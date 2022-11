CRONÔMETRO DO METAVERSO: FABRICANTE SUÍÇO DE RELÓGIOS DE LUXO REVELA QUE HUBLOT ADORA ESTÁDIO DE FUTEBOL

Em parceria com os aclamados arquitetos de estádios, MEIS, e os desenvolvedores pioneiros do metaverso, o Spatial, os 90 mil espectadores, o estádio de 1 km foi projetado para mostrar o amor da Hublot pelo futebol, design e comunidade.

NYON, Suíça, 4 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- Outro primeiro para o Relógio Oficial do mundo do futebol, o fabricante suíço de relógios de luxo Hublot entra no metaverso com a apresentação do "Hublot Loves Football Metaverse Stadium". Um espaço híbrido de esportes, arte e eventos digitais, a estrutura do estádio é inspirada no design complexo do corpo da caixa e na frente digital do recém-lançado relógio da Hublot, o Big Bang e.

HUBLOT AMBASSADOR PELE IN THE HUBLOT LOVES FOOTBALL METAVERSE STADIUM THE HUBLOT LOVES FOOTBALL METAVERSE STADIUM SEEN FROM ABOVE WITH THE BIG BANG E FIFA WORLD CUP QATAR TM



Projetado pelos lendários arquitetos do MEIS, os mais importantes designers de instalações de esportes e entretenimento, reconhecidos por projetar o estádio do Crypto.com, do Everton FC e estádios de Roma. O estádio também marca a maior instalação construída no metaverso Spatial.

Como parte de seu compromisso de longa data com a inovação, a Hublot foi uma das primeiras a adotar criptomoedas entre as marcas de relógios de luxo. Em 2018, a Hublot lançou a edição limitada do Big Bang Meca-10 P2P, que só estava disponível para compra por meio de pagamentos em Bitcoins, um relógio vinculado ao décimo aniversário da moeda.

Para a primeira incursão da marca no metaverso, a Hublot fez parceria com a Spatial, plataforma Web3 dedicada a ajudar criadores e marcas a construírem espaços 3D visualmente impressionantes. Conduzida por líderes experientes da Apple, Nest, LucasArts e Disney, a Spatial é a sede da Web3 para marcas de luxo no metaverso, com mais de quatro milhões de minutos gastos na plataforma todas as semanas. Os visitantes poderão explorar um estádio virtual de 360 graus, inspirado no Big Bang e da Hublot, acessível gratuitamente por meio de celulares, computadores de mesa ou fones de ouvido Oculus.

A experiência estará aberta ao público em geral via celular e on-line no site Spatial.io, permitindo que qualquer pessoa explore o estádio de futebol de 90 mil espectadores, equipado com um contorno de um quilômetro de comprimento e parede de mídia.

Como parte da campanha Hublot Loves Football, exposições dedicadas equipadas para experiência de RV (realidade virtual) para acessar o estádio surgirão ao lado de Boutiques da Hublot em shoppings de luxo em Doha, Kuala Lumpur, Singapura, Indonésia e Tailândia em novembro.

Clique aqui para entrar no "Hublot Loves Football Metaverse Stadium".

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1937375/Hublot_SA_Kylian_Mbappe.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1937376/HUBLOT_SA_Pele.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1937377/Hublot_SA_Metverse_Stadium.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1920991/Hublot_Logo.jpg

FONTE Hublot SA

SOURCE Hublot SA