COUR Pharmaceuticals, Boehringer Ingelheim, Genentech, GSK et Idorsia Pharmaceuticals seront présents à l'occasion du Veeva Commercial Summit, Europe

Plus de 1 000 innovateurs dans le domaine des ventes, de la médecine et du marketing se réunissent pour partager des stratégies pour l'avenir de l'engagement numérique dans les sciences de la vie

BARCELONE, Espagne, 16 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE: VEEV) a annoncé aujourd'hui que les dirigeants de COUR Pharmaceuticals, Boehringer Ingelheim, Genentech, GSK et Idorsia Pharmaceuticals seront les principaux intervenants du Veeva Commercial Summit, Europe 2022 , qui se tiendra du 28 au 30 novembre 2022 à Madrid. Les professionnels mondiaux des sciences de la vie se réuniront pour expliquer comment l'industrie fait progresser l'engagement numérique des professionnels de la santé à forte valeur ajoutée et explorer le rôle évolutif des données, du contenu et de l'engagement dans l'amélioration du parcours client omnicanal.

Malcolm Crooks, directeur d'exploitation de COUR Pharmaceuticals, prononcera le discours d'ouverture. « Alors que notre industrie se concentre sur les médicaments spécialisés qui nécessitent un engagement précis avec les professionnels de la santé, il est impératif pour tous d'accélérer l'excellence numérique », a déclaré Malcolm Crooks. « Les équipes commerciales tournées vers l'avenir qui utilisent les logiciels et les données de manière stratégique garantissent également des gains d'efficacité continus dans un contexte de pressions économiques. »

Les dirigeants des plus grandes entreprises biopharmaceutiques seront les têtes d'affiche des quelque 100 sessions de l'événement sur les tendances en matière de ventes, de médecine et de marketing, notamment :

Boehringer Ingelheim sur la mise en œuvre d'une stratégie de contenu modulaire pour faire progresser l'expérience client omnicanale et améliorer l'efficacité du contenu.

sur la mise en œuvre d'une stratégie de contenu modulaire pour faire progresser l'expérience client omnicanale et améliorer l'efficacité du contenu. GSK expliquera comment l'utilisation de l'intelligence client en temps réel aide ses équipes de terrain à offrir des engagements plus coordonnés et personnalisés dans l'ensemble de la communauté scientifique.

expliquera comment l'utilisation de l'intelligence client en temps réel aide ses équipes de terrain à offrir des engagements plus coordonnés et personnalisés dans l'ensemble de la communauté scientifique. Genentech sur la création d'expériences client significatives et cohérentes pour de meilleurs résultats pour les patients.

sur la création d'expériences client significatives et cohérentes pour de meilleurs résultats pour les patients. Idorsia Pharmaceuticals partagera les moyens de promouvoir l'excellence commerciale mondiale grâce à une base de données d'entreprise qui fournit des analyses permettant de comprendre et d'agir sur le terrain.

« Les changements dans l'expérience omnicanale, l'intelligence client et les analyses ont ouvert la voie à un engagement plus significatif des professionnels de santé », a déclaré Chris Moore, président de Veeva Europe. « C'est un honneur de réunir autant de visionnaires biopharmaceutiques à travers notre communauté de clients pour renouer les liens et échanger des idées sur la façon dont ils font progresser leurs stratégies commerciales. »

Lors de l'événement, Veeva partagera les conclusions européennes de son dernier rapport Veeva Pulse Field Trends , le point de référence le plus complet de l'industrie sur l'engagement des professionnels de santé provenant de plus de 80 % des équipes commerciales de biopharmaceutique sur le terrain dans le monde entier.

Veeva Commercial Summit est l'un des plus grands rassemblements de dirigeants commerciaux des sciences de la vie en Europe. Cette conférence de trois jours invite les équipes commerciales, médicales et de marketing à échanger des idées et à communiquer avec leurs pairs. Le thème de l'événement de cette année souligne la manière dont l'excellence numérique aide les entreprises à améliorer l'engagement des clients dans l'ensemble des sciences de la vie. Les professionnels du secteur des sciences de la vie peuvent s'inscrire ici .

Informations complémentaires

Rejoignez Veeva sur LinkedIn : linkedin.com/company/veeva-systems

Suivez @veeva_eu sur Twitter : twitter.com/veeva_eu

À propos de Veeva Systems

Veeva est le leader mondial des logiciels cloud pour le secteur des sciences de la vie. Engagée dans l'innovation, l'excellence des produits et la réussite de ses clients, Veeva compte plus de 1 000 clients, des plus grandes sociétés pharmaceutiques du monde aux nouvelles sociétés de biotechnologie. En tant que société d'intérêt public, Veeva s'engage à équilibrer les intérêts de toutes les parties prenantes, y compris les clients, les employés, les actionnaires et les industries qu'elle sert. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site veeva.com/eu .

Contact

Jeremy Whittaker

Veeva Systems

+49-695-095-5486

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1488285/Veeva_Systems_Logo.jpg

SOURCE Veeva Systems