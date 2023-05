Conquiste uma vida mais saudável com a HUAWEI Band 8

Nova pulseira inteligente é a mais fina da marca até agora

SÃO PAULO, 24 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- Com 100 modos de treino1, programa de corrida personalizado e monitoramento de frequência cardíaca, oxigenação do sangue (SpO2) e da qualidade do sono2, a HUAWEI Band 8 ajuda os usuários a cuidarem melhor do seu bem-estar. A oitava geração da pulseira utiliza Inteligência Artificial (IA) para rastrear indicadores fisiológicos e analisar as atividades físicas realizadas, fornecendo um entendimento mais profundo do corpo e orientando os usuários em direção à uma vida mais saudável.

HUAWEI Band 8 - mais fina e confortável do que nunca

Um verdadeiro assistente inteligente de pulso, a smartband é compatível com Android e iOS3, conta com bateria para até duas semanas de uso com carregamento rápido4 e é o lançamento de pulseira inteligente mais fina da marca até agora, tendo apenas 8,99 mm de espessura.

Treinos melhores e mais eficientes

Movida pelo sistema HUAWEI TruSport™, a HUAWEI Band 8 funciona em sintonia com o aplicativo HUAWEI Health. Focado na gestão de saúde2 e personalização da experiência de uso, o app reúne diversos modos de exercício, trazendo desde modalidades convencionais como corrida, musculação e ciclismo, até atividades mais diferentes como e-sports, skate, parkour e escalada. Graças à sua certificação de 5 ATM5, é possível acompanhar até o surf e natação, sendo que a pulseira identifica automaticamente os 4 principais nados (crawl, costas, peito e borboleta).

Para quem pratica corrida e quer melhorar o treino ou deseja começar a correr com uma postura mais adequada, a smartband é capaz decriar um plano personalizado para cada usuário. Utilizando o índice de capacidade de corrida (RAI) e VO 2 Max (volume de oxigênio máximo) e se baseando nas performances e objetivos do consumidor, a Band 8 recomenda uma carga de treino semanal, período de recuperação ideal e sugestões para melhorar a eficiência do treino.

Tecnologia atualizada para um monitoramento mais preciso da saúde

A pulseira adota a mais recente tecnologia de monitoramento de frequência cardíaca HUAWEI TruSeenTM 5.0, que mede o batimento em tempo real. Com processamento de dados quadruplicado e taxa de perda de sinal reduzida, o software está mais preciso do que nunca, considerando o uso em diferentes cenários, principalmente durante os treinos.

A taxa de saída e a velocidade do monitoramento de SpO 2 2 também foram aprimoradas para ajudar o usuário a entender melhor os níveis de oxigênio no sangue. Quando algum dos dois fica abaixo do normal, a pulseira avisa o usuário para que possa tomar as providências necessárias.

A Band 8 também permite o registro do ciclo menstrual6, analisando a frequência cardíaca, temperatura da pele, frequência respiratória e muito mais, para prever quando o período menstrual pode começar, informando a usuária com antecedência para que ela possa se preparar. Também é possível registrar os períodos menstruais manualmente para acompanhar seu ciclo ao longo do tempo – útil para detectar irregularidades ou se estiver tentando conceber.

A HUAWEI BAND 8 ainda busca dar suporte na gestão da saúde mental e física por meio do rastreador de níveis de estresse, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ao identificar que o usuário está muito estressado, o mecanismo oferece exercícios respiratórios para aliviar a tensão.

Durma bem com a HUAWEI Band 8

Por mais que todos saibam da importância do sono para a saúde, muitas vezes as pessoas acabam negligenciando o descanso por conta da rotina corrida. Para ajudar com isso, a HUAWEI Band 8 acompanha a noite dos usuários, monitorando os estágios do sono, frequência cardíaca e a respiração durante o descanso.

