CREATE COOKING CHALLENGE: MY FAMILY’S RECIPE（创意厨艺挑战赛：我家食谱）评委揭晓

波士顿2022年2月2日 /美通社/ -- 五位美国最具标志性的电视烹饪专家,包括Kevin Belton(Kevin Belton's Cookin' Louisiana)、Pati Jinich(Pati's Mexican Table)、Diane Kochilas(My Greek Table)、Nick Stellino(Storytellers in the Kitchen)和甄文达(甄能煮)将担任CREATE COOKING CHALLENGE: MY FAMILY'S RECIPE(创意厨艺挑战赛:我家食谱)的最终评委。这项挑战赛专注于世代传承的家庭美食传统,寻找美国的下一位优秀厨艺之星,挑战赛将于2022年3月8日开放视频参赛,并于4月5日结束。