Cristiano Ronaldo annonce le lancement de la nouvelle série animée « STRIKER FORCE 7 » en partenariat avec Graphic India et VMS Communications

« J'ai toujours été un fan de superhéros, et je suis ravi d'aider à créer cette nouvelle série animée », explique Cristiano Ronaldo. « De la même manière que le football met en lien les cultures et les gens à travers le monde, je pense que de grands personnages et des héros animés peuvent faire la même chose, et c'est la raison pour laquelle je suis très heureux de réunir ces passions du football et des superhéros grâce à ce projet, et de le partager avec les fans. »

« Cristiano Ronaldo a inspiré des millions de gens à travers le monde grâce à son dévouement, son éthique du travail et son jeu absolument épique. CR7 est un superhéros de la vie réelle pour toute une génération, et Striker Force 7 rassemblera une équipe mondiale de personnages de notre univers (et d'autres), qui représentent la diversité et le sang-froid de ses millions de fans », ajoute Sharad Devarajan, cocréateur et producteur de cette nouvelle série et PDG de Graphic India.

« Nous travaillons avec Cristiano et Polaris Sports depuis plus de cinq ans, et nous ne pouvons espérer meilleurs partenaires. Le nom de Cristiano est synonyme de professionnalisme, de dévouement et de réussite. C'est la raison pour laquelle il inspire des millions de personnes à travers le monde. Il n'est pas devenu l'athlète le plus suivi sur les réseaux sociaux par hasard. C'est pourquoi mettre au point une série animée d'une véritable icône comme Cristiano était une évidence pour nous », explique Diego Guarderas, directeur opérationnel de VMS Communications.

La série animée a été créée par Cristiano et Devarajan, qui en seront les producteurs exécutifs aux côtés de Diego Guarderas de VMS Communications, de l'équipe Polaris Sports et de Jeevan J. Kang, vice-président directeur de la création chez Graphic et également créateur principal de personnages.

D'autres informations sur les dates de sortie des séries animées seront bientôt communiquées, et les fans peuvent visiter www.strikerforce7.com pour obtenir les dernières informations.

