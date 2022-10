Construindo uma vida inteligente, a 132ª Feira de Cantão cria "showroom virtual" para a fabricação inteligente da China

GUANGZHOU, China, 18 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- A 132ª Feira de Importação e Exportação da China ("Feira de Cantão"), que teve início em 15 de outubro em formato virtual, está expondo mais de 140 mil produtos inteligentes de importantes empresas de alta tecnologia. Como uma plataforma de promoção comercial, a Feira de Cantão criou um "showroom virtual" para mostrar as mais recentes conquistas em fabricação inteligente e tecnologias inovadoras da China, que estão construindo uma vida melhor e mais inteligente para todos.

A Wuhan Linptech Co., Ltd. ("Linptech") está destacando uma série de produtos inovadores, como interruptores e campainhas inteligentes sem fio autoalimentados, sensores de corpo humano e sensores magnéticos para portas e janelas. Esses novos produtos foram criados com o protocolo sem fio Linptech autodesenvolvido da empresa, que atende aos requisitos de consumo super baixo de energia da geração de energia microcinética e garante a estabilidade e confiabilidade da transmissão de informações, bem como a robustez em condições complexas para alcançar a comunicação bidirecional passiva e sem fio.

"Estamos observando o crescimento significativo no status da fabricação chinesa na cadeia de valor global. A Linptech utilizou as principais tecnologias e possui várias patentes de invenções no país e no exterior, com o objetivo de oferecer produtos e soluções confiáveis e práticos para residências e edifícios inteligentes", disse Liao Xiaohui, gerente de vendas da Linptech. "A Feira de Cantão é atualmente uma plataforma muito mais diversificada e inclusiva, onde estamos encontrando compradores de todos os tamanhos, desde grandes importadores até proprietários de pequenas lojas, e a combinação de exposição presencial e virtual transcendeu os limites de espaço e tempo."

A Guangdong Roule Electronics Co., Ltd. ("Roule") está destacando sua luz solar de segurança por movimento, que ajuda os usuários a vigiar suas casas. A lâmpada é compatível com monitoramento remoto em tempo real e intercomunicação por vídeo bidirecional. Quando um movimento humano é detectado à noite, ela acende automaticamente e envia um vídeo de alarme para o celular. A lâmpada de segurança é alimentada por energia solar e detecta condições de luz ambiente, para que durante o dia ela só envie vídeo de alarme em tempo real sem acender a luz.

De interruptores inteligentes a automação residencial completa, as tecnologias inteligentes estão entrando em cada vez mais residências, e os eletrodomésticos pequenos estão se tornando mais inteligentes. A Feira de Cantão acompanha as últimas tendências e oferece uma plataforma para empresas que não só apresentam as mais recentes conquistas inovadoras, mas que também inspiram inovações contínuas que oferecerão uma vantagem competitiva e ditarão tendências.

Para mais informações e oportunidades, inscreva-se em https://www.cantonfair.org.cn/en-US/register/index?utm_source=rwyx#/foreign-email ou entre em contato com [email protected]

