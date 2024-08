Crise régionale des réfugiés au Soudan : Education Cannot Wait ; le HCNUR, l'UNICEF et des partenaires stratégiques demandent des ressources accrues pour l'intervention dans le domaine de l'éducation en Égypte et dans toute la région lors de la mission de haut niveau des Nations Unies

Un financement supplémentaire est nécessaire de toute urgence pour élargir l'accès à une éducation sûre, inclusive, équitable et de qualité pour les réfugiés ainsi que pour les enfants vulnérables dans les communautés d'accueil.

LE CAIRE, 23 août 2024 /PRNewswire/ -- Plus de 748 000 réfugiés et demandeurs d'asile sont enregistrés auprès du HCNUR Égypte, dont la majorité sont des femmes et des enfants récemment arrivés en Égypte, fuyant le conflit brutal qui a débuté au Soudan en avril 2023. Depuis le début du conflit, la population de réfugiés soudanais enregistrés a presque été multipliée par sept et leur nombre devrait continuer à augmenter.

Dans un contexte de croissance exponentielle des besoins, le gouvernement égyptien, les agences des Nations unies et d'autres partenaires stratégiques mobilisent leurs ressources pour offrir aux enfants des communautés réfugiées et d'accueil des espaces d'apprentissage sûrs, sécurisés et de qualité.

Le plan d'intervention régional 2024 pour les réfugiés soudanais prévoit 109 millions de dollars pour répondre aux besoins éducatifs des réfugiés dans toute la région. À ce jour, seuls 20 % de ce montant ont été mobilisés, dont 4,3 millions de dollars, soit 40 % de ce qui est nécessaire pour l'Égypte.

Lors d'une mission de haut niveau de l'ONU en Égypte cette semaine, Education Cannot Wait (ECW, Éducation sans délai), le HCNUR et l'UNICEF ont souligné le manque de financement et ont appelé à une augmentation urgente du soutien international pour les enfants déplacés de force par le conflit armé, à la fois au Soudan et dans les pays voisins.

Bien que le gouvernement égyptien ait pris des mesures notables pour permettre aux réfugiés d'accéder aux services d'éducation, avec 9 000 enfants arrivant chaque mois, environ 54 % des enfants nouvellement arrivés ne sont actuellement pas scolarisés, selon une évaluation récente de l'UNICEF et de la Banque mondiale.

« Les familles fuyant le conflit brutal qui sévit au Soudan ont subi les violences les plus indicibles et ont vu leur vie brisée. Pour les enfants déracinés par le conflit armé interne, l'éducation n'est rien de moins qu'une bouée de sauvetage. Elle leur offre une protection et un sentiment de normalité au milieu du chaos, et leur donne les ressources dont ils ont besoin pour se rétablir et s'épanouir à nouveau », a déclaré Yasmine Sherif, directrice générale de Education Cannot Wait, le fonds mondial des Nations unies pour l'éducation dans les situations d'urgence et les crises prolongées. « Dans l'esprit de la responsabilité partagée inscrite dans le Pacte mondial sur les réfugiés, j'appelle les donateurs internationaux à accroître leur soutien. Les besoins dépassent rapidement la réponse apportée. Des ressources supplémentaires sont nécessaires de toute urgence pour que les enfants des communautés réfugiées et d'accueil en Égypte et dans d'autres pays d'accueil de la région puissent aller à l'école et continuer à apprendre. L'avenir de toute la région est en jeu », a-t-il déclaré.

« Les enfants déplacés de force ne doivent pas être privés de leur droit fondamental à poursuivre leur éducation ; leur fuite du conflit ne peut plus être un obstacle à leurs droits. Le HCNUR, en collaboration avec le CEW et l'UNICEF, continue à assurer la protection de l'éducation des enfants et donc de leur avenir », a déclaré le Dr Hanan Hamdan, représentant du HCNUR auprès du Gouvernement égyptien et de la Ligue des États arabes. « À cette fin, il est essentiel de continuer à soutenir l'Égypte en tant que pays d'accueil. Elle a fait preuve d'une résilience et d'une générosité remarquables, mais le nombre croissant de personnes déplacées nécessite une aide internationale accrue. En renforçant la capacité de l'Égypte à soutenir les réfugiés, nous pouvons faire en sorte que davantage d'enfants aient accès à l'éducation et, en fin de compte, à un avenir meilleur », a-t-il ajouté.

Jeremy Hopkins, représentant de l'UNICEF en Égypte, a expliqué : « L'UNICEF reste fermement engagé à faire en sorte que les enfants soudanais affectés par le conflit aient la possibilité de reprendre leurs études. En Égypte, grâce aux Espaces d'apprentissage innovants et au Programme global d'inclusion, l'UNICEF travaille avec diligence, sous la direction du gouvernement égyptien et en coopération avec les agences sœurs de l'ONU et les partenaires du développement, pour créer des environnements d'apprentissage inclusifs et renforcer les systèmes et les services éducatifs résistants. Cela ne profite pas seulement aux enfants soudanais déplacés, mais soutient également les communautés d'accueil en veillant à ce que tous les enfants aient accès à une éducation de qualité ». « L'UNICEF appelle la communauté internationale à être solidaire des enfants soudanais déplacés dont l'éducation est en jeu, et à fournir les ressources et le soutien nécessaires pour renforcer les systèmes nationaux qui garantiront que les enfants égyptiens et non égyptiens puissent exercer leur droit à l'éducation », a-t-il rappelé.

Au cours de la mission de haut niveau du CEW en Égypte, la délégation du CEW a rencontré des partenaires stratégiques clés (y compris des donateurs, des agences des Nations unies et des ONG locales et internationales) et des réfugiés soudanais, afin d'évaluer l'ampleur des besoins et la réponse éducative en cours des partenaires de l'aide.

En décembre 2023, l'ECW a annoncé une subvention de 2 millions de dollars pour la première réponse d'urgence en Égypte. Cette subvention de 12 mois, mise en œuvre par le HCNUR en partenariat avec l'UNICEF, touche plus de 20 000 réfugiés soudanais dans les gouvernorats d'Assouan, du Caire, de Gizeh et d'Alexandrie.

Les interventions soutenues par la subvention comprennent l'éducation non formelle, des subventions en espèces, la cohésion sociale avec les communautés d'accueil, la santé mentale et le soutien psychosocial, ainsi que des travaux de construction et de rénovation dans les écoles publiques accueillant des enfants réfugiés, afin de bénéficier à la fois aux enfants réfugiés et à ceux des communautés d'accueil.

Outre l'Égypte, l'ECW a alloué 8 millions de dollars en subventions de première réponse d'urgence en République centrafricaine, au Tchad, en Éthiopie et au Sud-Soudan pour répondre aux besoins urgents en matière de protection et d'éducation des enfants fuyant le conflit armé au Soudan.

Au Soudan, l'ECW a investi 28,7 millions de dollars dans des subventions pluriannuelles et d'urgence qui ont déjà bénéficié à plus de 100 000 enfants touchés par la crise.

ECW appelle les dirigeants à augmenter le financement de la réponse régionale aux crises de réfugiés et autres crises oubliées partout dans le monde. ECW appelle d'urgence les donateurs publics et privés à mobiliser 600 millions de dollars supplémentaires pour garantir que 20 millions d'enfants affectés par la crise reçoivent une éducation sûre et de qualité d'ici la fin de son Plan stratégique 2023-2026.