Apresentando uma análise abrangente pelo HUAWEI Health, a Band 8 informa se o sono foi agitado ou se o usuário acorda com frequência, identificando seis possíveis problemas de sono2: dificuldade em adormecer, sono leve, acordar facilmente à noite, acordar cedo demais, ter muitos sonhos e um horário de sono irregular. O algoritmo ainda oferece mais de 200 sugestões para melhorar o sono e resolver os problemas, indicando suas potenciais causas.

Foco no bem-estar o dia todo

Para ajudar o usuário a incorporar hábitos saudáveis no dia a dia, o app HUAWEI Saúde conta com um recurso chamado "trevo de gestão de vida saudável", pelo qual o usuário consegue definir objetivos diários, como metas de número de passos, lembretes de ingestão de água e preparação para o sono, etc.

Ajudando a fazer pequenas, mas impactantes, mudanças focadas no bem-estar físico e mental, o trevo tem três pilares: Atividade, Sono e Conscientizações diárias. Ao completar cada uma das metas definidas, a respectiva folha do trevo se ilumina, atuando como um reforço positivo do seu estilo de vida saudável.

Bateria duradoura e design mais fino e confortável do que nunca

A nova edição prioriza o conforto e leveza na hora do uso. Pesando por volta de 14 gramas e com cerca de 8,99 mm de espessura, a Band 8 se encaixa confortavelmente no pulso mesmo durante treinos ou na noite de sono.

Mesmo surpreendendo em termos de tamanho e leveza, a pulseira carrega 30% mais rápido do que sua antecessora, chegando à carga completa em apenas 45 minutos – o que pode durar até 14 dias de uso7.

Disponibilidade

A HUAWEI Band 8 tem previsão de lançamento no Brasil dia 05 de junho de 2023, a um preço sugerido a partir de R$ 399,00 no Fujioka, revendedor oficial do produto8. Para mais detalhes, consulte a página oficial da Huawei.

A HUAWEI Band 8 também está disponível desde 03 de maio de 2023 na Amazon internacional.

1 Os treinos são apenas para referência pessoal do usuário. Consulte sempre um profissional.

2 Este produto não é um dispositivo médico. Os dados de medição e os resultados são apenas para referência, não servindo como base para diagnóstico e tratamento.

3 Compatível apenas com celulares executando EMUI 5.0/Android 6.0/iOS 9.0 ou acima, com o aplicativo Huawei Health instalado. Os recursos podem variar dependendo do modelo do telefone. Para mais informações, visite https://consumer.huawei.com/en/support/content/en-us15946684/.

4 Comparado com a HUAWEI Band 7, a velocidade de carregamento é 30% mais rápida

5 O dispositivo está em conformidade com o nível de resistência nominal de 5 ATM do padrão ISO 22810:2010, o que indica que ele pode suportar até 50 metros de pressão estática de água durante 10 minutos, mas não significa que seja resistente à água até 50 metros de profundidade. O dispositivo pode ser usado para atividades em águas rasas, como piscinas ou ao longo da costa. Não se destina a ser usado durante mergulhos, banhos quentes, imersão em fontes termais ou saunas, nem durante qualquer outra atividade que envolva águas profundas ou fluxo rápido de água. Lembre-se de enxaguar o dispositivo com água doce e secá-lo após usá-lo na água do mar.

Para mais informações sobre a resistência à água em vestíveis da Huawei, visite https://consumer.huawei.com/en/support/content/en-us15851428/

A resistência à água não é permanente e o desempenho pode se deteriorar com o desgaste diário

6 O Calendário de Ciclos não é compatível com dispositivos iOS.

7 A carga do dispositivo pode durar até 14 dias no seguinte cenário de uso: Monitoramento da frequência cardíaca sempre ativado, TruSleep™ desativado à noite, 30 minutos de exercícios por semana, notificações de mensagens ativadas (incluindo 50 mensagens, 6 chamadas e 3 alarmes por dia) e ligando a tela 200 vezes por dia. Os dados são dos laboratórios da Huawei. O uso real pode variar dependendo do produto específico, hábitos de uso e fatores ambientais.

8 Produto vendido e entregue pelas lojas indicadas.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2084816/HUAWEI_Band_8_verde.jpg

