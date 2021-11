Creality, le fabricant chinois d'imprimantes 3D, participera à l'Expo 2020 de Dubaï

L'entreprise technologique avant-gardiste reste déterminée à répandre la chaleur dans le monde entier grâce à sa technologie d'impression 3D

NEW YORK, 5 novembre 2021 /PRNewswire/ -- Creality 3D (Creality), fabricant chinois d'imprimantes 3D, présentera ses dernières créations au pavillon du Brésil à l'Expo 2020 de Dubaï le 4 novembre 2021. Creality est la seule marque d'impression 3D à avoir été invitée par un pavillon national de l'exposition. C'est la première fois que la marque d'impression 3D s'associe au gouvernement brésilien sur la scène internationale.

Cette coopération découle de l'objectif continu de Creality de répandre la chaleur dans le monde entier avec sa technologie d'impression 3D.

En juin 2021, l'Agence spatiale brésilienne (AEB) a signé un accord avec la National Aeronautics and Space Administration (NASA) pour rejoindre le programme Artemis, déclenchant chez la population brésilienne une soudaine poussée d'intérêt pour l'espace et les voyages spatiaux. À l'issue d'une évaluation exhaustive des partenaires potentiels dans le monde entier, un représentant du programme, qui a indiqué s'appeler Alex, a expliqué qu'il avait trouvé que Creality possédait une expertise approfondie dans le domaine de la technologie d'impression 3D, ainsi qu'un engagement continu en matière de responsabilité sociale des entreprises. Après une discussion instructive avec Ao Danjun, PDG et cofondateur de Creality, Alex a fait l'éloge de la marque d'impression 3D. Cet échange a notamment facilité la mise en place du projet Space Robotics.

Lancé par Creality en coopération avec le ministère brésilien de l'Éducation et de la Culture, le ministère brésilien de la Science, de la Technologie et de l'Innovation, l'Agence spatiale brésilienne et l'Université de Brasilia, le projet Space Robotics vise à améliorer l'éducation au Brésil en promouvant les applications d'impression 3D qui ont été mises en œuvre dans 250 écoles du pays. Creality a fourni toutes les imprimantes 3D nécessaires au projet, dont, parmi les modèles, l'Ender-3, l'Ender-7, la CR-30, la CR-6 SE, la Sermoon D1, la CR-200B et l'HALOT-ONE, en plus du filament d'acide polylactique (PLA) et des scanners de modélisation 3D CR-Scan 01. L'objectif est d'accroître l'intérêt des étudiants pour l'impression 3D et de stimuler leurs capacités créatives en leur apprenant à imprimer grâce à l'application du modèle de robotique spatiale. En outre, Creality a été reconnue par la communauté locale comme le « Créateur de Capsules » suite au reportage sur le projet par plusieurs médias brésiliens faisant autorité, dont TV Brasil.

Lors de l'exposition à Dubaï, Creality présentera une large gamme de nouveaux modèles en collaboration avec l'Agence brésilienne de promotion du commerce et des investissements et Funetec, notamment l'Ender-3 S1, le CR-10 Smart Pro et le Sermoon V1.

Creality, la première marque d'impression 3D grand public au monde, qui s'appuie sur un portefeuille comprenant la série CR, la série Ender, la série entièrement fermée, la série résine ainsi que Creality Cloud APP et l'écosystème d'accessoires d'impression 3D, a continué à améliorer l'expérience utilisateur tout en mettant en place une stratégie et une feuille de route pour la croissance et l'expansion futures de l'entreprise.

À l'avenir, Creality prévoit de poursuivre son engagement à répandre la chaleur dans le monde entier avec sa technologie d'impression 3D basée sur la mission de rendre ses imprimantes 3D de haute technologie faciles à utiliser accessibles à des milliers de ménages, dans le but de fournir une expérience d'impression 3D tangible.

