Coreline Soft liefert KI-Lösung zur Lungenkrebsfrüherkennung an Charité - Universitätsmedizin Berlin

Eintritt in ein zentrales deutsches Klinikzentrum, während sich der LCS-Markt von der „Produktadoption" hin zu einem Wettbewerb um standardisierte Infrastruktur entwickelt.

BERLIN, 23. März 2026 /PRNewswire/ -- Coreline Soft, ein führendes Unternehmen im Bereich medizinischer KI, hat seine KI-Lösung zur Lungenkrebsfrüherkennung (LCS) an die Charité – Universitätsmedizin Berlin, das größte Universitätsklinikum Deutschlands, geliefert. Dies stellt einen strategischen Eintritt in ein zentrales Hub-System für das nationale Lungenkrebs-Screening in Deutschland dar. Die Charité, die laut Newsweek (2025) weltweit auf Platz 7 rangiert, ist eine öffentliche Einrichtung unter gemeinsamer Trägerschaft des Bundes und des Landes Berlin und gilt als Referenzinstitution für nationale Gesundheitspolitik und klinische Leitlinien.

Wichtige Highlights der Implementierung

Das Produkt: AVIEW LCS Plus, optimiert für die Lungenkrebsfrüherkennung mittels Low-Dose-CT (LDCT).

Integrierte Analyse: Automatische Analyse von Lungenknoten, COPD (chronisch obstruktive Lungenerkrankung) und CAC (Koronarkalzifikation) aus einer einzigen CT-Aufnahme zur Steigerung der Effizienz und Befundkonsistenz.

Nachgewiesene Zuverlässigkeit: Die Lösung wurde zuvor im Rahmen des HANSE-Projekts (deutsches nationales LCS-Pilotprogramm) validiert und zeigte eine stabile Leistung in multizentrischen Umgebungen.

Strategischer Wandel: Von Tools zu Infrastruktur

Deutschland befindet sich im Übergang von der Pilotphase zu einem formellen nationalen LCS-System. Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) plant, LDCT-basiertes Screening im ersten Halbjahr dieses Jahres in den Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenversicherung aufzunehmen. Infolgedessen verlagert sich der Markt hin zu standardisierten Prozessen – einschließlich Teilnehmer-Screening, Doppelbefundung, Nachsorge und Qualitätskontrolle – anstelle einer einfachen Einführung auf Krankenhausebene.

Um strenge Anforderungen wie Doppelbefundungsprotokolle und Datenpseudonymisierung zu erfüllen, hat Coreline Soft AVIEW HUB eingeführt – eine zentrale Plattform für multizentrische Screening-Operationen. Diese Plattform integriert Qualitätskontrollfunktionen und gewährleistet regulatorische Compliance, während sie gleichzeitig den manuellen Arbeitsaufwand für medizinisches Personal reduziert.

Wettbewerbsvorteil von Coreline Soft

Branchenexperten bewerten die Einführung bei der Charité als Signal für einen Wandel von „Produktleistung" hin zu einem Wettbewerb um Screening-Infrastruktur. Mit der Etablierung nationaler Erstattungsmodelle und standardisierter Prozesse wird erwartet, dass Unternehmen mit Erfahrung in multizentrischen Abläufen und hub-basierter Steuerung – wie Coreline Soft – ihre langfristige globale Wettbewerbsfähigkeit weiter stärken.

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