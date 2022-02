Se anuncia el jurado para el CREATE COOKING CHALLENGE: MY FAMILY’S RECIPE

BOSTON, 1 de febrero de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Cinco de los expertos culinarios más icónicos de la televisión de Estados Unidos, entre los que se encuentran Kevin Belton (Kevin Belton's Cookin' Louisiana), Pati Jinich (Pati's Mexican Table), Diane Kochilas (My Greek Table), Nick Stellino (Storytellers in the Kitchen) y Martin Yan (Yan Can Cook!) se desempeñarán como jueces finales para el "CREATE COOKING CHALLENGE: MY FAMILY'S RECIPE" (Reto culinario Create: mi receta familiar). El reto, que se centra en las tradiciones gastronómicas familiares transferidas de generación en generación, busca a la próxima gran estrella de la cocina en los Estados Unidos. La etapa de postulaciones en video abre el 8 de marzo y cierra el 5 de abril de 2022.