Corazón de la ciudad: Union Station y LA Plaza de Cultura y Artes anunciadas como zona de aficionados oficial de la Copa Mundial de Los Ángeles 26

LOS ÁNGELES, 29 de enero de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Historic Union Station, en asociación con LA Plaza de Cultura y Artes, anunció que ha sido seleccionada por el Comité Anfitrión de la Copa Mundial de Los Ángeles 2026 como una Zona de Aficionados de la Copa Mundial de Los Ángeles 26, uniéndose a una celebración en toda la región mientras Los Ángeles se prepara para organizar la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Las 26 zonas de aficionados de la Copa Mundial de Los Ángeles ampliarán el alcance de la visualización de partidos en vivo y las experiencias interactivas en toda la región de Los Ángeles, acercando la emoción del torneo tanto a los residentes como a los visitantes. A lo largo de la competencia de 39 días, las 26 zonas de aficionados de la Copa Mundial de Los Ángeles transformarán destinos selectos en eventos de primer nivel para algunos de los partidos más grandes del mundo.

Como zona oficial de aficionados, Union Station y LA Plaza de Cultura y Artes ofrecerán a los aficionados la oportunidad de reunirse y experimentar la energía, la pasión y el espíritu global de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ a través de la visualización de partidos en vivo y la programación centrada en los aficionados.

"Las 26 zonas de aficionados de la Copa del Mundo de Los Ángeles son para llevar la Copa del Mundo al corazón de nuestras comunidades", dijo Kathryn Schloessman, presidenta y directora general de la Comisión de Deportes y Entretenimiento de Los Ángeles y directora general del Comité Anfitrión de la Copa del Mundo de Los Ángeles 2026. "Estos lugares desempeñarán un papel importante para dar la bienvenida a los aficionados, crear momentos compartidos y garantizar que la emoción de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se sienta en todo el condado de Los Ángeles".

"Estamos encantados de dar la bienvenida a decenas de miles de fanáticos a la zona de aficionados de Los Ángeles World Cup 26 en la histórica Union Station, un lugar icónico y el punto de partida perfecto para experimentar la energía, la cultura y los vecindarios que se celebrarán en toda la región", dijo el presidente de la Junta Directiva de Metro y concejal de Whittier City, Fernando Dutra.

"Estamos entusiasmados de que LA Plaza de Cultura y Artes sirva como una zona de aficionados de Los Ángeles World Cup 26, creando un espacio acogedor para que nuestra comunidad se una. Como centro cultural dedicado a celebrar las historias, el patrimonio y las contribuciones de las comunidades latinas, LA Plaza es un hogar adecuado para los fanáticos de todo Los Ángeles. Ubicado en el corazón de la ciudad, a pocos pasos de Union Station y Olvera Street, los visitantes pueden celebrar el espíritu global del fútbol mientras se sumergen en la vibrante cultura y energía que definen a Los Ángeles ", dijo Leticia Rhi Buckley, CEO de LA Plaza de Cultura y Artes.

Las 26 zonas de aficionados de la Copa Mundial de Los Ángeles son parte del esfuerzo más amplio del Comité Anfitrión para ofrecer una experiencia de torneo de clase mundial y al mismo tiempo crear oportunidades inclusivas y accesibles para que los aficionados celebren juntos en toda la región.

Las 26 zonas de aficionados de la Copa Mundial de Los Ángeles incluyen:

The Original Farmers Market: del 18 al 21 de junio

Ciudad de Downey - 20 de junio

Corazón de la ciudad: Union Station y LA Plaza de Cultura y Artes - 25-28 de junio

Hansen Dam Lake - del 2 al 5 de julio

Earvin "Magic" Johnson Park del condado de Los Ángeles - 4 y 5 de julio

Condado de Los Ángeles Whittier Narrows - 9-11 de julio

Venice Beach – 11 de julio

Fairplex - 14 y 15 de julio y 18 y 19 de julio

West Harbor - 14 y 15 de julio y 18 y 19 de julio

Para obtener más información sobre la Copa Mundial de Los Ángeles 26 en el corazón de la ciudad: Union Station y LA Plaza de Cultura de Artes, visite LosAngelesFWC26.com.

Acerca de Los Angeles Union Station

Desde su apertura en 1939, Los Angeles Union Station ha sido considerada durante mucho tiempo una de las joyas arquitectónicas de Los Ángeles y un portal vital para la promesa del Sueño de California. La estación fue diseñada con una innovadora mezcla de arquitectura colonial española, Mission Revival y art déco, que ahora se conoce comúnmente como Mission Moderne. El bullicioso centro de transporte de 52 acres se encuentra en el corazón del centro de Los Ángeles y ofrece conexiones esenciales a destinos en todo el sur de California. Un hito icónico, la estación sirve como un símbolo vibrante del centro de la ciudad que conecta el tejido histórico del pasado con el presente a través de las artes, la cultura, el tránsito y la comunidad. Concebida a gran escala, Los Angeles Union Station es la terminal ferroviaria de pasajeros más grande del oeste de los Estados Unidos y a menudo se la considera "la última de las grandes estaciones de tren".

Acerca de LA Plaza de Cultura y Artes

La Plaza de Cultura y Artes es un centro comunitario donde las personas se reúnen para celebrar la cultura latina a través de exposiciones transformadoras, música, danza, artes culinarias y experiencias artísticas y narrativas multigeneracionales. Una institución cultural ancla en el condado de Los Ángeles, LA Plaza centra la experiencia latina y proporciona un espacio para elevar, compartir y preservar las historias de mexicanos, mexicoamericanos y latinos en el sur de California. Fundada en 2011, LA Plaza es una organización sin fines de lucro y un museo afiliado al Smithsonian.

Acerca del Comité Anfitrión de la Copa Mundial de Los Ángeles 2026

El Comité Anfitrión de la Copa Mundial de Los Ángeles se estableció para ofrecer una experiencia de primer nivel en la Copa Mundial de la FIFA 26™ e impulsar un impacto social, cultural y económico duradero para la región. Servimos como enlace entre la FIFA y la región de Los Ángeles para aprovechar las oportunidades que rodean el torneo para elevar a nuestra comunidad. El Comité Anfitrión está copresidido por el copresidente de LAFC, Larry Freedman, y el ex jugador de la Selección Nacional Masculina de los Estados Unidos, Chris Klein, y está dirigido por la Comisión de Deportes y Entretenimiento de Los Ángeles (LASEC). También incluye Los Angeles Rams, SoFi Stadium y Hollywood Park, Los Angeles Football Club (LAFC) y LA Galaxy. Para más información, visite losangelesfwc26.com.

