El whisky irlandés Donn de Craft es el mejor whisky de malta del mundo en 2026

- El whisky irlandés Donn de Craft fue nombrado el mejor whisky de malta del mundo en 2026 en el Concurso de Bebidas Espirituosas de Londres

DUBLÍN, 24 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- El whisky irlandés Donn de Craft ha sido nombrado Whisky Single Malt del Año en el Concurso de Bebidas Espirituosas de Londres 2026, obteniendo 96 puntos y recibiendo la Doble Medalla de Oro.

Con tan solo 6,9 años, Donn ha conseguido tres títulos consecutivos de "Mejor Whisky del Mundo" en Londres (2026), Asia (2025) y USA Spirits Ratings (2024), superando a competidores significativamente más antiguos y desafiando una de las suposiciones más antiguas de la industria: que la edad define la calidad.

The Donn by Craft Irish Whiskey

En cambio, Donn se elabora mediante un proceso progresivo de maduración en barricas, diseñado para maximizar su sabor en cada etapa. Comenzando en barricas de ex-bourbon, el whisky pasa luego por una secuencia cuidadosamente seleccionada de barricas, que incluyen Oporto Tawny, roble húngaro virgen tostado y diversos tipos de jerez Pedro Ximénez. Cada transición es deliberada, aportando nuevas capas de dulzura, estructura, especias y profundidad.

Esto se ve potenciado aún más mediante la variación del tamaño de los barriles y las técnicas de llenado controlado, lo que aumenta la interacción con el oxígeno y altera la proporción entre la madera y el alcohol para acelerar la complejidad y la integración, un nivel de precisión que rara vez se aplica en la elaboración tradicional del whisky.

"Este es un whisky que he supervisado desde el momento de su destilación hasta el día de su embotellado", declaró Jay Bradley, fundador y maestro mezclador. "Cada barrica, cada nivel de llenado, cada decisión se tomó para dar forma al sabor, no para seguir las convenciones. Ver que ha sido reconocido tres años consecutivos a este nivel es una confirmación de esa filosofía".

El Concurso de Bebidas Espirituosas de Londres está valorado por destacados expertos mundiales en bebidas espirituosas, entre los que se incluyen maestros mezcladores y compradores sénior de Bacardi, Diageo y Pernod Ricard, que evalúan las candidaturas en función de su calidad, relación calidad-precio y atractivo para el consumidor en el mundo real.

Acerca de Craft Irish Whiskey

Craft Irish Whiskey está redefiniendo el whisky irlandés prémium al centrarse en la maduración orientada al sabor, en lugar de en la edad. Combinando la tradición destiladora con técnicas modernas basadas en datos, la compañía produce algunos de los whiskies irlandeses más premiados y codiciados del mundo. Su enfoque innovador incluye barricas de diferentes tamaños, una selección única de madera y procesos de maduración personalizados para capturar cada whisky en su punto óptimo de sabor.

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