COVID-19 - L'Agence Nationale de Surveillance de la Santé (ANVISA) du Brésil autorise le REPAVID-19 de Dompé, un essai clinique de Phase 2 pour le traitement de patients gravement atteints

10 centres brésiliens à São Paulo, Brasilia, Presidente Prudente, Sao José do Rio Preto, Varginha, Salvador de Bahia, Criciùma

L'étude clinique de Phase 3 sera étendue aux États-Unis

MILAN, 2 septembre 2020 /PRNewswire/ -- L'Agence Nationale de Surveillance de la Santé (ANVISA) du Brésil a donné le feu vert à l'essai clinique REPAVID-19 de Dompé pour le traitement de patients gravement atteints par le Covid-19.

La réparixine inhibe l'action de l'interleukine 8 (IL-8), l'une des protéines de signalisation inflammatoire qui pourrait être associée à la lésion pulmonaire observée chez les patients atteints d'infection par le SARS-CoV2. Par conséquent, cette action a l'ambition d'être utile dans le traitement des patients atteints de pneumonie due au COVID-19. Le traitement est basé sur des comprimés oraux de réparixine à 1 200 mg trois fois par jour jusqu'à 21 jours, en cas d'amélioration confirmée après 7 jours.

L'essai REPAVID-19 recrutera 48 patients pour la Phase 2 et 111 patients pour la Phase 3, les individus étant atteints de pneumonie grave due au COVID-19 et randomisés selon un ratio 2:1 dans la Phase 2. Les résultats seront utilisés dans la conception de l'étude pour la Phase 3. L'étude implique un minimum de 10 centres brésiliens. Suite à la réussite de la Phase 2, Dompé a préparé une transition rapide vers un programme de Phase 3, qui devrait commencer une fois les données de la Phase 2 évaluées positivement, et être étendu à plusieurs centres des États-Unis.

Références

Étude clinique REPAVID-19 (DDCM) n° 25351.664925/2020-86

Agence Nationale de Surveillance de la Santé (ANVISA) http://portal.anvisa.gov.br/english

Diário Oficial da União http://www.in.gov.br/autenticidade.html

Liste des sites Repavid-19 (ville, État)

São Paulo (São Paulo)

- Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de São Paulo

- Hospital Vila Nova Star

Presidente Prudente (São Paulo)

- Santa Casa de Misericórdia de Presidente Prudente

Sao José do Rio Preto (São Paulo)

- Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto

Varginha (Minas Gerais)

- Hospital Humanitas

Salvador (Bahia)

- Hospital da Cidade

- Hospital General Ernesto Simões Filho- SESAB

- Hospital São Rafael. Rede D'or São Luiz

Brasilia (Distrito Federal)

- Instituto D'or Pesquisa e Ensino

Criciùma (Santa Catarina)

- Sociedade Literária e Caritativa Santo Agostinho - Hospital São José

À propos de Dompé

Dompé est une société bio-pharmaceutique internationale privée fondée à Milan, en Italie, bénéficiant d'un développement rapide. Dompé emploie aujourd'hui plus de 800 personnes dans le monde entier. La société possède un centre d'opérations commerciales aux États-Unis dans la région de la baie de San Francisco, et est présente dans la R&D à Boston.

Contacts pour les affaires médicales :

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1190715/Dompe_Logo.jpg

Related Links

https://www.dompe.com



SOURCE Dompé Farmaceutici S.p.A