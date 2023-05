CORVIA MEDICAL PUBLIE LES RÉSULTATS D'UN ESSAI CLINIQUE DE DEUX ANS CONFIRMANT LE BÉNÉFICE DURABLE ET LA SÉCURITÉ DE SON SHUNT AURICULAIRE CHEZ LES PATIENTS SOUFFRANT D'INSUFFISANCE CARDIAQUE

LE PREMIER ESSAI CONTRÔLÉ RANDOMISÉ DE PHASE III SUR LA THÉRAPIE DE SHUNT AURICULAIRE RESTE PROMETTEUR

TEWKSBURY, Massachusetts, 23 mai 2023 /PRNewswire/ -- Corvia Medical, Inc, une société dédiée à la transformation du traitement de l'insuffisance cardiaque, a annoncé aujourd'hui les résultats à deux ans de son essai clinique randomisé REDUCE LAP-HF II, confirmant l'innocuité et l'efficacité soutenue du shunt auriculaire de Corvia® chez chez les patients atteints d'insuffisance cardiaque avec fraction d'éjection préservée (ICFEp) ou légèrement réduite (ICFElr). Les résultats présentés aujourd'hui à la conférence Heart Failure 2023 de la Société européenne de cardiologie (ESC) à Prague, en République tchèque, confirment que les patients ayant bénéficié d'un bénéfice clinique à un an continuent à en bénéficier à deux ans.

Corvia InterAtrial Shunt Device (IASD)

« Les résultats de l'étude REDUCE LAP-HF II à deux ans démontrent la sécurité à long terme du shunt auriculaire Corvia et confirment ce que nous avions observé à un an, à savoir que chez les patients correctement sélectionnés, la shunt auriculaire semble avoir un bénéfice clinique durable dans la réduction des événements d'insuffisance cardiaque », a déclaré Finn Gustafsson, professeur de cardiologie à l'Université de Copenhague. « Il s'agit des premières données randomisées à long terme disponibles pour un dispositif de shunt auriculaire, et elles continuent de suggérer que les patients souffrant d'insuffisance cardiaque et dont la fonction vasculaire pulmonaire est plus normale sont les mieux adaptés au shunt auriculaire. »

REDUCE LAP-HF II est le premier essai de phase III au monde à évaluer la sécurité et l'efficacité d'un shunt auriculaire chez les patients souffrant d'insuffisance cardiaque. L'étude portant sur 626 patients a déjà identifié un groupe de répondeurs, représentant la moitié de tous les participants à l'étude, qui a connu une réduction significative des événements liés à l'insuffisance cardiaque et une amélioration de la qualité de vie à un an. Il est important de noter que le bénéfice s'est maintenu dans ce groupe au bout de deux ans Les patients porteurs du shunt auriculaire Corvia, implantée entre les oreillettes gauche et droite, ont présenté une réduction significative de 50 % du taux d'événements liés à l'insuffisance cardiaque et une amélioration durable de la qualité de vie par rapport au groupe témoin, avec une amélioration de 42 % du score global du questionnaire sur la cardiomyopathie de Kansas City (KCCQ).

« Les résultats à 24 mois de l'étude REDUCE LAP-HF II confirment l'innocuité et l'efficacité du shunt auriculaire Corvia », a déclaré Sanjiv Shah, MD, Northwestern University Feinberg School of Medicine, co-investigateur principal de l'étude. « Alors que les essais mondiaux en cours continuent de faire progresser nos connaissances sur le shunt auriculaire, je reste optimiste quant au potentiel de ce dispositif à apporter des avantages significatifs à long terme à une grande partie des patients souffrant d'insuffisance cardiaque. »

« Nous sommes ravis des résultats obtenus à deux ans dans le groupe des répondeurs, car ils prouvent que nous avons réussi à identifier les patients souffrant d'insuffisance cardiaque qui bénéficieront le plus du shunt auriculaire », a déclaré Jan Komtebedde, directeur médical de Corvia Medical. « Nous recrutons actuellement des patients pour l'étude RESPONDER-HF, un essai de confirmation, randomisé et contrôlé par simulacre dans 60 centres aux États-Unis, en Europe et en Australie. Nous pensons que les résultats de cette étude fourniront les preuves supplémentaires nécessaires pour rendre le traitement accessible à une plus large population de patients. »

À propos de l'insuffisance cardiaque (IC) et du shunt auriculaire Corvia

Plus de 26 millions de personnes dans le monde souffrent d'IC et plus de la majorité d'entre elles sont atteintes d'ICFEp, en faisant le plus grand besoin clinique non satisfait en médecine cardiovasculaire. Le shunt auriculaire de Corvia est conçu pour réduire la pression auriculaire gauche élevée, principal facteur des symptômes d'insuffisance cardiaque chez les patients souffrant d'insuffisance cardiaque, en créant un passage entre les oreillettes gauche et droite, réduisant ainsi les événements liés à l'insuffisance cardiaque et améliorant la qualité de vie.

À propos de Corvia Medical, Inc.

Corvia Medical, Inc. est en train de révolutionner le traitement de l'insuffisance cardiaque grâce à de nouveaux dispositifs cardiovasculaires implantés par voie transcathéter. Fondée en 2009 et basée à Tewksbury, dans le Massachusetts, Corvia Medical se consacre à l'amélioration de la qualité des soins pendant le traitement de l'insuffisance cardiaque, permettant aux patients de retrouver une vie normale. Le shunt auriculaire de Corvia a reçu la désignation de dispositif révolutionnaire de la FDA en 2019. La société privée est soutenue par Third Rock Ventures, General Catalyst Partners, AccelMed, Lumira Ventures, Edwards Lifesciences et un investisseur stratégique anonyme. Consultez le site https://corviamedical.com/ .

Pour en savoir plus sur l'admissibilité à l'étude RESPONDER-HF, consultez le site suivant : https://treatmyheartfailure.com .

