Coup de sifflet le long du Rhin : retour sur 10 ans de développement du CR Express

CHONGQING, Chine, 29 mars 2024 /PRNewswire/ -- Un reportage de iChongqing : En 2014, le président chinois Xi Jinping et le vice-chancelier et ministre allemand de l'Économie et de l'Énergie de l'époque, Sigmar Gabriel, ont assisté à l'arrivée du train YUXINOU (Chongqing-Xinjiang-Europe) à Duisburg, en Allemagne. Plus tard, il a été baptisé China-Europe Railway Express, tout comme d'autres itinéraires reliant des villes chinoises à l'Europe.

Markus Bangen, CEO of Duisport.

« De toute évidence, il était très heureux de voir que l'initiative la Ceinture et la Route (BRI) atteignait enfin Duisburg, a rappelé Markus Bangen, directeur général de Duisport, qui était présent lors de la visite de Xi Jinping. Pour moi personnellement, c'était un moment très impressionnant et très émouvant. »

En 2013, le président Xi Jinping a proposé de lancer la BRI, pour redonner vie au symbole de la Route de la soie afin de favoriser une large collaboration économique entre les pays partenaires. Tout au long de la dernière décennie, cette ligne de chemin de fer reliant l'Asie et l'Europe a fait preuve d'un fonctionnement régulier et d'un progrès continu.

Zhou Shulin, président du Conseil d'administration de YUXINOU (Chongqing) Supply Chain Management a souligné que le fret maritime traditionnel pouvait prendre des semaines pour atteindre l'Europe. Depuis son lancement en 2011, la liaison ferroviaire YUXINOU, qui couvre 11 179 kilomètres, a réduit le temps de transit à seulement 16 jours.

« Cela a également joué un rôle important en incitant le groupe industriel des ordinateurs portables à s'installer à Chongqing à l'époque », a déclaré Zhou Shulin.

Wu Song, directeur général adjoint du centre logistique automobile de Changan, a révélé que le China-Europe Railway Express était devenu la principale voie de transport permettant à Changan d'atteindre les marchés de la région de la CEI. En 2023, environ 60 000 véhicules ont été exportés via cette ligne de chemin de fer.

À l'inverse, un nombre croissant de voitures, de vins et de produits agricoles européens sont expédiés vers l'Asie via cette voie ferrée, qui est ainsi devenue un corridor à double sens. L'emploi local s'améliore également avec l'arrivée de la ligne de chemin de fer express.

Situé sur le Rhin, le port de Duisbourg est le plus grand port intérieur du monde. L'arrivée du China-Europe Railway Express renforce son statut de porte d'entrée de l'Europe vers l'Asie.

Thomas Krajnicki, un employé allemand de 52 ans avec quatre ans d'expérience chez YUXINOU Germany GmbH à Duisbourg, était reconnaissant de l'arrivée du China-Europe Railway Express.

« Il n'est pas courant d'obtenir un emploi aussi sûr à 52 ans. J'espère pouvoir rester ici », a-t-il déclaré.

Dans une interview réalisée en 2023, Markus Teuber, commissaire aux affaires chinoises de la mairie de Duisbourg, a déclaré qu'en 2014, il n'y avait qu'une quarantaine d'entreprises chinoises à Duisbourg, mais qu'en 2023, ce nombre avait dépassé les 120.

