als 1000 Züge und, was am wichtigsten ist, der Geschmack bleibt bis zum letzten Zug konstant erhalten. Wir waren vom Endprodukt absolut begeistert."

Weitere Informationen erhalten Sie unter: https://xjoyvape.com

KONTAKT: [email protected]

Video - https://www.youtube.com/watch?v=0IYHLoeToBY

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2323554/Meet_XJOY_Bar_1000_The_Small_Bar_Big_Game.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2323555/Meet_XJOY_Bar_1000_The_Small_Bar_Big_Game___1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2323556/Meet_XJOY_Bar_1000_The_Small_Bar_Big_Game___2.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2323557/Meet_XJOY_Bar_1000_The_Small_Bar_Big_Game___3.jpg

