Costa Rica : le premier exportateur mondial d'ananas et un producteur de bien-être

Découvrez des recettes et des conseils de bien-être à base d'ananas du Costa Rica sur https://procomer.com/pina/

La fraîcheur de l'ananas du Costa Rica arrive en Europe avec des dégustations dans les supermarchés d'Espagne, d'Allemagne et du Royaume-Uni.

SAN JOSÉ, Costa Rica, 17 novembre 2025 /PRNewswire/ -- L'ananas du Costa Rica est plus qu'un fruit tropical - c'est un ambassadeur naturel du bien-être. Cultivé de manière durable et en harmonie avec l'environnement, ce fruit a fait du Costa Rica le premier exportateur mondial d'ananas et un symbole de l'engagement du pays en faveur de la qualité, de l'innovation et de la production responsable.

Entre janvier et septembre 2025, les exportations d'ananas ont atteint 992 millions de dollars, avec plus de 1,5 million de tonnes expédiées dans le monde. Ce fruit représente 35 % des exportations agricoles du Costa Rica et atteint 44 marchés internationaux, dont les États-Unis (54 %), la Belgique (12 %), et l'Espagne (8 %) sont les principales destinations. Sa forte présence en Europe reflète une préférence croissante pour les produits qui allient saveur, traçabilité et bien-être.

« L'ananas du Costa Rica est aujourd'hui une référence mondiale en matière d'excellence. Son goût, sa qualité et son innovation en ont fait l'un des produits préférés des principaux marchés mondiaux. Dans un environnement de plus en plus concurrentiel, l'Agence de promotion du commerce et de l'investissement du Costa Rica (PROCOMER) s'efforce de maintenir et d'étendre ce leadership, en ouvrant de nouvelles opportunités à nos exportateurs et en partageant avec le monde un produit qui incarne le meilleur du Costa Rica : la santé, la durabilité et la confiance », a déclaré Laura López, PDG de PROCOMER.

Les ananas du Costa Rica sont cultivés principalement dans les régions du nord, du sud et des Caraïbes du pays, où le climat tropical et les sols fertiles créent des conditions de croissance idéales. Le secteur génère plus de 81 000 emplois directs et indirects, stimulant les économies rurales et renforçant les moyens de subsistance des communautés agricoles unies par un principe commun : produire avec soin et qualité.

Le leadership du Costa Rica dans cette catégorie repose sur un engagement strict en matière de responsabilité environnementale et d'excellence de la production. Les fruits sont cultivés dans le cadre de certifications telles que GlobalG.A.P. et Rainforest Alliance, qui garantissent des pratiques agricoles durables, la protection de l'écosystème et le bien-être des communautés. Les processus post-récolte garantissent que chaque ananas parvient aux consommateurs dans des conditions optimales - frais, sûrs et naturellement savoureux.

Dans le cadre de la campagne internationale « The Natural Choice », la marque nationale essential COSTA RICA fait la promotion des saveurs authentiques du pays auprès du public européen. En partenariat avec Ads Brand Innovation Lab, l'ananas du Costa Rica occupe le devant de la scène en tant que symbole de bien-être et de qualité, mis en valeur par une boutique dédiée à la marque proposant des recettes et des inspirations de bien-être qui mettent en évidence sa polyvalence dans la cuisine moderne.

Cette initiative est complétée par une série d'événements de dégustation en magasin à travers l'Europe, permettant aux consommateurs de découvrir la saveur et la fraîcheur de l'ananas du Costa Rica :

Espagne : Des dégustations seront organisées dans les supermarchés Bonpreu du 14 au 29 novembre sur 21 sites .

Des dégustations seront organisées dans les supermarchés du 14 au 29 novembre sur . Allemagne : Des activités promotionnelles et des dégustations auront lieu à Handelshof / Edeka du 17 novembre au 14 décembre , couvrant 16 magasins .

Des activités promotionnelles et des dégustations auront lieu à du , couvrant . Royaume-Uni : L'expérience touchera les consommateurs britanniques sur Morrison (du 24 au 30 novembre) et Tesco (à partir du 10 décembre), mettant en valeur la douceur et la fraîcheur caractéristiques de l'ananas du Costa Rica.

Dans le cadre de ce voyage promotionnel, Madrid organisera une émission culinaire en direct avec le chef costaricien Luis Guillermo Castro, qui préparera des plats typiques à base d'ananas, de manioc et de banane.

L'événement, auquel participent des journalistes, des représentants de l'industrie alimentaire et des partenaires tels que AhorraMás, Bonpreu, et Cultivar S.A.- aura lieu le 27 novembre à El Gusto es Nuestro, C/ Puente la Reina 25, Las Tablas.

Au-delà de sa douceur et de sa fraîcheur, l'ananas du Costa Rica est un aliment fonctionnel , naturellement riche en vitamine C, en bromélaïne, en antioxydants et en minéraux qui favorisent la santé immunitaire et le bien-être général.

Disponible sur en format frais (y compris rose), congelé, séché ou en conserve, il continue de positionner le Costa Rica comme une source fiable de produits qui inspirent le bien-être et incarnent une nation durable par nature et digne de confiance par ses actions.

Pour plus d'informations, de recettes et d'inspiration en matière de bien-être, visitez la boutique de la marque essential COSTA RICA sur Amazon ou explorez www.procomer.com/pina.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2823969/Campa_a_Pi_a.jpg