O Conselho das Américas reconhecerá líderes inovadores do Nubank, Fibra Uno, SAP e Susana Balbo Wines na 25a. edição dos Prêmios de Negócios BRAVO

MIAMI, 18 de setembro de 2019 /PRNewswire/ -- O Conselho das Américas (COA – Council of the Americas) anuncia o grupo final de líderes que serão homenageados na 25a. edição dos Prêmios de Negócios BRAVO (BRAVO Business Awards) em 25 de outubro, em Miami. Cristina Junqueira, David Vélez, Edward Wible, Claudio Muruzabal, Susana Balbo e André El-Mann se unem a Carlos Vives, Luis Alberto Moreno e João Carvalho de Miranda no grupo dos homenageados, os quais serão reconhecidos durante essa edição especial do BRAVO.

Dedicação incansável, notável resistência e paixão pelas melhorias são algumas das características que definem esse grupo de criadores de mudanças. Desde ajudar a reduzir a exclusão digital até criar o maior banco digital fora da Ásia, este grupo representa o progresso e a transformação nas Américas.

"Temos orgulho em reconhecer um dos mais brilhantes e mais diversificados grupos de vencedores nos 25 anos de existência dos Prêmios de Negócios BRAVO", disse a presidente e CEO da Sociedade das Américas/Conselho das Américas (AS/COA) Susan Segal. "No Conselho das Américas temos a responsabilidade de destacar histórias que inspiram e capacitam os outros para continuarem a construir o sucesso no hemisfério".

Os seguintes líderes serão reconhecidos:

Cristina Junqueira , David Vélez e Edward Wible , co-fundadores do Nubank, receberão o prêmio de Empreendedores Visionários do Ano por revolucionarem os serviços bancários no Brasil, através do fornecimento de serviços financeiros sem taxas para milhões de consumidores sem conta bancária e novas gerações, enquanto inspiram outros empreendedores regionais.

e co-fundadores do Nubank, receberão o prêmio de por revolucionarem os serviços bancários no Brasil, através do fornecimento de serviços financeiros sem taxas para milhões de consumidores sem conta bancária e novas gerações, enquanto inspiram outros empreendedores regionais. Claudio Muruzabal, presidente da SAP para a América Latina e Caribe, receberá o prêmio de Líder de Tecnologia do Ano em reconhecimento ao seu excepcional desempenho na liderança da SAP em manter crescimento sustentável de dois dígitos na nuvem por quatro anos consecutivos e por seu compromisso em reduzir a exclusão digital na região.

presidente da SAP para a América Latina e Caribe, receberá o prêmio de em reconhecimento ao seu excepcional desempenho na liderança da SAP em manter crescimento sustentável de dois dígitos na nuvem por quatro anos consecutivos e por seu compromisso em reduzir a exclusão digital na região. Susana Balbo , fundadora da Susana Balbo Wines , será homenageada com o prêmio de Reconhecimento por Sua Carreira por sua perseverança e conquistas sem precedentes na fabricação de vinhos e contribuições para o sucesso mundial dos vinhos argentinos, bem como por sua dedicação à capacitação econômica das mulheres e à igualdade de gêneros em todo o mundo.

fundadora da , será homenageada com o prêmio de por sua perseverança e conquistas sem precedentes na fabricação de vinhos e contribuições para o sucesso mundial dos vinhos argentinos, bem como por sua dedicação à capacitação econômica das mulheres e à igualdade de gêneros em todo o mundo. André El-Mann, CEO da Fibra Uno (FUNO), será honrado com o prêmio Investidor do Ano pelo impressionante desempenho da FUNO sob sua liderança. A FUNO é um dos maiores Fundos de Investimentos Imobiliários (REIT - Real Estate Investment Trusts) no México e na América Latina e atingiu um crescimento anual* de 11,5% desde sua fundação em 2011. *Valor Líquido dos Ativos para o CBFI (NAV for CBFI)

Antes dos Prêmios de Negócios BRAVO, o Simpósio do Conselho das Américas (Council of the Americas Symposium) reunirá mais de 400 líderes de negócios, políticos e sociais em um evento no qual serão discutidas questões-chave para o desenvolvimento da região.

Patrocinadores: HSBC, Bank of America Merrill Lynch, LLYC, The AES Corporation, Boston Consulting Group, Microsoft, Baker McKenzie, FedEx Express, gA, IBM, Mastercard LAC, SAP e Softtek

Organizações de apoio: Enterprise Florida

Parceiros da mídia: CNN en Español e Financial Times

Parceiro do simpósio: Inter-American Development Bank (IDB)

Para mais informações, visite o endereço: www.as-coa.org/bravo

Siga as discussões no Twitter: #BRAVObiz | @ASCOA

Contatos com a imprensa:

Yndira Marin | ymarin@llorenteycuenca.com | 1-646-386-6523

Relações com a Mídia da AS/COA | mediarelations@as-coa.org | 1-212-277-8333

O Conselho das Américas (COA) é a principal organização internacional de negócios, cujos membros partilham um compromisso comum com o desenvolvimento econômico e social, a abertura dos mercados, o estado de direito e a democracia em todo o Hemisfério Ocidental. Os membros do Conselho das Américas são empresas líderes internacionais, que representam inúmeros setores, dentre eles os de serviços bancários e financeiros, serviços de consultoria, produtos de consumo, energia e mineração, manufatura, mídia, tecnologia e transportes.

FONTE Council of the Americas

SOURCE Council of the Americas