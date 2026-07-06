Corinex und Plexigrid kooperieren, um die bislang präziseste Lösung auf Basis digitaler Zwillinge für Netztransparenz und Flexibilität bereitzustellen

VANCOUVER, British Columbia, und GIJÓN, Spanien, 7. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Corinex Corp. und Plexigrid S.L. haben eine strategische Kooperationsvereinbarung zur Vermarktung von „Corinex Plexigrid Intelligence" unterzeichnet – einer Plattform für Niederspannungs- und Mittelspannungsnetze, die auf hochpräzisen und detaillierten Energiedaten basiert.

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Angesichts der zunehmenden Verbreitung energieintensiver KI, der beschleunigten Elektrifizierung von Industrie, Verkehr sowie Heizung und Kühlung sowie der explosionsartigen Zunahme dezentraler Energiequellen stehen Netzbetreiber vor der größten technologischen Herausforderung seit Jahrzehnten: der Planung, dem Betrieb und der Steuerung eines dezentralen, intermittierenden und bidirektionalen Stromsystems mit Millionen von dezentralen Energiequellen in Echtzeit. Um dies erfolgreich zu bewältigen, ist ein neues Niveau an Echtzeit-Transparenz, Intelligenz und Steuerung in den Mittel- und Niederspannungsbereichen des Netzes erforderlich. Genau das soll diese strategische Zusammenarbeit leisten.

Corinex-Produkte überwachen das physische Netz und greifen in dieses ein, während die Plexigrid-Software es modelliert und optimiert. Die Partnerschaft vereint diese sich ergänzenden Fähigkeiten und verbindet Echtzeit-Felddaten mit Digital-Twin-Analysen, Kapazitätsentscheidungen und Flexibilisierungsmaßnahmen.

Die integrierte Lösung hilft Energieversorgern, die Spannungsbedingungen im Netz in Echtzeit zu erkennen , verfügbare Kapazitäten zu ermitteln und bei Netzgrenzen entsprechend zu reagieren.

Aufbauend auf der BPL-Architektur und den Edge-Computing-Fähigkeiten von Corinex verteilt die Lösung Sensorik, Verarbeitung und Intelligenz über das gesamte Netz. Dadurch erhält der digitale Zwilling von Plexigrid umfangreichere und genauere Informationen aus den Netzkomponenten.

Warum BPL den Wert digitaler Zwillinge steigert

Übertragungsnetze werden in Echtzeit modelliert und betrieben – mithilfe redundanter, hochauflösender Messtechnik an jedem Knotenpunkt und einer exakten elektrischen Topologie, die von einem speziellen Topologie-Team manuell gepflegt wird. Dadurch entstehen die „Beobachtbarkeits"-Anforderungen, die Übertragungssteuerungssysteme für ihren Betrieb benötigen. Eine Skalierung dieses Ansatzes von Tausenden von Übertragungsknoten auf Dutzende Millionen Verteilungsknoten würde Hunderte von Milliarden kosten und Hunderttausende von Mitarbeitern erfordern. Das ist schlichtweg nicht machbar, weshalb 99 % der Knoten im Stromnetz nach wie vor nicht modelliert sind.

Plexigrid bietet eine realistischere Lösung für dieses Problem: einen digitalen Zwilling, der mit einer Ebene bayesscher KI ausgestattet ist und die elektrische Topologie sowie den Zustand des Netzes aus Systemen rekonstruiert, über die Netzbetreiber bereits verfügen, wie beispielsweise GIS (für den Feldbetrieb und das Anlagenmanagement) und AMI (für die Abrechnung). Dies schafft beispiellose Transparenz und Kontrolle in Teilen des Netzes, die zuvor nicht oder nur teilweise beobachtet wurden – und zwar unter Verwendung von Daten aus Systemen, die nie für die Echtzeit-Beobachtbarkeit und -Steuerung des Netzes konzipiert wurden. Doch obwohl diese bayesschen digitalen Zwillinge bahnbrechende Möglichkeiten bieten und sich schnell und kostengünstig in großem Maßstab einführen lassen, erreichen sie nicht die Zeitauflösung und Genauigkeit von Übertragungssteuerungssystemen.

