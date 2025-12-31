Costa Rica beschleunigt seinen Aufstieg in der globalen Dienstleistungswirtschaft

Das Talent Costa Ricas treibt einen Dienstleistungssektor voran, der weiter wächst, sich weiterentwickelt und international an Bedeutung gewinnt.

Die neuesten Daten bestätigen das Wachstum des Sektors und seine strategische Rolle für die Wirtschaft des Landes.

SAN JOSÉ, Costa Rica, 31. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Costa Rica ist einer der dynamischsten Märkte für Dienstleistungsexporte in Amerika, was auf eine wissensbasierte Wirtschaftsstruktur, hochqualifizierte Fachkräfte und hochwertige Lösungen zurückzuführen ist.

Costa Rica Accelerates Its Rise in the Global Services Economy

Laut der Studie Export Dynamism of Costa Rica's Services Sector („Exportdynamik des Dienstleistungssektors in Costa Rica"), die von der Trade & Investment Promotion Agency of Costa Rica (PROCOMER) erstellt wurde, erreichten die Dienstleistungsexporte 2024 einen Wert von 16,114 Milliarden US-Dollar, was 17 % des Bruttoinlandsprodukts (BIP) entspricht, mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 8 % in den letzten fünf Jahren.

Mit einer Wirtschaft, in der drei von vier Dollar des BIP vom Dienstleistungssektor erwirtschaftet werden, hat sich Costa Rica zu einem wettbewerbsfähigen Modell entwickelt, das Innovation, institutionelle Stabilität und hochspezialisierte Arbeitskräfte vereint. Heute machen Dienstleistungen 45 % der gesamten Exporte Costa Ricas aus, einschließlich Waren und Dienstleistungen, bzw. 35 % ohne den Tourismus. Diese Exporte reichen von Unternehmenslösungen und digitalen Dienstleistungen bis hin zu Informationstechnologien, Cybersicherheit, Analytik und anderen wissensintensiven Aktivitäten.

„Die Leistung des Dienstleistungssektors ist kein isoliertes Ergebnis, sondern spiegelt ein Land wider, das erfolgreich den Übergang zu Aktivitäten vollzogen hat, bei denen Wissen, Kreativität und Technologie einen echten Mehrwert für Unternehmen und Chancen für unsere Bevölkerung schaffen. Costa Rica positioniert sich als strategischer Partner für globale Unternehmen, die Talente, Stabilität und ein innovationsförderndes Ökosystem suchen. Unser Fokus liegt darauf, dieses Potenzial weiter auszubauen und mehr Unternehmen zu unterstützen, die Costa Rica als einen Ort sehen, an dem sie wachsen und etwas bewirken können", sagte Laura López, CEO von PROCOMER.

2024 blieben Unternehmensdienstleistungen mit einem Gesamtvolumen von 6,698 Milliarden US-Dollar und einem Anteil von 42 % am Gesamtvolumen der größte Bestandteil der Dienstleistungsexporte, gefolgt vom Tourismus (34 %) und Dienstleistungen im Bereich Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) (15 %), die 2,388 Milliarden US-Dollar erreichten. Insgesamt machten wissensintensive Aktivitäten 58 % der gesamten Dienstleistungsexporte aus, mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 10 % in den letzten fünf Jahren, was die Reife des spezialisierten Dienstleistungsökosystems Costa Ricas bestätigt.

Diese Leistung zeigt, dass Costa Rica nicht von einem einzigen Segment abhängig ist, sondern auf ein diversifiziertes Angebot setzt, das der globalen Nachfrage nach Geschäftsprozessen, spezialisierten technischen Fachkräften und technologiebasierten Lösungen entspricht.

Die Studie hebt auch hervor, dass ein erheblicher Teil der jüngsten ausländischen Direktinvestitionen in dienstleistungsbezogene Aktivitäten geflossen ist, während das Freihandelszonenregime weiterhin als wichtige Plattform für die Ansiedlung und Expansion globaler Unternehmen dient. 2024 waren insgesamt 420 Dienstleistungsunternehmen unter diesem Regime tätig, was das anhaltende Wachstum der letzten Jahre widerspiegelt.

Die jüngsten Leistungsdaten für den Sektor, die sich auf das erste Halbjahr 2025 beziehen, bestätigen das anhaltende Wachstum. In diesem Zeitraum stiegen die Dienstleistungsexporte um 5,4 % auf 8,692 Mrd. USD, während die Exporte ohne Reisen um 2,6 % auf 5,605 Mrd. USD zunahmen.

Dieses Wachstum wurde in erster Linie durch Unternehmensdienstleistungen (+143 Mio. USD) und digitale Lösungen im Bereich Computer und Telekommunikation (+76 Mio. USD) sowie Transformationsdienstleistungen (+29 Mio. USD) und Finanzdienstleistungen (+23 Millionen USD) erzielt. Die Struktur des Sektors bleibt ausgewogen, wobei Unternehmensdienstleistungen 40 % und Computer- und Telekommunikationsdienstleistungen 15 % ausmachen, was die Komplexität des Dienstleistungsportfolios Costa Ricas weiter verstärkt.

Darüber hinaus entfallen sechs von zehn Arbeitsplätzen innerhalb des Freihandelszonenregimes auf den Dienstleistungssektor, was insgesamt 119.982 direkten Arbeitsplätzen entspricht, wobei Frauen 43 % der Beschäftigten ausmachen. Dies unterstreicht den Beitrag des Sektors zur Schaffung spezialisierter formeller Arbeitsplätze und seine Übereinstimmung mit den Zielen der Geschlechtergleichstellung, laut Daten aus dem Jahr 2024.

Basierend auf verschiedenen internationalen Indikatoren sticht Costa Rica hervor als:

Nr. 1 pro Kopf in Nord- und Südamerika bei Exporten von Unternehmensdienstleistungen und Nr. 2 bei IKT-Dienstleistungen . Insgesamt rangiert Costa Rica als Nr. 2 der Dienstleistungsexporteure pro Kopf in Lateinamerika (WTO, 2024).

bei Exporten von Unternehmensdienstleistungen und . Insgesamt rangiert Costa Rica als (WTO, 2024). Nr. 1 beim Export von IKT-Dienstleistungen in Lateinamerika (WIPO, 2024).

(WIPO, 2024). Nr. 1 bei der Einführung neuer Technologien und Investitionen in diese Technologien in der Region (Network Readiness Index, 2024).

Diese Indikatoren unterstreichen die Stärke des Dienstleistungsökosystems Costa Ricas, das Diversifizierung, Anpassungsfähigkeit und eine klare Ausrichtung auf globale Trends wie Digitalisierung, Automatisierung und fortschrittliche Unternehmensdienstleistungen vereint. Mit mehr als 350 multinationalen Dienstleistungsunternehmen, die in Costa Rica tätig sind, vertieft das Land weiterhin seine Integration in globale Wertschöpfungsketten und stärkt seine Rolle als vertrauenswürdiges Umfeld für Unternehmen, die hochwertige Aktivitäten ausbauen möchten.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2853002/IMG_0317.jpg