Découvrez XJOY Bar 1000 : La petite barre qui voit grand - 1 000 bouffées dans seulement 2 ml

« Je suis très heureuse de présenter notre dernière ligne de production entièrement automatisée , abritée dans des salles de production sécurisées, à l'abri de la poussière, a déclaré Thalia Cheng, directrice commerciale de SMOORE pour le Royaume-Uni. Comme vous pouvez le constater, nous travaillons à plein régime afin que le Royaume-Uni puisse découvrir XJOY. Nous envoyons ce premier lot de notre toute dernière innovation en collaboration avec XJOY afin de contribuer à soutenir les fumeurs britanniques dans leur parcours d'arrêt du tabac. »

Premier approvisionnement

XJOY Bar 1000 devrait être livré dans les 1 000 premières boutiques participantes au Royaume-Uni d'ici février. Et il sera disponible dans tout le pays peu après, dans d'autres boutiques et chaînes de magasins.

« Nos détaillants partenaires sont tous très enthousiastes à l'idée de commercialiser notre XJOY Bar 1000, car elle leur offre un avantage significatif par rapport aux autres vapoteuses. D'une part, il s'agit de la meilleure et de la seule vapoteuse légale à usage unique capable d'offrir 1 000 bouffées et donc la plus durable, ce qui est très important pour nos consommateurs, surtout aujourd'hui, compte tenu de l'augmentation du coût de la vie, a expliqué un porte-parole de XJOY. Les consommateurs apprécieront le prix compétitif de nos produits par rapport aux autres vapoteuses de 600 bouffées disponibles sur le marché. »

Saveurs constantes

« Notre équipe de testeurs de produits a massivement choisi de travailler avec cette technologie dans nos nouvelles vapoteuses pour la simple raison qu'elle dure, et qu'elle dure bien. Les arômes ne s'estomperont pas au fur et à mesure que vous vapotez, comme c'est le cas avec d'autres produits jetables. XJOY Bar 1000 vous durera plus de 1 000 bouffées et surtout, son goût restera constant. Nous avons été stupéfaits et très satisfaits du produit final. »

