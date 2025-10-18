Cornerstone Capital Bank adquirirá Peoples Bank

La fusión une a dos instituciones de confianza para crear una plataforma de crecimiento con sede en Texas para comunidades, empresas y, a nivel nacional, para propietarios de viviendas

HOUSTON, 18 de octubre de 2025 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El día de hoy, Cornerstone Capital Bancorp, Inc. ("Cornerstone" o la "empresa"), la empresa matriz de Cornerstone Capital Bank y Peoples Bancorp, Inc. ("Peoples"), la empresa matriz de Peoples Bank, banco comunitario líder con sede en Lubbock, Texas, anunció la firma de un acuerdo definitivo en virtud del cual Cornerstone adquirirá Peoples mediante fusión.

Esta transacción representa la primera adquisición bancaria de la empresa desde su fusión transformadora con Roscoe Bank en 2022. La institución en su conjunto contará con aproximadamente $3,100 millones en activos, lo que creará una franquicia más sólida con importantes beneficios estratégicos y financieros, de la siguiente manera:

Mayor presencia en el mercado de Texas, de rápido crecimiento





Mejora de la cuota de mercado de depósitos en todo el estado, lo que situó a Cornerstone entre los 20 primeros bancos de Texas con menos de 10,000 millones de dólares en activos, al tiempo que se redujo el costo de los depósitos en aproximadamente 68 puntos básicos





Mayor potencia para las divisiones hipotecaria y de servicios de Cornerstone, gracias a la reducción de costos de financiamiento y generación de ganancias acumulativas, lo que genera capacidad adicional para ampliar la cartera de productos crediticios y ofrecer más servicios de valor añadido a los clientes





Importantes sinergias en materia de precios e ingresos sin comprometer la calidad de los activos





Mayor balance general, tecnología y recursos disponibles para los clientes de Peoples





Fortaleza continua de la marca y el equipo de Peoples Bank, reforzada por culturas complementarias como "mejor lugar de trabajo" y una misión conjunta, tanto en Cornerstone en Peoples





Refuerzo del equipo directivo de la organización conjunta, con planes para mantener todas las sucursales y empleados de Peoples





Apoyo al modelo de toma de decisiones local de Cornerstone respaldado por los recursos de una organización combinada más grande

Las juntas directivas de ambas empresas aprobaron por unanimidad la operación, que sigue sujeta a la aprobación de los organismos reguladores y los accionistas, así como a las condiciones habituales para concretar la operación. Se espera que la transacción se concrete en el primer trimestre de 2026. Una vez concretada, Peoples Bank funcionará con la nueva división de banca comunitaria de Cornerstone como "Peoples Bank, división de Cornerstone Capital Bank".

Las designaciones de los líderes tras la fusión serán:

Larry Allen, presidente y director ejecutivo de Peoples, se une a las juntas directivas de Cornerstone Capital Bancorp y Cornerstone Capital Bank, y se desempeñará como presidente de Área de Peoples Bank





Todd McKee se desempeñará como vicepresidente de Área de Peoples Bank





Tim Farris como presidente de Área de Peoples Bank





Jon Drake como vicepresidente ejecutivo sénior del banco fusionado





William Booe como vicepresidente ejecutivo del banco fusionado





Todos los presidentes de los departamentos de Peoples continuarán en sus funciones actuales

Además, el Sr. Allen presidirá la nueva junta directiva regional de asesoramiento de Bank Regional de Cornerstone, entre los que se encuentran Ronnie Bilbo, Brett Cate, Charles Darter, contador público, Walt Hagood y Steve Nieman.

Comentario ejecutivo

"Nos complace recibir a Peoples a Cornerstone Capital Bank", declaró Scott Almy, presidente y director ejecutivo de Cornerstone. "Esta fusión refleja una sólida compatibilidad estratégica, ya que reúne a dos organizaciones comprometidas con la banca relacional y la inversión comunitaria a largo plazo. Gracias a una de las posiciones de capital más sólidas de nuestros mercados y una amplia base de financiación básica de bajo costo, estamos bien posicionados para lograr un crecimiento orgánico considerable. Al unir la fiel base de clientes y la sólida presencia local de Peoples con los recursos nacionales de Cornerstone, estamos creando una organización que aportará valor duradero a los miembros de nuestro equipo, a las comunidades y a los accionistas. Nos complace asociarnos con un banco que comparte nuestro profundo compromiso con la misión y el servicio. Seguiremos esforzándonos como Peoples por ser el mejor empleador para los miembros de nuestro equipo y el mejor banco para nuestros clientes".

"Durante muchos años, Peoples se ha centrado en establecer relaciones sólidas y apoyar a las comunidades a las que prestamos servicio", afirmó Larry Allen, presidente y director ejecutivo de Peoples. "Esta fusión es una ampliación natural de esa misión. Gracias a la escala y los recursos de Cornerstone, podremos ofrecer nuevos productos, herramientas y capacidad de préstamo a nuestros clientes, a la vez que mantenemos el enfoque personal que caracteriza a Peoples. Nuestro equipo sigue bien posicionado, nuestro compromiso local sigue siendo firme y ahora contamos con una plataforma aún más sólida para el crecimiento".

Asesores:

Piper Sandler & Co. fue el asesor financiero y Otteson Shapiro LLP el asesor jurídico de Cornerstone. Hillworth Bank Partners fue el asesor financiero y Fenimore Kay Harrison LLP el asesor jurídico de Peoples.

Acerca de Cornerstone Capital Bancorp, Inc. y Cornerstone Capital Bank

Con sede en Houston, Texas, Cornerstone Capital Bancorp, Inc. es la empresa matriz de Cornerstone Capital Bank, proveedor nacional líder en financiamiento hipotecario, servicios hipotecarios y servicios bancarios para empresas y consumidores. Cornerstone opera cuatro sucursales bancarias con servicios completos en Houston, Bastrop, Sweetwater y Roscoe, además de oficinas de producción de préstamos comerciales e hipotecarios en las principales áreas metropolitanas de Texas y oficinas de producción de hipotecas en todo el país.

Los 1,400 colaboradores del equipo de Cornerstone atienden a casi 700,000 cuentas de clientes. Cornerstone, propiedad de los miembros del equipo, es reconocida constantemente como uno de los mejores lugares para trabajar, con la certificación Fortune de Great Place to Work® (Excelente lugar para trabajar), varios premios Best Workplaces™ (Mejores lugares de trabajo) y reconocimiento como "Top Workplace" (Mejor lugar para trabajar) en los principales mercados.

Fundada en 2022 tras la fusión de Cornerstone Home Lending y Roscoe Bank, Cornerstone tiene sus orígenes en 1906. Esa transacción convirtió a Cornerstone en el nuevo banco con mayor capitalización de la historia de Texas.

Más información en www.cornerstonecapital.com.

Acerca de Peoples Bancorp, Inc. y Peoples Bank

Peoples Bancorp, Inc. es la empresa matriz de Peoples Bank, banco comunitario líder con 13 sucursales en el oeste de Texas y el área de Dallas-Fort Worth, incluidas sucursales en Lorenzo, Lubbock, (3) Nazareth, Post, Princeton, Seminole, Seymour, Shallowater, Slaton y Whitney, con una oficina de producción de préstamos en Frisco.

Peoples Bank ha sido reconocido en múltiples ocasiones por American Banker y Best Companies Group como uno de los "Mejores bancos para trabajar". La misión de la empresa es ser el mejor empleador para los miembros de su equipo, el mejor banco para sus clientes y la mejor inversión para sus accionistas.

Más información en www.peoplesbanktexas.com.

