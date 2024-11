Creality glänzt auf der Formnext 2024 und stellt K2 Plus, das neue CoreXY-Modell und Zubehör vor

Zu den Hauptattraktionen von Creality gehörte das K2 Plus Combo, eine wichtige Ergänzung der K1-Serie. Der K2 Plus bietet ein Bauvolumen von 350 mm³ und erweitert das Flaggschiff von Creality um Funktionen wie automatische Filamenterkennung, Unterstützung für mehrere Filamente und nahtloses Be- und Entladen. Mit Creality OS und Edge AI bietet K2 Plus außergewöhnliche Druckqualität, aktive Kammerheizung und intelligente Überwachung.

Der Ender-5 Max feierte auf der Messe sein Debüt. Er wurde für den professionellen Einsatz mit einem Bauvolumen von 400 mm³, automatischer Bettnivellierung und einem robusten Ganzmetallrahmen konzipiert. Er ist ideal für Hochgeschwindigkeitsoperationen, die bis zu 700 mm/s erreichen, und für Druckereien mit Multi-Printer-Management optimiert.

Der Ender-3 V3 Plus stand ebenfalls im Rampenlicht. Er verfügt über eine 300x300x330 mm große Baufläche, eine fortschrittliche CoreXZ-Struktur und ein Extrusionssystem der nächsten Generation für schnellere, hochwertige Drucke. Dank der automatischen Nivellierung des Bettes und des benutzerfreundlichen Touchscreens eignet sich das Gerät für Anwender aller Erfahrungsstufen. Der Ender-3 V3, eine kompakte Version, überzeugte ebenfalls mit zwei Motoren und einem leistungsstarken Kühlsystem, das Geschwindigkeiten von bis zu 600 mm/s erreicht, ohne Kompromisse bei der Qualität einzugehen. Beide Modelle werden bald Co Print für den Multifilamentdruck unterstützen.

Creality präsentierte auch den Halot-Mage S, einen Harzdrucker der Spitzenklasse mit einem 10,1" 14K Mono-LCD und beeindruckenden Druckgeschwindigkeiten von bis zu 150 mm/h. Seine gleichmäßige integrierte Lichtquelle sorgt für scharfe, präzise Ausdrucke, während Smart HALOT OS die Möglichkeit des Remote-Drucks bietet.

Ökosystem-Upgrades

Der Falcon A1, ein kompakter, einfach zu bedienender 3D-Drucker, bietet Geschwindigkeiten von bis zu 600 mm/s mit automatischer Materialerkennung und erfordert keine Montage, was ihn ideal für den Heimgebrauch macht. Creality stellte auch den Creality RaptorX vor, einen professionellen 3D-Scanner mit hoher Präzision (0,02 mm) und modularem Design, der sich perfekt für große Objekte (5-4000 mm) eignet.

Creality stellte mehrere neue Filamente und Harze vor, darunter Rainbow PLA für leuchtende Mehrfarbendrucke, Hyper PETG für Outdoor-Modelle, die eine hohe Schlagzähigkeit und chemische Beständigkeit erfordern, und PPA-CF, ein mit Kohlenstofffasern verstärktes Hochtemperatur-Nylonfilament für industrielle Anwendungen. Neue Harze wie Halot Rigid Resin und Plant-Based Resin erweitern das Material-Ökosystem von Creality und bieten höhere Leistung, Umweltfreundlichkeit und Benutzerfreundlichkeit.

Industrielle Lösungen von PioCreat

Der industrielle Zweig von Creality, PioCreat, stellte seine fortschrittlichen Lösungen für Groß- und Dentalanwendungen vor. Der DJ89 PLUS Harzdrucker mit einem 8K-LCD und integrierter Lichtquelle bietet hohe Präzision und automatische Zuführung. Der G12 FGF Pellet 3D-Drucker verfügt über ein riesiges Bauvolumen von 1200×1000×1000 mm, das sich perfekt für Formen und Prototypen eignet, während der G5Ultra, der für Bildungs- und Forschungszwecke entwickelt wurde, kostengünstige thermoplastische Pellets verwendet.

Einbindung von Teilnehmern und Partnern

Creality startete außerdem eine Social-Media-Kampagne unter dem Motto „Life is Colorful, Just Like You", bei der die Teilnehmer die Möglichkeit hatten, mit Produkten zu interagieren und 3D-gedruckte Souvenirs zu erhalten. Die Modelle des Unternehmens waren auch an den Ständen von Partnern wie Sunlu, Kexcelled, Keli, BASF und eSUN zu sehen. Creality hat das globale Publikum durch Live-Streaming und Interviews mit führenden Medien wie All3DP und 3Dnatives weiter eingebunden.

Engagement auf dem Weltmarkt

Herr TANG Jingke, Mitbegründer von Creality, bekräftigte das Engagement des Unternehmens auf dem europäischen Markt und betonte die wachsende Präsenz und Partnerschaften in der Region. „Unsere Teilnahme an der Formnext unterstreicht unser Engagement für die Förderung der 3D-Drucktechnologie und die Vertiefung unseres Engagements in der europäischen Fertigungs- und Technologiebranche. Wir freuen uns darauf, die globale Zusammenarbeit zu fördern und die Zukunft des 3D-Drucks voranzutreiben", erklärte er.

