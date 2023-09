XANGAI, 22 de setembro de 2023 /PRNewswire/ -- O tema da sessão da Huawei Cloud na HUAWEI CONNECT deste ano foi "Cresça com a HUAWEI CLOUD: Acelerando o GTM e as Vendas com Benefícios Potencializados". Jacqueline Shi, presidente do serviço global de marketing e vendas da Huawei Cloud, liderou clientes e parceiros em discursos de abertura enquanto compartilhava algumas das conquistas da Huawei Cloud com parceiros globais. Ela também explicou algumas das mais recentes políticas de parceiros e iniciativas de vendas conjuntas, além do Programa de Aceleração do GTM e Vendas para Parceiros da Huawei Cloud.

Jacqueline Shi, presidente do serviço global de marketing e vendas da Huawei Cloud, fez os comentários de abertura, que destacaram algumas das conquistas compartilhadas da Huawei Cloud com parceiros globais, e expressou a posição da Huawei Cloud em apoiar os parceiros para alcançar o sucesso nos negócios. Ela disse: "Com nossa inovação tecnológica, a Huawei Cloud está liderando a jornada nativa da nuvem em todo o mundo. Você terá acesso direto aos nossos serviços de ponta, como modelos Pangu, humanos virtuais e GaussDB, via KooVerse, quando quiser. Em nossas novas estruturas de desenvolvimento de parceiros GoCloud e GrowCloud, compartilhamos oportunidades de mercado à medida que abrimos nossa tecnologia para ajudá-lo a criar soluções competitivas. Crescemos juntos à medida que caminhamos juntos".

Ao longo do ano passado, a Huawei Cloud colaborou com parceiros de software para criar soluções de ponta e expandir sua base de clientes em todo o mundo e, por meio de cooperações com parceiros integradores de sistemas (SI), a Huawei Cloud desenvolveu estratégias de digitalização para diferentes setores e proporcionou soluções de transformação digital personalizadas e adaptadas às necessidades de cada cliente empresarial. A Huawei Cloud e seus parceiros obtiveram insights de mercado e se concentraram em cenários segmentados de alto valor para replicar rapidamente as melhores práticas globais.

A Huawei Cloud continuará fornecendo XaaS (tudo como serviço) e criando uma infraestrutura de nuvem global de serviços em nuvem de qualidade acessíveis para 84 zonas de disponibilidade (AZs) em 30 regiões e clientes em 170 países e regiões em todo o mundo. Os serviços da Huawei Cloud já estão disponíveis para clientes da Turquia e da Arábia Saudita. Em relação à inovação técnica, a Huawei Cloud oferece modelos Pangu para cenários e setores específicos com o objetivo de enfrentar os grandes desafios dessas áreas, criando novas oportunidades para as empresas crescerem com IA. Para o desenvolvimento do ecossistema, a Huawei Cloud sempre deu grande importância à construção de um ecossistema global robusto e de uma rede de parceiros e lançou duas novas estruturas de parceiros com foco na competência: GoCloud e GrowCloud. Este ano, a Huawei Cloud continuará melhorando a estrutura de desenvolvimento de parceiros e as políticas de incentivo, aprimorando o produto GTM para parceiros e aumentando o investimento em vendas conjuntas.

Na sessão, Mark Chen, presidente de vendas de soluções em nuvem da Huawei Cloud, fez um discurso intitulado "3 ações principais para impulsionar seus negócios com a Huawei Cloud". De acordo com o Sr. Chen, a Huawei cloud continuará aderindo ao conceito de "tecnologias compartilhadas, sucesso compartilhado" ao cooperar com parceiros e oferecerá quatro programas de aceleração de vendas de parceiros (PSA, na sigla em inglês), três tipos de suporte para vendas de parceiros e 10 ofertas e suporte de GTM para apoiar o crescimento dos negócios dos parceiros.

Este ano, a Huawei Cloud lançará quatro novos programas de aceleração de vendas para parceiros, desenvolvidos para ajudá-los a monetizar suas capacidades e recursos, incluindo o Engajamento do Cliente Parceiro (PCE, na sigla em inglês), o Programa de Aceleração de Migração (MAP, na sigla em inglês), o Programa KooGallery Sales e o Programa de Desconto Empresarial (EDP, na sigla em inglês).

