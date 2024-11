Creality brilla en Formnext 2024, presenta K2 Plus, el nuevo modelo CoreXY y accesorios

Entre las atracciones estrella de Creality se encontraba la K2 Plus Combo, una importante incorporación a la serie K1. Con un volumen de 350 mm³, la K2 Plus mejora la gama insignia de Creality con funciones como la identificación automática del filamento, la compatibilidad con varios filamentos y la carga y descarga sin interrupciones. Equipada con Creality OS y Edge AI, la K2 Plus ofrece una calidad de impresión excepcional, calentamiento activo de la cámara y monitorización inteligente.

La Ender-5 Max hizo su debut en la feria, diseñada para uso profesional con un volumen de construcción de 400 mm³, nivelación automática de la cama y un robusto bastidor totalmente metálico. Es ideal para operaciones de alta velocidad, alcanzando hasta 700 mm/s, y está optimizada para parques de impresión con gestión multiimpresora.

La Ender-3 V3 Plus también acaparó la atención, con una superficie de 300x300x330 mm, estructura CoreXZ avanzada y un sistema de extrusión de última generación para impresiones más rápidas y de alta calidad. Su nivelación automática y su pantalla táctil de fácil manejo la hacen apta para usuarios de todos los niveles. La Ender-3 V3, una versión compacta, también impresiona con motores duales y un potente sistema de refrigeración, que alcanza velocidades de hasta 600 mm/s sin comprometer la calidad. Ambos modelos pronto serán compatibles con Co Print para impresión multifilamento.

Creality también presentó la Halot-Mage S, una impresora de resina de primer nivel con una pantalla LCD mono de 10,1" y 14K y una impresionante velocidad de impresión de hasta 150 mm/h. Su fuente de luz integral uniforme garantiza impresiones nítidas y precisas, mientras que Smart HALOT OS ofrece funciones de impresión remota.

Mejoras del ecosistema

La Falcon A1, una impresora 3D compacta y fácil de usar, ofrece velocidades de hasta 600 mm/s con reconocimiento automático del material y sin necesidad de montaje, lo que la hace ideal para uso doméstico. Creality también destacó el Creality RaptorX, un escáner 3D profesional de alta precisión (0,02 mm) y diseño modular, perfecto para objetos de gran tamaño (5-4.000 mm).

Creality presentó varios filamentos y resinas nuevos, como Rainbow PLA para impresiones multicolor vibrantes, Hyper PETG para modelos de exterior que requieren gran resistencia a los impactos y a los productos químicos, y PPA-CF, un filamento de nailon de alta temperatura reforzado con fibras de carbono para aplicaciones industriales. Nuevas resinas como Halot Rigid Resin y Plant-Based Resin amplían el ecosistema de materiales de Creality, ofreciendo un mayor rendimiento, respeto por el medio ambiente y facilidad de uso.

Soluciones industriales de PioCreat

El brazo industrial de Creality, PioCreat, mostró sus soluciones avanzadas para aplicaciones dentales y a gran escala. La impresora de resina DJ89 PLUS, con una pantalla LCD de 8K y una fuente de luz integral, ofrece alta precisión y alimentación automática. La impresora 3D G12 FGF Pellet presenta un enorme volumen de construcción de 1.200×1.000×1.000 mm, perfecta para moldes y prototipos, mientras que la G5Ultra, diseñada para fines educativos y de investigación, utiliza pellets termoplásticos rentables.

Involucrar a los asistentes y socios

Creality también lanzó una campaña en las redes sociales "La vida es colorida, como tú", ofreciendo a los asistentes la oportunidad de interactuar con productos y recibir recuerdos impresos en 3D. Los modelos de la compañía también se presentaron en stands de socios, incluidos Sunlu, Kexcelled, Keli, BASF y eSUN. Creality atrajo aún más a la audiencia global a través de transmisiones en vivo y entrevistas con medios de comunicación líderes como All3DP y 3Dnatives.

Compromiso de cara al mercado global

TANG Jingke, cofundador de Creality, reafirmó el compromiso de la empresa con el mercado europeo, enfatizando su creciente presencia y asociaciones dentro de la región. "Nuestra participación en Formnext destaca nuestra dedicación al avance de la tecnología de impresión 3D y a la profundización de nuestro compromiso con los sectores tecnológico y de fabricación de Europa. Esperamos fomentar colaboraciones globales e impulsar el futuro de la impresión 3D", afirmó.

Si desea más información acerca de las innovaciones y los productos de Creality visite su página web oficial

CONTACTO: [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2566531/image_5005804_33199621.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2375792/CREALITY_3D_Logo.jpg