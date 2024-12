COP16 beginnt in Saudi-Arabien, während die Welt nach dringenden Lösungen für Landdegradation, Wüstenbildung und Dürre sucht

Globale Würdenträger, politische Entscheidungsträger, Wissenschaftler und Nichtregierungsorganisationen kommen nach Riad im Vorfeld einer "entscheidenden" UN-Sitzung zur Wiederherstellung von Land

RIYADH, Saudi-Arabien, 2. Dezember 2024 /PRNewswire/ -- Das bisher größte Treffen des Übereinkommens der Vereinten Nationen zur Bekämpfung der Wüstenbildung (UNCCD) wird in Riad mit einer vollgepackten Tagesordnung beginnen, um multilaterale Maßnahmen gegen Bodenverschlechterung, Dürre und Wüstenbildung voranzutreiben. Würdenträger, politische Entscheidungsträger, globale Institutionen, Unternehmen, Nichtregierungsorganisationen und wichtige Interessengruppen treffen in der saudi-arabischen Hauptstadt im Vorfeld einer wichtigen Konferenz zur Beschleunigung der weltweiten Initiativen zur Wiederherstellung von Land und zur Widerstandsfähigkeit gegen Dürre ein.

In den ersten Tagen der UNCCD COP16, die vom 2. bis zum 13. Dezember stattfindet, stehen eine Reihe von hochkarätigen Gipfeltreffen, Ministerdialogen und Ankündigungen zur Bewältigung der dringenden Herausforderungen im Zusammenhang mit Bodendegradation, -verschlechterung und Dürre auf dem Programm. Am 2. Dezember wird der saudi-arabische UNCCD-Vorsitz die bahnbrechende Riyadh Global Drought Resilience Initiative ins Leben rufen, um internationale Maßnahmen zur Dürreresilienz zu beschleunigen und einen kohärenteren und proaktiveren globalen Ansatz zur Bekämpfung von Dürren zu gewährleisten.

Die Stärkung der weltweiten Widerstandsfähigkeit gegen Dürren ist ein Schwerpunkt der COP16, und am 3. Dezember findet in Riad der hochrangige One Water Summit statt, der sich mit der weltweiten Wasserknappheit und den Wasserproblemen befassen wird. Das ursprünglich am Rande der COP28 in Partnerschaft mit Saudi-Arabien angekündigte Gipfeltreffen zielt darauf ab, die globale Wasserbewirtschaftung zu verbessern, und wird die Teilnahme des Präsidenten der Französischen Republik Emmanuel Macron, des Präsidenten der Republik Kasachstan Kassym-Jomart Tokayev und des Präsidenten der Weltbank Ajay Banga vorsehen.

Parallel dazu wird das Forum der Saudi Green Initiative (SGI) (2.-3. Dezember) Hunderte von politischen Entscheidungsträgern, Wirtschaftsführern und Fachleuten aus der ganzen Welt im eigens dafür eingerichteten SGI-Pavillon in der COP16 Green Zone versammeln, um die Fortschritte der SGI im Energie- und Umweltbereich zu erkunden, bewährte Verfahren auszutauschen und Zukunftsprognosen zu erstellen. Vom 6. bis 8. Dezember findet in der Grünen Zone auch das Zweite Internationale Forum für Begrünungstechnologien statt, das Dutzende von maßgeschneiderten Sitzungen umfasst, in denen Lösungen, Innovationen und Erfahrungen aus globalen Begrünungsprojekten erörtert werden und die wissenschaftliche Forschung im Zusammenhang mit Sanierungsprojekten in aller Welt vorgestellt wird.

"Dies ist ein entscheidender Moment, um gegen Bodendegradation, Dürre und Wüstenbildung vorzugehen", sagte Dr. Osama Faqeeha, stellvertretender Umweltminister im Ministerium für Umwelt, Wasser und Landwirtschaft und Berater des UNCCD-COP16-Vorsitzes. "Viel zu lange haben diese verheerenden globalen Krisen auf der internationalen Bühne nicht die Aufmerksamkeit erhalten, die sie verdienen. Als Gastgeber heißen wir die Welt in Riad willkommen, um bei der Suche nach dauerhaften Lösungen zu helfen. Wir werden die bisher größte UNCCD-COP abhalten, um multilaterale Maßnahmen zur Wiederherstellung von Land und zur Widerstandsfähigkeit gegen Dürre zu mobilisieren", fügte Dr. Faqeeha hinzu.

Die saudi-arabische COP16-Präsidentschaft wird auch die Aktionsagenda stärken, indem sie Regierungen und nichtstaatliche Akteure ermutigt, sich für Initiativen einzusetzen, die dauerhafte Lösungen für Bodendegradation, Wüstenbildung und Dürre bieten. Im Rahmen der COP16-Präsidentschaft beabsichtigt Saudi-Arabien, mit den Verfechtern dieser Initiativen zusammenzuarbeiten, um die Synergien zwischen ihnen in den nächsten zwei Jahren zu stärken.

"Die Aktionsagenda der COP16 enthält eine ehrgeizige Vision und Ziele, um die kollektiven Energien nichtstaatlicher Akteure, darunter Unternehmen, Landwirte, Regionen, Städte, Finanzinstitutionen, Investoren, die Zivilgesellschaft und indigene Völker, zu nutzen, um praktische Lösungen zu katalysieren und messbare Fortschritte bei der Verwirklichung der UNCCD-Ziele zu erzielen", sagte Nigel Topping, Gründer von Ambition Loop und , ehemaliger hochrangiger UN-Klimabeauftragter auf der COP26.

Die COP16 in Riad ist die erste UNCCD-Konferenz, die in der Region des Nahen Ostens stattfindet, die erste mit einer Grünen Zone und die größte multilaterale Konferenz, die jemals von Saudi-Arabien ausgerichtet wurde. Nach Angaben der UNCCD betrifft die Bodendegradation fast 40 % der Erde und hat Auswirkungen auf das Leben von über 3,2 Milliarden Menschen. Jedes Jahr werden 100 Millionen Hektar Land geschädigt, wobei die Häufigkeit und Intensität von Dürren seit 2000 um fast ein Drittel zugenommen hat.

Die UNCCD COP16-Konferenz findet vom 2. bis 13. Dezember 2024 im Boulevard Riyadh World, Saudi-Arabien, statt. Die Konferenz steht unter dem Motto „Unser Land". Unsere Zukunft wird den 30. Jahrestag der UNCCD kennzeichnen und zielt darauf ab, multilaterale Maßnahmen zu kritischen Themen wie Widerstandsfähigkeit gegen Dürre, Landbesitz sowie Sand- und Staubstürme sicherzustellen.

