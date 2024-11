Creality brille à Formnext 2024, dévoile K2 Plus, le nouveau modèle CoreXY et des accessoires

Parmi les attractions vedettes de Creality figurait la K2 Plus Combo, un ajout majeur à la gamme K1. Offrant un volume de construction de 350 mm³, la K2 Plus enrichit la gamme phare de Creality avec des fonctionnalités telles que l'identification automatique des filaments, la prise en charge de plusieurs filaments et le chargement/déchargement en continu. Activée par Creality OS et Edge AI, la K2 Plus offre une qualité d'impression exceptionnelle, un chauffage actif de la chambre et une surveillance intelligente.

L'Ender-5 Max a fait ses débuts au salon. Conçue pour un usage professionnel, cette imprimante est dotée d'un volume de construction de 400 mm³, d'un système de mise à niveau automatique du lit et d'un châssis robuste entièrement métallique. Elle est idéale pour les opérations à grande vitesse, jusqu'à 700 mm/s et optimisée pour les imprimeries gérant plusieurs imprimantes.

L'Ender-3 V3 Plus a également été mise à l'honneur, avec une zone de construction de 300x300x330 mm, une structure CoreXZ avancée et un système d'extrusion de nouvelle génération pour des impressions plus rapides et de haute qualité. Sa mise à niveau automatique du lit et son écran tactile convivial conviennent aux utilisateurs de tous niveaux. L'Ender-3 V3, une version compacte, a également impressionné avec ses deux moteurs et son puissant système de refroidissement, atteignant des vitesses jusqu'à 600 mm/s sans compromis sur la qualité. Les deux modèles prendront bientôt en charge Co Print pour l'impression multi-filament.

Creality a également présenté la Halot-Mage S, une imprimante à résine haut de gamme dotée d'un écran LCD mono 14K de 10,1 pouces et de vitesses d'impression impressionnantes pouvant atteindre 150 mm/h. Sa source lumineuse intégrale uniforme garantit des impressions nettes et précises, tandis que Smart HALOT OS offre des capacités d'impression à distance.

Amélioration des écosystèmes

La Falcon A1, une imprimante 3D compacte et conviviale, offre des vitesses allant jusqu'à 600 mm/s avec reconnaissance automatique des matériaux et ne nécessite aucun assemblage, ce qui la rend idéale pour une utilisation à domicile. Creality a également présenté le Creality RaptorX, un scanner 3D de qualité professionnelle d'une grande précision (0,02 mm) et d'une conception modulaire, parfait pour les objets de grande taille (5-4000 mm).

Creality a présenté plusieurs nouveaux filaments et résines, notamment Rainbow PLA pour des impressions multicolores éclatantes, Hyper PETG pour les modèles d'extérieur nécessitant une résistance élevée aux chocs et aux produits chimiques et PPA-CF, un filament de nylon haute température renforcé par des fibres de carbone pour les applications industrielles. De nouvelles résines telles que Halot Rigid Resin et Plant-Based Resin élargissent l'écosystème de matériaux de Creality, en offrant des performances plus élevées, un respect de l'environnement et une facilité d'utilisation.

Solutions industrielles de PioCreat

La branche industrielle de Creality, PioCreat, a présenté ses solutions avancées pour les applications dentaires et à grande échelle. L'imprimante à résine DJ89 PLUS, dotée d'un écran LCD 8K et d'une source lumineuse intégrée, offre une grande précision et une alimentation automatique. L'imprimante 3D à granulés G12 FGF dispose d'un volume de construction massif de 1200×1000×1000 mm, parfait pour les moules et les prototypes, tandis que l'imprimante G5Ultra, conçue à des fins éducatives et de recherche, utilise des granulés thermoplastiques rentables.

Engagement avec les participants et les partenaires

Creality a également lancé une campagne de médias sociaux intitulée « Life is Colorful, Just Like You », offrant aux participants la possibilité d'interagir avec les produits et de recevoir des souvenirs imprimés en 3D. Les modèles de l'entreprise étaient également présentés sur les stands de ses partenaires, notamment Sunlu, Kexcelled, Keli, BASF et eSUN. Creality a également impliqué le public mondial par le biais de la diffusion en direct et d'entretiens avec des médias de premier plan tels que All3DP et 3Dnatives.

Engagement sur le marché mondial

M. TANG Jingke, cofondateur de Creality, a réaffirmé l'engagement de l'entreprise sur le marché européen, soulignant sa présence croissante et ses partenariats dans la région. « Notre participation à Formnext souligne notre volonté de faire progresser la technologie de l'impression 3D et d'approfondir notre engagement auprès des secteurs européens de la fabrication et de la technologie. Nous sommes impatients de favoriser les collaborations mondiales et d'ouvrir la voie à l'avenir de l'impression 3D », a-t-il déclaré.

