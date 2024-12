Converge zahlt Dividende für Dezember 2024 einen Tag früher wegen der Feiertage

TORONTO und GATINEAU, QC, Kanada, 22. Dezember 2024 /PRNewswire/ -- Converge Technology Solutions Corp. („Converge" oder „Unternehmen") (TSX: CTS) (FSE: 0ZB) (OTCQX: CTSDF) gab heute bekannt, dass Converge gemäß seiner Pressemitteilung vom 12. November 2024 aufgrund der Feiertage im Dezember 2024 die Auszahlung seiner zuvor angekündigten Dividende (die „Dividende") von 0,015 USD je Stammaktie um einen Tag vorziehen wird, nämlich vom 28. Dezember 2024 auf den 27. Dezember 2024.

Der Stichtag 10. Dezember 2024 (der „Stichtag") für die Dividende bleibt unverändert. Die Dividende bezieht sich auf die Finanzergebnisse von Converge für die drei und neun Monate bis zum 30. September 2024 und basiert auf diesen Ergebnissen. Die Dividende wird am 27. Dezember 2024 an die zum Geschäftsschluss des Stichtags eingetragenen Aktionäre ausgezahlt.

Informationen zu Converge

Converge Technology Solutions Corp. ist ein dienstleistungsorientierter, softwaregestützter Anbieter von IT- und Cloud-Lösungen, der sich auf die Bereitstellung von branchenführenden Lösungen konzentriert. Der globale Ansatz von Converge bietet Kunden aus verschiedenen Branchen fortschrittliche Analytik, künstliche Intelligenz (KI), Anwendungsmodernisierung, Cloud-Plattformen, Cybersicherheit, digitale Infrastruktur und Angebote für den digitalen Arbeitsplatz. Das Unternehmen unterstützt diese Lösungen mit Beratungs-, Implementierungs- und Managed-Services-Fachwissen für alle wichtigen IT-Anbieter auf dem Markt. Mit diesem facettenreichen Ansatz ist Converge dazu in der Lage, die spezifischen geschäftlichen und technologischen Anforderungen jedes Kunden aus dem öffentlichen oder privaten Sektor zu erfüllen. Für weitere Informationen besuchen Sie convergetp.com.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Converge Technology Solutions Corp.