Além disso, a Huawei Cloud planeja fornecer três suportes de vendas extras para que nossos parceiros melhorem ainda mais sua eficiência no desenvolvimento dos negócios. Especificamente, a Huawei Cloud fortalecerá a colaboração entre PBDs e parceiros no desenvolvimento conjunto de clientes para impulsionar o investimento em recursos e a capacidades de ambas as partes. A Huawei Cloud está trabalhando muito para criar uma equipe forte de PSA e ajudar os parceiros a aprimorar suas habilidades e fornecer recursos extras aos parceiros de vendas de alto desempenho. A Huawei Cloud vai criar centros de suporte de vendas remotos que ajudarão os parceiros a realizar trabalhos padrão de maneira eficiente, como POC, licitações e suporte técnico, e a melhorar a eficiência de vendas deles.

Por fim, a HUAWEI CLOUD tem 10 novas ofertas a serem lançadas para parceiros. Elas abrangem 10 cenários de vendas principais e incluem conjuntos de vendas de mais de 20 soluções de alto valor, incluindo materiais introdutórios, guias de vendas, designs de soluções técnicas e POC. A Huawei Cloud vai criar uma plataforma de suporte de GTM completa para parceiros globais, capacitando-os com as ferramentas e recursos necessários para aprimorar suas capacidades de GTM.

Nessa sessão, Jacqueline Shi, presidente do serviço global de marketing e vendas da Huawei Cloud, Mark Chen, presidente de vendas de soluções da Huawei Cloud, William Dong, presidente de marketing da Huawei Cloud, e Dale Chen, diretor de gestão de parceiros globais da Huawei Cloud, lançaram em conjunto o Programa de Aceleração do GTM e Vendas para Parceiros para ajudar os parceiros a iniciarem suas jornadas em direção à sinergia tecnológica e ao sucesso compartilhado.

Vários parceiros globais foram convidados a compartilhar suas experiências e discutir as suas conquistas. Pascal Bitterly, empresário e diretor de produtos da Orange Business, compartilhou sua experiência no desenvolvimento conjunto de clientes e na operação de projetos com a Huawei Cloud. Ele expressou sua ideia sobre como criar impactos positivos com a Huawei Cloud a partir de quatro aspectos: ampliar o alcance global e o atendimento local da Orange Business, impulsionar a co-inovação, focar no valor dos negócios dos clientes e enriquecer o portfólio de soluções.

Jose Luis Rodriguez, líder de serviços de consultoria e nuvem da Seidor Chile, compartilhou insights sobre os trabalhos conjuntos da Seidor Chile e da Huawei Cloud para expandir o mercado SAP no Chile. Ele destacou a importância de assumir riscos, aprender com os erros, fazer avanços e, finalmente, alcançar o sucesso.

Jônatas Mattes, CTO da Extreme Digital Solutions, expressou suas expectativas de uma cooperação frutífera com a Huawei Cloud. Ele disse: "A confiança tem sido um fator-chave em nossas conquistas até o momento, e temos certeza de que ela continuará impulsionando nosso sucesso nessa parceria".

Kraipich Pichpongsa, COO de Vonosis, a primeira parceira da Huawei Cloud da Tailândia para tecnologias nativas em nuvem, disse que a parceria, firmada em 2018, tem sido bastante proveitosa, rendendo muitas conquistas na expansão dos mercados de pequenas e médias empresas (SMB) em regiões próximas e no cultivo de um ecossistema robusto. Pichpongsa disse que a sólida parceria tem sido fundamental para alcançar esse sucesso.

Andrey Abreu, CIO de MV, a maior empresa de informações médicas do Brasil, disse: "Com a Huawi Cloud, a MV pode fornecer serviços de saúde de alto nível a pacientes, médicos, hospitais e diversas partes interessadas em toda a região LATAM".

Por fim, Victor Wang, gerente de produto e tecnologia da Axxonsoft na Grande China, uma das principais empresas de software de vídeo de IA (AI) no mundo, disse que a construção de uma plataforma VSaaS (vigilância por vídeo como serviço) de análise de vídeo de alto nível baseada em IaaS (infraestrutura como serviço) e recursos de IA da Huawei Cloud poderia atender melhor os clientes do setor, apresentando múltiplas filiais e vários locais, como hotéis, implementar supervisão distribuída, gestão unificada baseada na internet e inovação de IA.

Nos próximos anos, a Huawei Cloud continuará melhorando as políticas globais de parceiros e desenvolvendo recursos essenciais do ecossistema por meio da inovação tecnológica contínua enquanto ajuda o parceiro a capitalizar seus pontos fortes e monetizar suas capacidades. Além disso, a Huawei Cloud intensificará o suporte ao GTM e aumentará os investimentos conjuntos de vendas para promover o crescimento dos negócios parceiros globais.

FONTE HUAWEI CLOUD

