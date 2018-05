Cristiano Ronaldo anuncia nova série de animação, a "STRIKER FORCE 7", em parceria com a Graphic India e a VMS Communications

"Sempre fui fã de super-heróis e estou empolgado por ajudar a criar essa nova série de animação" comentou Cristiano Ronaldo. "Da mesma forma que o futebol conecta culturas e pessoas do mundo todo, acredito que grandes personagens de animação e heróis podem fazer o mesmo. É por isso que estou animado para reunir as paixões pelo futebol e pelos super-heróis neste projeto e compartilhá-lo com meus fãs".

"Cristiano Ronaldo inspirou milhões de pessoas no mundo com sua dedicação, ética de trabalho e jogos épicos. O CR7 é um super-herói da vida real de uma geração, e o Striker Force 7 reunirá uma equipe global de personagens do nosso mundo (e de outros), que representam a diversidade e o estilo de seus milhões de fãs", acrescentou Sharad Devarajan, cocriador e produtor da nova série e CEO da Graphic India.

"Estamos trabalhamos com o Cristiano e a Polaris Sports há mais de cinco anos e não podíamos ter pedido parceiros melhores. O nome de Cristiano é sinônimo de profissionalismo, dedicação e sucesso. Essa é a razão pela qual ele inspira milhões de pessoas no mundo todo. Ele não se tornou o atleta mais seguido nas mídias sociais por acaso. Assim, desenvolver uma série de animação sobre um verdadeiro ícone como Cristiano foi óbvio para nós", comentou Diego Guarderas, diretor operacional da VMS Communications.

A série foi criada por Cristiano e Devarajan, que serão seus produtores executivos, ao lado de Diego Guarderas, da VMS Communications, da equipe da Polaris Sports e de Jeevan J. Kang, vice-presidente executivo de criatividade da Graphic e também o designer principal das personagens.

Informações adicionais sobre as datas de lançamento da série de animação serão divulgadas em breve, e os fãs podem visitar o site www.strikerforce7.com para se manter atualizados sobre as novas informações.

