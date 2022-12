Critères clés pour un partenaire iGaming de choix - SOFTSWISS partage les résultats de l'enquête sur la satisfaction des clients

GZIRA, Malte, 22 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Une coopération transparente, un niveau de service supérieur, une communication rapide et une variété de jeux sont les caractéristiques les plus cruciales pour choisir un fournisseur d'iGaming en 2022. Telles sont les conclusions d'une étude approfondie menée auprès des clients de SOFTSWISS, une société technologique innovante de premier plan dans le domaine du jeu électronique.

L'enquête a été menée de juillet à octobre 2022 par le leader de la recherche marketing Kantar Ukraine pour le compte de SOFTSWISS afin d'acquérir une connaissance plus approfondie de l'industrie du jeu électronique, de déterminer les critères les plus importants pour le choix d'un fournisseur de plateforme de casino et d'évaluer le niveau de satisfaction des clients vis-à-vis de la plateforme de casino SOFTSWISS par rapport aux produits concurrents.

PORTRAIT DU FOURNISSEUR D'IGAMING GAGNANT

En 2022, les caractéristiques les plus importantes d'un partenaire iGaming sont les suivantes :

Une coopération transparente

Des services et des produits qui répondent aux besoins de votre entreprise

Un soutien aux activités génératrices de revenus

Une résolution rapide des problèmes techniques et une réponse dans les meilleurs délais

Une flexibilité lors de la discussion des termes de la coopération

Le critère « Le prestataire est véritablement votre partenaire financier aujourd'hui » a grimpé dans le palmarès de l'importance. Cette fois, 93 % des opérateurs ont voté pour l'importance de ce critère contre, 63 % en 2021 .

Quant aux aspects de la touche personnelle ayant un impact sur le processus de décision, les clients de SOFTSWISS ont souligné :

La fourniture d'un niveau de service optimal

Une communication simple et rapide avec les responsables

Une attitude attentive à l'égard de chaque client

La priorité la plus faible est accordée à des attributs tels que le statut de leader dans le domaine des jeux d'argent, l'effet positif de la coopération sur l'image de l'opérateur et l'influence du fournisseur sur le développement de l'industrie du divertissement et des jeux d'argent.

Les études montrent qu'un client sur deux travaille avec SOFTSWISS depuis plus de trois ans. La société est généralement décrite comme un partenaire à long terme, doté d'une expertise dans le secteur du divertissement et d'une connaissance approfondie du marché.

Vitali Matsukevich, directeur d'exploitation de SOFTSWISS, commente les résultats de l'enquête : « L'évolution des préférences des opérateurs vers la flexibilité de la coopération, la rentabilité des affaires et une communication de haute qualité démontre qu'une offre logicielle haut de gamme ne suffit pas pour être le fournisseur iGaming n° 1. Les opérateurs ont besoin d'un engagement plus haut de gamme et d'une interaction stratégique en partenariat. En 2023, nous continuerons à apporter à nos clients la confiance, la sécurité et la fiabilité dont ils ont besoin pour développer leur activité. »

AVIS CLIENT : CARACTÉRISTIQUES D'UNE PLATEFORME DE СASINO

Parmi les caractéristiques cruciales d'une plateforme de casino en ligne – le produit de base pour le lancement d'un projet iGaming – les participants ont relevé :

Une variété de fournisseurs de jeux

Une flexibilité des paramètres des bonus

Un rapport des joueurs

Une prise en charge de divers systèmes de paiement

Des paramètres de l'activité promotionnelle

Les critères « Gestion des systèmes de paiement » et « Devises prises en charge » sont restés tout aussi importants pour les opérateurs cette année.

Les participants ont accordé plus d'importance à l'information financière et à l'octroi de licences, principalement en raison du nombre croissant de marchés réglementés. Comme cette tendance devrait s'accentuer à l'avenir, l'octroi de licences continuera également à gagner du terrain, car il comporte des avantages concurrentiels importants pour les acteurs du secteur.

SOFTSWISS ET LES BESOINS DU MARCHÉ DE L'IGAMING

En évaluant leur satisfaction à l'égard de la plateforme de casino SOFTSWISS , les opérateurs ont souligné ses avantages techniques et fonctionnels. 86 % des participants ont donné un avis positif de 7 à 10 points, tandis que 14 % des opérateurs sont restés en dessous de 7. Au total, la plateforme a obtenu 7,6 points sur 10, soit 0,2 point de plus que le résultat de 2021.

Les clients choisissent la plateforme de casino SOFTSWISS pour son large éventail de fournisseurs de jeux, de licences et de devises prises en charge. En outre, les personnes interrogées ont souligné la simplicité et la rapidité de la communication avec les responsables des comptes commerciaux de SOFTSWISS.

En analysant les résultats de l'enquête, Darya Avtukhovich, responsable de la plateforme de casino SOFTSWISS, résume : « À ce jour, l'équipe derrière la plateforme de casino SOFTSWISS a lancé près de 400 projets fructueux, ce qui fait de ce produit l'offre la plus importante et la plus significative du portefeuille de la société. Depuis 2021, le nombre d'opérateurs très satisfaits a augmenté. C'est une motivation forte pour l'équipe qui la pousse à développer de nouvelles mises à jour de produits révolutionnaires et à porter le niveau de satisfaction à de nouveaux sommets. »

En ce qui concerne le niveau d'assistance , SOFTSWISS a surpassé ses concurrents de 1,6 point sur une échelle de 10 points, soit 0,4 point de plus qu'en 2021.

PRINCIPAUX POINTS À RETENIR

Les priorités des clients dans le choix d'un partenaire commercial et de produits de plateforme de casino changent en fonction des tendances générales du secteur et des entreprises. Une importance bien plus grande est désormais accordée à une communication rapide et basée sur la confiance, à la flexibilité du partenariat ainsi qu'à un engagement inébranlable en faveur d'un niveau de service optimal. En ce qui concerne les attentes en matière de produits, les opérateurs recherchent la diversité des portefeuilles de jeux, des outils et des fonctions de gamification, la disponibilité de divers systèmes de paiement et une analyse approfondie des finances et du comportement des clients.

« Afin de renforcer la position de la marque SOFTSWISS en tant que société technologique de pointe pour l'iGaming, nous devons prévoir les besoins du marché de demain. Les enquêtes auprès des clients constituent la référence pour atteindre cet objectif. Nous sommes fiers d'avoir réussi cette année à répondre aux attentes de nos clients et d'avoir augmenté leur niveau de satisfaction. La réalisation d'études marketing approfondies est devenue notre tradition annuelle et nous continuerons à partager nos connaissances du secteur avec le marché à l'avenir" », commente Valentina Bagniya, directrice du marketing chez SOFTSWISS.

À propos de SOFTSWISS

SOFTSWISS est une entreprise internationale d'iGaming fournissant des solutions logicielles certifiées et largement reconnues pour la gestion des opérations de jeux d'argent. SOFTSWISS détient plusieurs licences de jeu et fournit des solutions logicielles d'iGaming One-Stop-Shop. En 2013, SOFTSWISS a été la première au monde à introduire une solution de casino en ligne optimisée pour les bitcoins.

