LE CHRONOMÉTREUR DU MÉTAVERS : L'HORLOGER SUISSE HUBLOT RÉVÈLE SON AMOUR POUR LES STADES DE FOOTBALL

En partenariat avec MEIS, architectes de stade renommés, et Spatial, pionnier du métavers, le stade pouvant accueillir 90 000 spectateurs et mesurant 1 km de long est conçu pour illustrer l'amour de Hublot pour le football, le design et la communauté.

NYON, Suisse, 4 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Nouvelle première pour le chronométreur officiel dans le monde du football, l'horloger suisse de luxe Hublot fait son entrée dans le métavers avec la présentation du « Hublot Loves Football Metaverse Stadium » (stade métavers « Hublot aime le football »). Espace hybride mêlant sport, art et événements numériques, la structure du stade s'inspire du design complexe du boîtier et du cadran numérique de la montre Big Bang e récemment créée par Hublot.

DEDICATED ROOM IN THE HUBLOT LOVES FOOTBALL METAVERSE STADIUM FOR HUBLOT AMBASSADOR KYLIAN MBAPPE HUBLOT AMBASSADOR PELE IN THE HUBLOT LOVES FOOTBALL METAVERSE STADIUM THE HUBLOT LOVES FOOTBALL METAVERSE STADIUM SEEN FROM ABOVE WITH THE BIG BANG E FIFA WORLD CUP QATAR TM



Le stade a été conçu par les légendaires architectes MEIS, les plus grands concepteurs de sites sportifs et de divertissement, à qui l'on doit notamment le stade Crypto.com, le stade de l'Everton FC et celui de la Roma. C'est également le plus grand site construit dans le métavers Spatial.

Dans le cadre de son engagement de longue date en faveur de l'innovation, Hublot a été l'un des premiers à adopter la cryptomonnaie parmi les marques de montres de luxe. En 2018, Hublot a dévoilé l'édition limitée Big Bang Meca-10 P2P qui ne pouvait être achetée qu'en bitcoins, une montre créée à l'occasion du 10e anniversaire de la devise.

Hublot s'est associé à Spatial, plateforme Web3 dédiée à aider les créateurs et les marques à construire des espaces 3D visuellement époustouflants, pour l'entrée de la marque dans le métavers. Dirigée par des leaders expérimentés d'Apple, Nest, LucasArts et Disney, Spatial est la maison Web3 des marques de luxe dans le métavers avec plus de 4 millions de minutes passées sur la plateforme chaque semaine. Les visiteurs pourront découvrir un stade virtuel à 360 degrés, inspiré de la montre Big Bang e de Hublot, accessible gratuitement via un mobile, un ordinateur ou un casque Oculus.

L'expérience sera ouverte au grand public via mobile et en ligne sur Spatial.io, permettant à quiconque de découvrir le stade de football pouvant accueillir 90 000 spectateurs, équipé d'un hall d'un kilomètre de long et d'un mur de médias.

Dans le cadre de la campagne « Hublot Loves Football », des expositions dédiées, équipées d'une expérience de réalité virtuelle pour accéder au stade, apparaîtront à côté des boutiques Hublot dans des centres commerciaux de luxe à Doha, Kuala Lumpur, Singapour, en Indonésie et en Thaïlande, tout au long du mois de novembre.

Cliquez ici pour entrer dans le « Hublot Loves Football Metaverse Stadium ».

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1937375/Hublot_SA_Kylian_Mbappe.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1937376/HUBLOT_SA_Pele.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1937377/Hublot_SA_Metverse_Stadium.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1920991/Hublot_Logo.jpg





SOURCE Hublot SA