Coreline Soft fournit une solution d'IA de dépistage du cancer du poumon à Charité - Universitätsmedizin Berlin

Entrée dans un centre clinique majeur en Allemagne, alors que le marché du dépistage du cancer du poumon évolue de « l'adoption de produits » vers une concurrence basée sur des infrastructures standardisées.

BERLIN, 23 mars 2026 /PRNewswire/ -- Coreline Soft, une entreprise leader dans le domaine de l'IA médicale, a fourni sa solution d'intelligence artificielle de dépistage du cancer du poumon (LCS) à Charité – Universitätsmedizin Berlin, le plus grand hôpital universitaire d'Allemagne. Cela marque l'entrée de l'entreprise dans un centre clinique clé du système national de dépistage du cancer du poumon en Allemagne (LCS basé sur la TDM à faible dose, LDCT). Classée 7e au niveau mondial par Newsweek (2025), Charité est une institution publique gérée conjointement par le gouvernement fédéral et le Land de Berlin, servant de référence en matière de politiques de santé et de directives cliniques.

Points clés de la mise en œuvre

Le produit : AVIEW LCS Plus, optimisé pour le dépistage du cancer du poumon par tomodensitométrie à faible dose (LDCT).

Analyse intégrée : Analyse automatique des nodules pulmonaires, de la BPCO (bronchopneumopathie chronique obstructive) et du CAC (calcification des artères coronaires) à partir d'un seul examen CT, améliorant l'efficacité et la cohérence des lectures.

Fiabilité démontrée : La solution a été validée dans le cadre du projet HANSE (programme pilote national de dépistage en Allemagne), démontrant une stabilité opérationnelle dans des environnements multicentriques.

Évolution stratégique : des outils vers l'infrastructure

L'Allemagne passe actuellement d'une phase pilote à un système national formalisé de dépistage du cancer du poumon. Le Comité fédéral mixte (G-BA) prévoit d'intégrer le dépistage par LDCT dans les prestations de l'assurance maladie obligatoire au cours du premier semestre de cette année. Par conséquent, le marché évolue vers des processus standardisés — incluant la sélection des participants, la double lecture, le suivi et le contrôle qualité — plutôt qu'une adoption isolée par établissement.

Pour répondre à des exigences strictes telles que les protocoles de double lecture et la pseudonymisation des données, Coreline Soft a introduit AVIEW HUB, une plateforme centralisée pour les opérations de dépistage multicentriques. Cette plateforme intègre des fonctions de contrôle qualité, garantissant la conformité réglementaire tout en réduisant la charge de travail manuel du personnel médical.

L'avantage concurrentiel de Coreline Soft

Les experts du secteur estiment que l'adoption par Charité marque une transition de la « performance produit » vers une concurrence basée sur l'infrastructure opérationnelle du dépistage. À mesure que les systèmes de remboursement nationaux se stabilisent et standardisent les processus, les entreprises disposant d'une expérience en opérations multicentriques et en gestion centralisée, comme Coreline Soft, devraient renforcer leur compétitivité mondiale à long terme.

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