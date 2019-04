Corporaciones importantes firman The Hispanic Promise, la primera promesa de diversidad e inclusión de su clase para los hispanos

CHICAGO, 26 de abril de 2019 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Unilever, Microsoft, SAP, Nielsen, Mars, Incorporated, KIND y EY son unas de las más de 45 corporaciones que han firmado la primera promesa de diversidad e inclusión de su clase para los hispanos en los Estados Unidos - The Hispanic Promise.

The Hispanic Promise es un esfuerzo colaborativo con más de una docena de asociaciones hispanas para promover y empoderar a los hispanos estadounidenses como empleados, clientes y ciudadanos.

The Hispanic Promise fue lanzada hace tres meses en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, en el primer evento hispano en Davos orientado a llamar la atención de los líderes globales sobre el potencial de la comunidad hispana como un motor de crecimiento y una importante oportunidad de negocios. El primer grupo impresionante de firmantes de The Hispanic Promise fue anunciado hoy durante la Cumbre del Liderazgo Hispano: Chicago organizada por We Are All Human , una fundación sin fines de lucro, dedicada a promover la diversidad, la inclusión y la equidad.

The Hispanic Promise pide a los empleadores que se comprometan a crear lugares de trabajo inclusivos y adopten acciones positivas para contratar, promover, retener y celebrar a los hispanos a través de la mayor participación, programas de mentoría, grupos de recursos de empleados o negocios, y el desarrollo del talento, con el objetivo de que los empleados hispanos sientan que pertenecen, se sientan valorados, disfruten del mismo acceso a las oportunidades, y tengan una voz.

Los firmantes de la promesa son:

Aflac Dentsu Aegis Network G6 Hospitality AmeriCares Edelman Guardian News APCO Worldwide Emerson Guerrero Media Aztech Innovation EY Guild Mortgage BMO Financial Group Evans Food Group IMM Latino CHS, Inc. Exposing Hope Investors Bank Cultivate with Courage

KIND KSA Martial Academy Rising Storm Music Unilever Lara Media Services SAP URBANDER Latin Podcast Awards SAS Vela LCC Save the Children Inter. Venue33 Mars Spanish Public Media Washington Representatives Microsoft Tradenex Foro Mundial de la Salud Mindot Tupperware Brands Zeno NRG TV Azteca

Nielsen Two Rivers YMCA



Los patrocinadores de The Hispanic Promise son más de una docena de asociaciones hispanas, entre ellas: la Association of Latino Professionals for America (ALPFA); la Hispanic Alliance for Career Enhancement (HACE); la Hispanic Association on Corporate Responsibility (HACR); el Hispanic C-Suite Corporate Council (HC3); la Hispanic Heritage Foundation; Latinas in Tech; Latino Leaders Magazine; la League of United Latin American Citizens; la Cámara de Comercio del Norte de Virginia; Prospanica; The Alumni Society; la Cámara de Comercio Hispana de los Estados Unidos; Voto Latino; We Are All Human Foundation.

"Los hispanos representan más de un 17% de la fuerza de trabajo estadounidense hoy en día, igual a casi 30 millones de personas. Es importante para las corporaciones atraer y retener al mejor talento. Para atraer a los hispanos, las corporaciones necesitan ser muy explícitas e intencionales", dijo Claudia Romo Edelman, la fundadora de We Are All Human. "Me sorprendió descubrir que hay decenas de promesas corporativas en los Estados Unidos para otros grupos, pero nade existe para los hispanos. Me enorgullece saber que más de 45 corporaciones se hayan unido a The Hispanic Promise en solo tres meses después de su lanzamiento y espero tener las primeras 100 muy pronto", dijo Romo Edelman.

Cid Wilson, presidente y CEO de la Hispanic Association on Corporate Responsibility (HACR), una organización nacional sin fines de lucro que promueve las oportunidades de liderazgo corporativo para los hispanos, también estuvo presente durante el evento de lanzamiento.

Romo Edelman agregó, "We Are All Human tiene el compromiso de presentar el programa hispano a nuevos mercados, audiencias y lugares donde necesitan estar, como las Naciones Unidas y al frente de los CEOs y responsables políticos globales en Davos. Vamos a crear el primer evento para hispanos en el Festival de Creatividad Internacional Cannes Lions y captar la atención de los directores de marketing, así como elementos creativos, en un esfuerzo para cambiar la narrativa y mejorar nuestra voz compartida. El próximo año, We Are All Human hará una presentación en los Juegos Olímpicos", ella concluyó. "El tiempo de los hispanos es ahora. Es tiempo de ser visto, escuchado y valorado".

Acerca de la Cumbre del Liderazgo Hispano: Chicago

La Cumbre del Liderazgo Hispano: Chicago (Hispanic Leadership Summit: Chicago) tendrá lugar el 26 de abril. Se basa en los progresos logrados en la primera Cumbre del Liderazgo Hispano inaugural de We Are All Human, celebrada en diciembre pasado en las Naciones Unidas. Más de 250 líderes votaron una "Visión 2020" para la comunidad hispana estadounidense que se focalizó en tres prioridades: el acceso a la educación, el empoderamiento financiero y la mejora de la imagen de los latinos e hispanos. Un informe que resume los resultados de la Cumbre del Liderazgo Hispano de 2018 se puede encontrar aquí .

Los patrocinadores y socios mediáticos para este evento incluyen a:

Oro: PepsiCo Foundation, Richard Edelman

Socios mediáticos: Comcast NBCUniversal Telemundo, Latino Leaders Magazine, Business Insider, Hispanic Executive, The Alumni Society, AL DIA News Media

Plata: NRG, McCormick Foundation, Dairy Management Inc., Wells Fargo

Bronce: Conagra, BMO Financial Group, Edelman Chicago, Viacom

El programa completo para la Cumbre del Liderazgo Hispano: Chicago y una lista de los miembros de su comité consultivo estratégico está disponible aquí

The Hispanic Promise continuará siendo presentada durante el año en las Cumbres de Liderazgo Hispano regionales de We Are All Human en Chicago, San Francisco and Dallas. Las cumbres regionales apuntan a identificar estrategias y acciones para impulsar las prioridades de la comunidad. We Are All Human también celebrará la segunda edición anual nacional de la Cumbre del Liderazgo Hispano en las Naciones Unidas en diciembre.

Acerca de We Are All Human

We Are All Human es una fundación dedicada a promover la agenda a favor de la equidad, la diversidad y la inclusión. Nuestra visión es que cada ser humano valore a cada ser humano. Nuestra misión es abogar porque cada ser humano sea respetado y empoderado centrándonos en nuestra humanidad común. Al centrarnos en los valores universales que nos hacen humanos, podemos lograr puntos en común, eliminar la discriminación y conseguir una sociedad más equitativa.

En octubre de 2018, la fundación presentó los resultados de su Estudio de Sentimiento Hispano (Hispanic Sentiment Study), que exploró las opiniones de la comunidad hispana/latina de los Estados Unidos sobre política, comercio, educación y valores humanos. Realizado en línea del 15 al 19 de septiembre de 2018 por la empresa global de comunicaciones Zeno Group , el estudio encuestó a más de 2,500 hispanos/latinos de 14 años y más en todos los Estados Unidos.

Para obtener más información, visite www.WeAreAllHuman.org .

