Consejos de seguridad para un Halloween DIY - Hágalo usted mismo

WASHINGTON, 29 de octubre de 2018 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- ¡La temporada de Halloween puede ser una de las más divertidas del año! Podemos salir a pedir caramelos a cambio de no hacer travesuras, organizar fiestas de disfraces, tallar calabazas decorativas, hacer adornos para la casa y comer muchos dulces. Sin importar su manera favorita de celebrar la noche de brujas, le aconsejamos que la seguridad sea prioritaria para prevenir lesiones este Halloween.

La CPSC estima hubo un total de 4,500 lesiones relacionadas con Halloween de octubre hasta noviembre de 2017.

Mantenga seguros a sus pequeños fantasmas y duendes (y a los mayores también) con estos sencillos consejos de seguridad de la CPSC:

Tallado de calabazas:

– Los niños pueden ayudar usando una cuchara para sacar el interior de las calabazas o un marcador para hacer el diseño, pero solo los adultos deben ser quienes tallen la calabaza.

– Cuando su obra maestra esté tallada, considere colocar una luz con batería en vez de una vela con llama.

Diseño de disfraces:

– Al seleccionar las telas, elija colores brillantes en poliéster o nylon. El algodón fino y las telas de rayón pueden quemarse rápidamente al entrar en contacto con una flama abierta.

– Evite los disfraces holgados o grandes. El año pasado hubo muchas lesiones por tropiezos y caídas.

– Los agujeros para los ojos y la nariz en las máscaras deben permitir visibilidad total y una respiración adecuada. El maquillaje es una alternativa más segura.

– Use siempre cinta reflectora en las costuras de disfraces y ropa exterior. Una linterna brillante o varita luminosa también puede ayudar a alumbrar el camino de quienes salen a pedir dulces.

Adornos creativos:

– Evite incendios al usar luces que funcionen con baterías y varitas luminosas en lugar de velas.

– Fíjese dónde coloca los adornos: para prevenir caídas, quite obstáculos del césped, escaleras y porches si espera la llegada de gente pidiendo dulces.

– Siga las Instrucciones básicas para usar las escaleras de manera segura para prevenir lesiones al colocar o quitar los adornos.

– En el caso de las decoraciones en interiores: mantenga las velas y las lámparas de calabazas lejos de cortinas, otros adornos y elementos combustibles que pudieran incendiarse. Nunca deje velas encendidas sin supervisión. Siempre es más seguro usar luces que funcionen con baterías.

– En interiores y exteriores use únicamente luces que hayan sido sometidas a pruebas de seguridad en laboratorios acreditados. Revise todas las series de luces, nuevas o viejas, para asegurarse de que no tengan sockets rotos ni agrietados, cables pelados o raídos, ni conexiones sueltas. Deseche las series dañadas.

Ahora que sus disfraces y adornos están listos y colocados con la seguridad en mente, ¡a divertirse! ¡Le deseamos un Halloween seguro y tenebroso en compañía de su familia y amistades!

