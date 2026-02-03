Consolidated Credit y Debt.com renuevan su asociación con Junior Achievement para ampliar la educación financiera para las familias del sur de la Florida

La educación financiera práctica llegará a decenas de miles de estudiantes del sur de la Florida a través de los programas JA World y las experiencias de aprendizaje en tiendas.

FORT LAUDERDALE, Florida, 3 de febrero de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Con casi 8 de cada 10 adultos estadounidenses con deudas personales, Consolidated Credit y Debt.com han pasado décadas ayudando a los consumidores a recuperar el control de sus finanzas. Junto con ese trabajo, ambas organizaciones comparten un compromiso de larga data con algo igual de importante: prevenir la deuda antes de que comience a través de la educación.

Esa misión compartida continúa con la renovación de su asociación con Junior Achievement of South Florida (JA), una de las principales organizaciones del país dedicadas a preparar a los jóvenes para el éxito económico. Juntos, Consolidated Credit, Debt.com y JA ofrecen programas prácticos de educación financiera que ayudan a los estudiantes a desarrollar la confianza en el dinero temprano y llevar esas habilidades a la edad adulta.

Esa misión compartida continúa con la renovación de su asociación con Junior Achievement of South Florida (JA), una de las principales organizaciones del país dedicadas a preparar a los jóvenes para el éxito económico. Juntos, Consolidated Credit, Debt.com y JA ofrecen programas prácticos de educación financiera que ayudan a los estudiantes a desarrollar la confianza en el dinero temprano y llevar esas habilidades a la edad adulta.

En el corazón de JA World se encuentran Storefront Partners, empresas y organizaciones locales que patrocinan escaparates de tamaño real que representan industrias reales y trayectorias profesionales. Estos escaparates transforman las lecciones del aula en experiencias inmersivas donde los estudiantes dirigen bancos, administran gastos y exploran profesiones, dando vida a la educación financiera de una manera que conecta la educación con la toma de decisiones económicas del mundo real.

Además de apoyar la programación estudiantil, Consolidated Credit participará en Junior Achievement del evento "Bring on Tomorrow" del sur de Florida, una cumbre gratuita de un día diseñada para padres de estudiantes de kindergarten a 12º grado. El evento ayuda a las familias a navegar por la educación, la preparación profesional y un futuro moldeado por la innovación y la inteligencia artificial, al tiempo que refuerza el papel que desempeña la confianza financiera en el hogar en el éxito estudiantil a largo plazo.

Como parte de su participación, Consolidated Credit proporcionará a los padres recursos educativos exclusivos, incluida una copia gratuita de la Hoja de ruta de confianza monetaria de 2026. La guía de un año está diseñada para ayudar a las familias a desarrollar la estabilidad financiera a través de pasos simples y trimestrales centrados en la elaboración de presupuestos intencionales, la reducción estratégica de la deuda, el establecimiento de metas y el fomento de la confianza en torno a las decisiones financieras.

"La educación financiera debe comenzar mucho antes de que alguien se enfrente a su primera factura de tarjeta de crédito", dijo Gary Herman, presidente de Consolidated Credit. "Nuestro apoyo a JA se remonta a décadas, incluida la ayuda al desarrollo de JA World en 2009. Nos enorgullece continuar trabajando con JA y Debt.com, tanto en las aulas como con los padres, para brindar a las familias herramientas financieras prácticas que apoyen el futuro de los estudiantes ".

"Junior Achievement brinda a los estudiantes la oportunidad de ver cómo las decisiones monetarias dan forma a su futuro", dijo Don Silvestri, presidente de Debt.com. "Esta asociación se trata de proporcionar experiencias que generen confianza y comprensión desde el principio, no solo para los estudiantes, sino también para las familias que los apoyan".

Agregó Howard Dvorkin, contador público, presidente de Debt.com y ganador del Salón de la Fama de Junior Achievement Business, "el modelo de aprendizaje del mundo real de Junior Achievement ayuda a los jóvenes a conectar los principios financieros con la vida cotidiana. Cuando las familias y los estudiantes aprenden juntos, fortalece a las comunidades y ayuda a prevenir los desafíos financieros que muchos adultos enfrentan más adelante ".

Al basar la educación financiera en experiencias del mundo real, tanto para estudiantes como para padres, Consolidated Credit, Debt.com y Junior Achievement of South Florida están ayudando a las familias a comprender no solo cómo funciona el dinero, sino también por qué las decisiones financieras inteligentes son importantes para la vida.

Acerca de Consolidated Credit: Su misión es empoderar a las familias en todo Estados Unidos para superar las crisis financieras y construir estabilidad financiera a largo plazo a través de una educación confiable y asesoramiento profesional.

Acerca de Debt.com: Debt.com es un sitio web del consumidor donde las personas pueden encontrar ayuda con sus deudas de tarjetas de crédito, deudas de préstamos estudiantiles, deudas tributarias, reparación crediticia, bancarrota y más. Debt.com trabaja con proveedores verificados y certificados que ofrecen el mejor asesoramiento y las mejores soluciones para los consumidores "a lo largo de la vida".

Acerca de Junior Achievement of South Florida: Junior Achievement of South Florida es parte de la red JA usa, Junior Achievement (JA) es la organización más grande del mundo dedicada a brindar a los jóvenes el conocimiento y las habilidades que necesitan para ser dueños de su éxito económico, planificar su futuro y tomar decisiones académicas y económicas inteligentes.

