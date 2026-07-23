Contour Airlines anuncia un nuevo servicio directo entre Dominica y Trinidad y Tobago

Además, la aerolínea ofrecerá un servicio directo, en el mismo avión, entre San Juan y Santo Tomás hasta Trinidad y Tobago

SMYRNA, Tennessee, 23 de julio de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Contour Airlines se complace en anunciar un nuevo servicio directo entre el Aeropuerto Douglas-Charles (DOM) de Dominica y el Aeropuerto Internacional de Piarco (POS) de Puerto España, Trinidad y Tobago. A partir del 5 de octubre de 2026, la nueva ruta operará dos veces por semana, lo que supondrá la creación de un nuevo e importante servicio aéreo entre el Caribe Oriental y uno de los principales centros de conexión comercial de la región. La aerolínea también ofrecerá un servicio directo, sin transbordos y en el mismo avión, entre el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín (SJU) de San Juan y POS, así como entre el Aeropuerto Cyril E. King (STT) de Santo Tomás.

Contour Airlines ERJ-135

Se espera que este nuevo servicio refuerce considerablemente la conectividad regional, al ofrecer a los viajeros una opción más directa y cómoda entre Dominica y Trinidad y Tobago. Esta ruta mejora el acceso a los viajes de conexión por todo el Caribe, al tiempo que contribuye al crecimiento continuo del turismo receptivo, el comercio y la actividad empresarial en ambos mercados.

«Estamos encantados de seguir ampliando nuestra red en el Caribe con la incorporación de un servicio directo entre Dominica y Trinidad y Tobago», afirmó Ben Munson, presidente de Contour Airlines. «Esta ruta mejora la conectividad dentro del Caribe Oriental, facilitando los desplazamientos tanto a los residentes como a las empresas y a los visitantes. Ya sea por motivos de trabajo, familiares o de ocio, los pasajeros disfrutarán de una opción de viaje rápida, cómoda y fiable, al tiempo que contribuirán a reforzar los vínculos económicos y turísticos entre estos dos destinos tan dinámicos».

Las autoridades locales tanto de Dominica como de Trinidad y Tobago también acogieron con satisfacción el anuncio, y destacaron la importancia de ampliar el servicio aéreo para impulsar el crecimiento del turismo y el desarrollo económico regional.

«Este servicio de vuelos directos a Trinidad mejora la experiencia de los visitantes al ofrecer mayor comodidad, rapidez y fiabilidad», afirmó el Excmo. Denise Charles-Pemberton, ministra de Turismo de Dominica. «Trinidad es un mercado muy importante para el sector turístico de Dominica. Nos entusiasma especialmente el gran atractivo que esta ruta tiene para los amantes de la naturaleza y los aficionados a los festivales de Trinidad. Compartimos la pasión por la observación de aves: la comunidad de observadores de aves de Trinidad, reconocida a nivel mundial, encontrará el complemento perfecto en las selvas tropicales vírgenes de Dominica y en su incomparable diversidad aviar, que alberga numerosas especies únicas. Los visitantes también podrán disfrutar de excepcionales rutas de senderismo por nuestro frondoso paisaje, oportunidades de buceo de primer nivel y una amplia variedad de experiencias de salud y bienestar, desde retiros de spa hasta programas de bienestar holístico. El servicio también permite volver a viajar sin contratiempos a través del Aeropuerto Internacional de Piarco (POS), con excelentes conexiones para continuar el viaje. Esperamos dar la bienvenida a muchos más amigos de Trinidad para que disfruten de nuestra oferta única».

Los vuelos se realizarán dos veces por semana según el siguiente horario:

Ruta Hora de salida Hora de llegada Frecuencia DOM → POS 18:05 19:25 Lunes y jueves POS → DOM 08:30 09:50 Martes y viernes

Los vuelos directos se operarán semanalmente según el siguiente horario:

Ruta Hora de salida Hora de llegada Frecuencia POS → SJU 08:30 11:50 Martes SJU → POS 16:05 19:25 Jueves

Ruta Hora de salida Hora de llegada Frecuencia POS → STT 08:30 11:45 Viernes STT → POS 16:00 19:25 Lunes

Los vuelos se operarán con la flota de aviones regionales de 30 plazas de Contour, que ofrecen a los pasajeros más espacio para las piernas, aperitivos gratuitos y servicio a bordo.

Para obtener más información, visite www.contourairlines.com o póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente en el (888) 332-6686.

Acerca de Contour

Contour Airlines ofrece un servicio aéreo de primera clase que incluye un servicio gratuito de aperitivos y bebidas en todos los vuelos. Contour cuenta con una flota cada vez mayor de aviones regionales equipados con asientos de cuero y mayor espacio para las piernas en todas las filas. Las entradas se pueden adquirir en la página web de Contour, contourairlines.com, por teléfono al centro de atención al cliente de Contour al (888) 332-6686, a través de agencias de viajes locales y en línea. Los viajeros también pueden reservar conexiones sin interrupciones con las aerolíneas asociadas a Contour: Alaska, American, JetBlue, United y Winair.

FUENTE Contour Airlines