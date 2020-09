COVID-19 - A Agência Nacional de Vigilância Sanitária brasileira (ANVISA) autorizou o início da Fase 2 do estudo clínico REPAVID-19 da empresa italiana Dompé para o tratamento de pacientes de covid-19 em estado grave

MILÃO, 2 de setembro de 2020 /PRNewswire/ -- A Agência Nacional de Vigilância Sanitária brasileira, a ANVISA, autorizou o início do estudo clínico REPAVID-19 da empresa italiana Dompé, que testa o medicamento Reparixin para o tratamento de pacientes graves de Covid-19.

O Reparixin inibe a ação da interleucina-8 (IL-8), uma das proteínas que sinalizam a inflamação possivelmente associada a lesões pulmonares observadas em pacientes infectados com o novo coronavírus SARS-CoV2. Consequentemente, esta ação tem como objetivo ser útil no tratamento de pacientes infectados pela COVID-19 que apresentam quadro de pneumonia. O tratamento é baseado na ingestão oral do Reparixin em comprimidos de 1200 mg, três vezes por dia, por 21 dias, em casos de melhora confirmada após 7 dias.

O REPAVID-19 testará 48 pacientes na Fase 2, 111 pacientes com quadro de pneumonia grave causada pela Covid-19 na Fase 3 e organizados na razão de 2:1 durante a Fase 2. Os resultados finais influenciarão no planejamento da Fase 3. O estudo envolve no mínimo 10 centros hospitalares brasileiros. Após a conclusão bem-sucedida da Fase 2, a Dompé preparou uma rápida transição para a Fase 3, que já começará assim que a Fase 2 apresentar resultados favoráveis, e deverá ser estendida a vários centros hospitalares dos EUA.

Referências

REPAVID-19 Clinical Study (DDCM) #25351.664925/2020-86

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) http://portal.anvisa.gov.br/

Diário Oficial da União http://www.in.gov.br/autenticidade.html

Centros de testes do protocolo Repavid-19 (cidade, estado)

São Paulo (São Paulo)

- Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de São Paulo

- Hospital Vila Nova Star

Presidente Prudente (São Paulo)

- Santa Casa de Misericórdia de Presidente Prudente

São José do Rio Preto (São Paulo)

- Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto

Varginha (Minas Gerais)

- Hospital Humanitas

Salvador (Bahia)

- Hospital da Cidade

- Hospital General Ernesto Simões Filho - SESAB

- Hospital São Rafael. Rede D'or São Luiz

Brasília (Distrito Federal)

- Instituto D'or Pesquisa e Ensino

Criciúma (Santa Catarina)

- Sociedade Literária e Caritativa Santo Agostinho - Hospital São José

Sobre a Dompé

A Dompé é uma empresa biofarmacêutica global, privada e de rápida expansão, fundada em Milão, Itália. Hoje, a Dompé emprega mais de 800 funcionários em todo o mundo e mantém um centro de operações comerciais nos EUA na área da Baía de São Francisco, bem como uma presença de P&D em Boston.

Contato para assuntos médicos: [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1190715/Dompe_Logo.jpg

FONTE Dompé Farmaceutici S.p.A

Related Links

https://www.dompe.com



SOURCE Dompé Farmaceutici S.p.A