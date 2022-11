Crowdworks registrerer amerikansk patent for en «metode å velge arbeider på i forhold til funksjon i prosjekter basert på nettdugnad»

SEOUL, South Korea, 8. november 2022 /PRNewswire/ -- Crowdworks (Administrerende direktør Park Min-woo), et KI- (Kunstig Intelligens) selskap med opplæringsplattformer for data, kunngjorde 28. oktober at de hadde fullført registreringen av et patent for en metode å velge en arbeider på i henhold til funksjon i nettdugnadbaserte prosjekter.

Når man driver et nettdugnadbasert KI-dataprosjekt sjekker denne teknologien de funksjonelle elementene som er inkludert i prosjektet. Deretter velges arbeidere (data-merkere) som gjennom sin arbeidsytelse i funksjonelle elementer er dyktige på denne oppgaven. For hvert datamerkingsprosjekt vil teknologien automatisk og i sanntid opprette og skaffe arbeiderpooler med optimale arbeidere.

Ved bruk av patentert teknologi er det mulig å redusere tid og kostnader ved å velge optimale arbeidere i forhold til prosjektegenskapene. Videre tillates det å maksimere dataprosjektets effektivitet.

Crowdworks er den største patentinnehaveren i Korea på feltet innen KI-datamerkingsteknologi med søking på over 180 koreanske og internasjonale teknologipatenter. Patentene er essensielle i utviklingen av KI-datamerkingsteknologi, og for å sikre markedets konkurranseevne.

Crowdworks` Machine Learning (ML) og KI-baserte teknologier som er beskyttet av mer enn 180 patenter, forbedrer og effektiviserer KI-treningsdata og produksjonsoppgaver, og håndterer kvaliteten på resultatdataene. KI-treningsdataene som er konstruert på denne måten, er blitt gitt til kunder og samfunnet for å hjelpe utviklingen av ulike KI-felt.

Crowdworks har jevnlig sikret seg amerikanske patenter siden sitt første amerikanskregistrerte patent i mars i år. Crowdworks utvikler stadig de nordamerikanske og europeiske markedene ved å sikre seg globale patenter, og ved å delta på Epicenter Accelerate -K- Oppstartprogram i Sverige. Selskapet planlegger også utstillingen sin på CES (Forbrukerelektronikkshow) i 2023.

Park Min-woo, administrerende direktør i Crowdworks, sa, «Ettersom datasentrisk KI nå er et globalt tema, er det avgjørende å sikre teknologisk konkurranseevne for høykvalitetsdata.» Og han fortsatte, «Vi har som mål å lede det globale markedet for KI-treningsdata ved å aktivt sikre oss immatrielle rettigheter.»

Crowdworks har vært en ledende leverandør av noteringsløsninger for KI-treningsdata i Korea siden 2017. Crowdworks´ noteringsplattform for KI-treningsdata «Workstage», leverer kvalifisert innsamling av KI-treningsdata, samt merknader for å akselerere KI-utviklingen for selskaper i ulike bransjer. Dette inkluderer bilindustri, helsevesen og produksjon.