Das BPL von Corinex hebt die Leistung und die Inferenzqualität dieser digitalen Zwillinge auf die nächste Stufe, indem es eine Ebene aus Instrumentierung und Steuerung mit geringer Latenz und hoher Auflösung hinzufügt, die das ergänzt, was Netzbetreiber bereits über Zähler, Zuleitungen, Transformatoren und andere nicht gemessene oder nur teilweise überwachte Netzanlagen verfügen. Das Ergebnis ist ein Maß an Zeitauflösung, Genauigkeit und Echtzeitfähigkeiten, das in Verteilernetzen bisher beispiellos ist. Zudem erweitert der an den Niederspannungsleitungen installierte „Grid Intelligence Node" von Corinex die Anzahl der Messpunkte und liefert weitere detaillierte Messdaten aus dem physischen Netz, wodurch der digitale Zwilling einen klareren Überblick über Auslastung, Spannung, Netzqualität und aufkommende Einschränkungen erhält.

Digital-Twin-Fähigkeit Typische Leistungsmerkmale mit PLC-Smart-Meter-Daten Leistungsmerkmale mit Corinex BPL Zeitauflösung 5–60 Min. 1 Min. Schätzgenauigkeit ~90–95% ~99% Betriebliche Unsicherheit ~5-10% ~1 % Erforderliche Sicherheitsmarge ~10-20% ~2%-5% Anlagenauslastung Konservativ, etwa 80 % der Grenzwerte Optimiert, näher an den tatsächlichen Grenzwerten

Entwickelt für Edge- und verteilte Intelligenz

Corinex und Plexigrid nutzen BPL als architektonische Grundlage für verteilte Netzintelligenz. Die Plattform verarbeitet Daten in der Nähe von Umspannwerken , Zuleitungen und Netzanlagen. Die Netzintelligenz ist sowohl in die Corinex- als auch in die Plexigrid-Lösungen integriert und so konzipiert, dass sie den Verteilernetzbetreibern (DSOs) die beste Leistung und den größten Nutzen bietet. Dies ermöglicht Datenüberprüfungen in Echtzeit , lokale Analysen und frühzeitigere Warnungen vor abnormalen Zuständen. Die Plattform unterstützt darüber hinaus umfassendere Modelle, Prognosen, Planungen , Berichte und Anbindungen an andere Versorgungssysteme.

Das Ergebnis ist eine dezentrale Intelligenzebene. Sie verknüpft die Bedingungen vor Ort mit digitalen Modellen und Entscheidungen der Energieversorger.

„Energieversorger benötigen mehr als nur Konnektivität und mehr als eine cloudbasierte Sicht auf das Netz. Sie benötigen eine Intelligenzebene, die das physische Netz beobachten, sich ändernde Bedingungen verstehen und Maßnahmen mit der Geschwindigkeit unterstützen kann, die moderne Verteilungssysteme erfordern", sagte Peter Sobotka, Gründer und CEO von Corinex Corp. „Corinex stellt BPL-, GIN- und Edge-Fähigkeiten im gesamten Netz bereit. Plexigrid ergänzt dies um fortschrittliche Digital-Twin- und Flexibilitätsmanagement-Funktionen, die zu besseren Entscheidungen in Bezug auf Kapazität, Investitionen und Betrieb führen."

„Diese Partnerschaft ermöglicht es, unsere Modelle kontinuierlich auf hochauflösende Informationen aus dem physischen Netz abzustützen. Die Kombination dieser Informationen mit verteilter Verarbeitung und fortschrittlicher Netzanalyse schafft eine solidere Grundlage für Planung, Flexibilität und den täglichen Betrieb", sagte Alberto Méndez, CEO und Mitbegründer von Plexigrid.

Informationen zu Corinex Corp.

Die Corinex Corp. stellt Technologien bereit, die zur Stärkung von Nieder- und Mittelspannungsnetzen beitragen. Die Plattform dient als digitale Infrastruktur für Netzkapazitäten. Sie liefert Versorgungsunternehmen die Daten und Steuerungsmöglichkeiten, die erforderlich sind, um Engpässe zu bewältigen, nutzbare Kapazitäten zu schaffen und mehr aus den vorhandenen Anlagen herauszuholen.

Informationen zu Plexigrid

Plexigrid entwickelt KI-gestützte digitale Zwillinge und Orchestrierungslösungen für Netztransparenz, Planung und Flexibilitätsmanagement. Damit unterstützt das Unternehmen Energieversorger dabei, Netzzustände zu modellieren, Engpässe zu identifizieren, verfügbare Kapazitäten zu bewerten und flexible Ressourcen zu koordinieren.

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