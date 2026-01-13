El crédito consolidado comienza el nuevo año con una nueva serie de seminarios web centrados en la mejor estrategia de deuda, la preparación para la temporada de impuestos y la obtención de libertad financiera

Seminarios web mensuales gratuitos que ayudan a los consumidores a aprender a elegir la mejor estrategia de deuda, a prepararse para una temporada de impuestos sin estrés y a ganar independencia y libertad financiera.

FORT LAUDERDALE, Florida, 13 de enero de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Consolidated Credit, organización líder en educación y asesoramiento financiero, invita a los consumidores a participar en una nueva serie de seminarios web que ofrecen valiosas herramientas y recursos financieros diseñados para ayudar a los asistentes a alcanzar el éxito financiero.

"El comienzo del año es cuando muchas personas se sienten motivadas para mejorar sus finanzas, pero también abrumadas por por dónde empezar", dijo April Lewis-Parks, consejera de crédito certificada y educadora de Consolidated Credit. "Esta serie de seminarios web está diseñada para conocer a las personas donde están y brindarles una guía clara y práctica que puedan usar para tomar decisiones financieras confiables".

La serie de seminarios web está diseñada para ofrecer estrategias que capaciten a las personas en diversos aspectos de las finanzas personales, con conocimiento y confianza para tomar el control de su futuro financiero.

En enero, Your Money, Your Terms: Picking the Best Debt Strategy ofrece una guía completa para encontrar el enfoque de alivio de la deuda adecuado para su situación. En este seminario web gratuito, aprenderá:

Cómo evaluar sus deudas y crédito para elegir la opción de alivio adecuada

Acerca de diferentes estrategias al comparar el costo, el cronograma y el impacto crediticio

Maneras de detectar señales de alerta y obtener un respaldo de deuda de buena reputación

En febrero, no deje que los impuestos lo estresen: planifique. Prepárese. Prospero. Esta guía eliminará el miedo y el estrés de los impuestos, por lo que estarás listo para la temporada de impuestos. Este seminario web gratuito abarcará:

Qué documentos esenciales necesitarás para un proceso de declaración de impuestos sin problemas

Cómo maximizar su rendimiento y minimizar la responsabilidad

Las mejores formas de usar tu reembolso de impuestos, como configurar ahorros, invertir y más

En marzo, Aumente su crédito, no su saldo: cómo ganar libertad financiera se trata de desbloquear su camino hacia la independencia financiera a través del crédito. En este seminario web gratuito, los asistentes aprenderán:

Estrategias para revisar y corregir errores en su informe de crédito

Cómo aumentar su puntaje administrando la utilización del crédito y los pagos

Formas de construir una combinación de crédito diversa y usar el nuevo crédito de manera responsable

"La libertad financiera no consiste en la perfección, sino en tener la información correcta y un plan que funcione para tu vida", agregó Lewis-Parks. "Estos seminarios web ayudan a los consumidores a comprender sus opciones, reducir el estrés y tomar medidas significativas hacia la estabilidad financiera a largo plazo".

Los seminarios web se llevan a cabo a las 1 p. m. EST el segundo miércoles de cada mes en inglés y el tercer miércoles de cada mes en español. Todo el contenido del seminario web en inglés y español será bajo demanda en el Centro de Recursos Financieros de Consolidated Credit después de la transmisión en vivo.

Acerca de: Consolidated Credit es una organización sin fines de lucro que ha ayudado a más de 10 millones de personas a superar el endeudamiento y los desafíos financieros en 30 años. Su misión es ayudar a las familias en todo Estados Unidos a poner fin a las crisis financieras y resolver problemas de administración del dinero a través de la educación y el asesoramiento.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2860005/consolidatedcredit_logo_Logo.jpg

FUENTE Consolidated Credit