Consumidores se preocupam, países se enrolam na abordagem do uso mundial de plásticos

Substitutos de sacolas de plástico geram maior pegada de carbono

Sacolas de plástico compostáveis não podem degradar em aterros ou na natureza e precisam ser separadas e submetidas ao calor numa unidade industrial. A maioria dos bioplásticos possui os mesmos danos ambientais e uma pegada de carbono ainda maior.

Estudos mostram que a produção e a movimentação de garrafas de vidros usa aproximadamente cinco vezes mais energia.

A produção de sacolas de papel, considerada uma escolha mais verde por muitos, produz muito mais poluição aérea do que a produção de sacolas de plástico.

Atitude impacta hábitos de reciclagem

Pesquisas recentes revelam que o ânimo de uma comunidade pode afetar as taxas de reciclagem. Numa universidade americana, depois de uma vitória de um time de basquetebol da faculdade o peso médio da reciclagem do campus foi aproximadamente 50% mais alto do que depois de uma derrota ou empate. Em dias chuvosos, a massa total da reciclagem doméstica coletada em um bairro de Londres caiu um quilo para cada milímetro de precipitação.

Microplásticos estão em todos os lugares microplásticos

Menos evidentes nas narrativas do plástico são as questões emergentes a respeito da poluição por microplásticos da comida, ar, solo e água, e a segurança dos aditivos químicos nas embalagens plásticas para alimentos.

A Orb Media tem o prazer de se associar com membros da Orb Media Network (OMN) , um grupo de mídias mundiais que implantam agendas e que colabora para, simultânea e conjuntamente, publicar matérias que catalisem o diálogo mundial a respeito de temas críticos, focando a atenção do governo, indústria, pesquisadores, sociedade civil e o público.

Participantes da OMN: Channels TV (Nigéria), Dhaka Tribune (Bangladesh), Folha de São Paulo (Brasil), Tempo Media Group (Indonésia), The Hindu (Índia), YLE (Finlândia), CBC (Canadá), SVT (Suécia), Die Zeit (Alemanha), BBC (Reino Unido), Cadena SER-Prisa (Espanha) El Comercio (Peru), El País (Uruguai), Mail & Guardian (África do Sul) El Tiempo (Colômbia), La Nación (Argentina), eNCA (África do Sul), South China Morning Post (China), Louisville Public Media (Estados Unidos).

Sobre a Orb Media

A Orb Media produz pesquisa original e relatórios a respeito de temas que impactam bilhões de pessoas, fusionando de modo único pesquisa, análise global de dados, relatórios de campo e um público engajado, para fornecer um quadro mundial preciso de nosso mundo interdependente. orbmedia.org/theplasticquestion .

