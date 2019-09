Council of the Americas reconocerá a líderes pioneros de Nubank, Fibra Uno, Sap y Susana Balbo Wines en la edición 25 de los Premios de Negocio BRAVO

MIAMI, 17 de septiembre de 2019 /PRNewswire/ -- Council of the Americas (COA) anuncia el grupo final de galardonados que serán reconocidos en la gala especial de la vigesimoquinta edición de los Premios de Negocio BRAVO, a celebrarse el próximo 25 de octubre en Miami. Cristina Junqueira, David Vélez, Edward Wible, Claudio Muruzabal, Susana Balbo y André El-Mann se unen a Carlos Vives, Luis Alberto Moreno y João Carvalho de Miranda en la lista de homenajeados durante esta edición especial de BRAVO.

La dedicación incansable, la extraordinaria resiliencia y la pasión por mejorar son algunos de los atributos que definen a este grupo de promotores de cambio. Desde ayudar a cerrar la brecha digital hasta crear el banco digital más grande fuera de Asia, este grupo representa el progreso y la transformación de las Américas.

"Nos enorgullece reconocer a uno de los grupos más brillantes y diversos de premiados en los 25 años de los Premios de Negocio BRAVO", expresó la Presidenta y CEO de Americas Society/Council of the Americas (AS/COA), Susan Segal. "En el Council of the Americas tenemos la responsabilidad de destacar historias que inspiren y permitan a otros seguir construyendo el éxito en el hemisferio".

Los siguientes serán reconocidos:

Cristina Junqueira , David Vélez y Edward Wible co-fundadores de Nubank, serán reconocidos con el Premio al Liderazgo Emprendedor , por crear una nueva vía para la banca en Brasil que provee servicios financieros sin tarifas a millones de consumidores sin acceso a la banca tradicional, incluyendo nuevas generaciones e inspirando a otros emprendedores en la región.

co-fundadores de Nubank, serán reconocidos con el , por crear una nueva vía para la banca en Brasil que provee servicios financieros sin tarifas a millones de consumidores sin acceso a la banca tradicional, incluyendo nuevas generaciones e inspirando a otros emprendedores en la región. Claudio Muruzabal, presidente de SAP América Latina y el Caribe, recibirá el Premio al Líder en Tecnología del Año , como reconocimiento a su destacado desempeño al liderar SAP hacia un crecimiento sostenido de doble dígito en la nube por cuatro años consecutivos y su compromiso por cerrar la brecha digital en la región.

presidente de SAP América Latina y el Caribe, recibirá el , como reconocimiento a su destacado desempeño al liderar SAP hacia un crecimiento sostenido de doble dígito en la nube por cuatro años consecutivos y su compromiso por cerrar la brecha digital en la región. Susana Balbo , fundadora de Susana Balbo Wines, será reconocida con el Premio BRAVO a la Trayectoria Profesional en homenaje a su perseverancia y logros sin precedentes en la enología, contribuyendo al éxito mundial de los vinos argentinos, así como a su dedicación al empoderamiento económico de las mujeres y a la equidad de género en todo el mundo.

, fundadora de Susana Balbo Wines, será reconocida con el en homenaje a su perseverancia y logros sin precedentes en la enología, contribuyendo al éxito mundial de los vinos argentinos, así como a su dedicación al empoderamiento económico de las mujeres y a la equidad de género en todo el mundo. André El-Mann, CEO de Fibra Uno (FUNO), será homenajeado con el Premio Inversionista del Año por el impresionante desempeño de FUNO bajo su liderazgo, siendo uno de los Fideicomisos de Inversión en Bienes Raíces (REIT) más grandes de México y América Latina, alcanzando un crecimiento anual* de 11.5% desde su inicio en 2011. *NAV per CBFI

Previo a los Premios de Negocio BRAVO, el Simposio del Council of the Americas convocará a más de 400 líderes empresariales, políticos y sociales.

Patrocinadores: HSBC, Bank of America Merrill Lynch, LLYC, The AES Corporation, Boston Consulting Group, Microsoft, Baker McKenzie, FedEx Express, gA, IBM, Mastercard LAC, SAP y Softtek

Organización de apoyo: Enterprise Florida

Medios Socios: CNN en Español y Financial Times

Socio del Simposio: Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

Council of the Americas (COA) es la principal organización comercial internacional cuyos miembros comparten un compromiso común con el desarrollo económico y social, los mercados abiertos, el estado de derecho, y la democracia en todo el hemisferio occidental. La membresía del Council consiste en compañías internacionales líderes que representan un amplio espectro de sectores, que incluyen banca y finanzas, servicios de consulta, productos de consumo, energía y minería, manufactura, medios, tecnología y transporte.

FUENTE Council of the Americas

