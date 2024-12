La COP16 débute en Arabie saoudite alors que le monde cherche des solutions urgentes à la dégradation des terres, à la désertification et à la sécheresse

Des dignitaires, des décideurs politiques, des scientifiques et des ONG du monde entier se rendent à Riyad à la veille d'une réunion "cruciale" des Nations unies sur la restauration des terres.

RIYADH, Arabie Saoudite, 2 décembre 2024 /PRNewswire/ -- La plus grande réunion de l'histoire de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification (UNCCD) s'apprête à démarrer à Riyad, avec un ordre du jour chargé d'action pour conduire une action multilatérale sur la dégradation des terres, la sécheresse et la désertification. Des dignitaires, des décideurs politiques, des institutions mondiales, des entreprises, des ONG et des acteurs clés arrivent dans la capitale de l'Arabie saoudite à l'approche d'une conférence cruciale visant à accélérer les initiatives mondiales de restauration des terres et de résilience à la sécheresse.

Du 2 au 13 décembre, les premiers jours de la COP16 de l'UNCCD verront un certain nombre de sommets de haut niveau, de dialogues ministériels et d'annonces visant à relever les défis urgents liés à la dégradation des terres, à la dégradation de l'environnement et à la sécheresse. Le 2 décembre, la présidence saoudienne de la CCD lancera l'initiative mondiale de Riyad pour la résilience à la sécheresse, afin d'accélérer l'action internationale en matière de résilience à la sécheresse et d'assurer une approche mondiale plus cohérente et plus proactive de la lutte contre la sécheresse.

Le renforcement de la résistance mondiale à la sécheresse est un point central de la COP16, et le sommet de haut niveau "One Water" se tiendra à Riyad le 3 décembre pour aborder la question de la pénurie d'eau et des défis liés à l'eau dans le monde. Annoncé initialement en marge de la COP28 en partenariat avec l'Arabie saoudite, le sommet vise à renforcer la gouvernance mondiale de l'eau et verra la participation du président de la République française Emmanuel Macron, du président de la République du Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev et du président de la Banque mondiale Ajay Banga.

Parallèlement, le Forum de l'Initiative verte saoudienne (SGI) (2-3 décembre) réunira des centaines de décideurs politiques, de chefs d'entreprise et d'experts du monde entier dans le pavillon SGI de la zone verte de la COP16, afin d'examiner les progrès réalisés dans les domaines de l'énergie et de l'environnement, de partager les meilleures pratiques et de faire des projections pour l'avenir. Le deuxième forum international sur les technologies d'écologisation se tiendra également dans la zone verte du 6 au 8 décembre. Il comprendra des dizaines de sessions sur mesure pour explorer les solutions, les innovations et les enseignements tirés des projets d'écologisation mondiaux, ainsi que pour présenter la recherche scientifique associée aux projets de restauration dans le monde entier.

"Le moment est venu de s'attaquer à la dégradation des sols, à la sécheresse et à la désertification", a déclaré M. Osama Faqeeha, vice-ministre de l'environnement, ministère de l'environnement, de l'eau et de l'agriculture, et conseiller auprès de la présidence de la COP16 de la CCD. "Pendant trop longtemps, ces crises mondiales dévastatrices n'ont pas reçu l'attention qu'elles méritaient sur la scène internationale. En tant qu'hôtes, nous accueillons le monde à Riyad pour aider à trouver des solutions durables. Nous organiserons la plus grande conférence des parties de la CCD à ce jour, afin de mobiliser l'action multilatérale sur la restauration des terres et la résilience à la sécheresse", a ajouté M. Faqeeha.

La présidence saoudienne de la COP16 devrait également renforcer le programme d'action en encourageant les gouvernements et les acteurs non étatiques à défendre des initiatives qui apportent des solutions durables à la dégradation des terres, à la désertification et à la sécheresse. Dans le cadre de la présidence de la COP16, l'Arabie saoudite a l'intention de travailler avec les champions de ces initiatives pour renforcer les synergies entre elles au cours des deux prochaines années.

"Le programme d'action de la COP16 présente une vision et des objectifs ambitieux visant à mobiliser les énergies collectives des acteurs non étatiques, notamment les entreprises, les agriculteurs, les régions, les villes, les institutions financières, les investisseurs, la société civile et les populations autochtones, afin de catalyser des solutions pratiques et de réaliser des progrès mesurables pour atteindre les objectifs de la CNULD", a déclaré Nigel Topping, fondateur d'Ambition Loop et , ancien champion de haut niveau des Nations unies pour le changement climatique à la COP26.

La COP16 à Riyad est la première conférence de l'UNCCD à se tenir dans la région du Moyen-Orient, la première à comporter une zone verte et la plus grande conférence multilatérale jamais accueillie par l'Arabie saoudite. Selon la Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification, la dégradation des sols touche près de 40 % de la planète et affecte la vie de plus de 3,2 milliards de personnes. Chaque année, 100 millions d'hectares de terres sont dégradés, la fréquence et l'intensité des sécheresses ayant augmenté de près d'un tiers depuis 2000.

