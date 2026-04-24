Craft Irish Whiskey's The Donn nommé meilleur single malt du monde 2026 à la London Spirits Competition

DUBLIN, 24 avril 2026 /PRNewswire/ -- Le Donn by Craft Irish Whiskey a été nommé Single Malt Whiskey de l'année lors de la 2026 London Spirits Competition, obtenant 96 points et recevant le Double Gold.

À seulement 6,9 ans d'âge, The Donn a obtenu trois titres consécutifs de « meilleur whiskey du monde » à Londres (2026), en Asie (2025) et aux États-Unis (2024), surpassant des concurrents beaucoup plus âgés et remettant en cause l'une des plus anciennes hypothèses du secteur : que l'âge définit la qualité.

The Donn by Craft Irish Whiskey

Au lieu de cela, le Donn est construit à travers un parcours progressif en fûts, conçu pour maximiser la saveur à chaque étape de la maturation. Le whisky est d'abord traité dans des fûts de bourbon, puis dans une séquence de fûts soigneusement orchestrée, comprenant du porto Tawny, du chêne hongrois vierge profondément grillé et plusieurs styles de sherry Pedro Ximénez. Chaque transition est délibérée, introduisant de nouvelles couches de douceur, de structure, d'épices et de profondeur.

Ce processus est encore renforcé par la variation de la taille des fûts et des techniques de remplissage contrôlé, ce qui augmente l'interaction avec l'oxygène et modifie le rapport entre le bois et l'alcool pour accélérer la complexité et l'intégration, un niveau de précision rarement appliqué dans l'élaboration traditionnelle des whiskies.

« C'est un whisky que j'ai guidé depuis le moment où il a été distillé jusqu'au jour où il a été mis en bouteille », a déclaré Jay Bradley, fondateur et maître assembleur. « Chaque fût, chaque niveau de remplissage, chaque décision a été prise pour façonner la saveur, et non pour suivre les conventions. Le fait qu'il soit reconnu trois années de suite à ce niveau est une validation de cette philosophie ».

Le concours de spiritueux de Londres est jugé par d'éminents experts mondiaux en spiritueux, dont des maîtres mélangeurs et des acheteurs principaux de Bacardi, Diageo et Pernod Ricard, qui évaluent les candidatures en fonction de leur qualité, de leur valeur et de leur attrait pour le consommateur.

À propos de Craft Irish Whiskey

Craft Irish Whiskey redéfinit le whiskey irlandais de qualité supérieure en mettant l'accent sur une maturation axée sur la saveur plutôt que sur les mentions d'âge. Combinant l'héritage de la distillation traditionnelle avec des techniques modernes basées sur les données, l'entreprise produit certains des whiskeys irlandais les plus récompensés et les plus recherchés au monde. Son approche innovante consiste à varier la taille des fûts, à sélectionner des bois uniques et à mettre en place des processus de maturation sur mesure pour que chaque whisky atteigne son meilleur niveau de saveur.

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Craft Irish Whiskey

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Téléphone : 020 8077 3632

Site Internet : craftirishwhiskey.com

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