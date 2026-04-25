Craft Irish WhiskeyのThe Donn、ロンドン・スピリッツ・コンペティション2026で世界最高のシングルモルトに選出

ダブリン, 2026年4月25日 /PRNewswire/ -- Craft Irish WhiskeyのThe Donnは、ロンドン・スピリッツ・コンペティション2026（2026 London Spirits Competition）において「シングルモルト・ウイスキー・オブ・ザ・イヤー（Single Malt Whiskey of the Year）」に選出され、96点を獲得するとともに「ダブルゴールド（Double Gold）」を受賞しました。

熟成年数わずか6.9年の「The Donn」は、London Spirits Ratings（2026年）、Asia Spirits Ratings（2025年）、およびUSA Spirits Ratings（2024年）において「世界最高のウイスキー（Best Whiskey in the World）」の称号を3年連続で獲得しています。これにより、より長期熟成の競合銘柄を大きく上回るとともに、品質は熟成年数で決まるという業界で最も古くからある通説の一つに一石を投じています。

The Donn by Craft Irish Whiskey

その代わりに、The Donnは、熟成の各段階において風味を最大化するよう設計された、段階的なカスク熟成プロセスによって生み出されています。バーボン樽での熟成から始まり、その後、トウニー・ポート、ディープステーブのトースト処理を施したハンガリー産バージンオーク、さらに複数のスタイルのペドロ・ヒメネス・シェリー樽など、綿密に設計された一連の樽を順に移し替えながら熟成されます。各段階での移行はすべて意図的に行われており、甘味、骨格、スパイス、そして奥行きといった新たな層を加えています。

さらに、樽のサイズを変えることや、充填量を意図的に抑える手法を組み合わせることで、酸素との相互作用を高め、木材と原酒の比率を調整し、複雑さと一体感の形成を加速させています。こうしたレベルの精緻な手法は、従来のウイスキー製造ではほとんど見られないものです。

「これは、蒸留された瞬間からボトリングに至るまで、私が導いてきたウイスキーです」と、創設者兼マスターブレンダーのJay Bradleyは述べました。「すべての樽、すべての充填レベル、そしてあらゆる判断は、慣習に従うためではなく、風味を形づくるために行われました。このレベルで3年連続の評価を受けたことは、その哲学の正当性を裏付けるものです。」

ロンドン・スピリッツ・コンペティション（London Spirits Competition）は、Bacardi、Diageo、Pernod Ricardのシニアバイヤーやマスターブレンダーを含む世界トップクラスのスピリッツ専門家によって審査され、品質、価値、そして実際の市場における消費者訴求力の観点から評価されます。

Craft Irish Whiskeyについて

Craft Irish Whiskeyは、熟成年数ではなく風味主導の熟成に焦点を当てることで、プレミアム・アイリッシュ・ウイスキーの在り方を再定義しています。伝統的な蒸留の遺産と最新のデータ主導型技術を融合させることで、同社は世界でも屈指の受賞歴と高い人気を誇るアイリッシュ・ウイスキーを生み出しています。同社の革新的なアプローチには、樽サイズの多様化、独自の木材選定、そして各ウイスキーそれぞれを最適な風味のピークで引き出すために設計された個別最適化の熟成プロセスが含まれます。

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SOURCE Craft Irish Whiskey