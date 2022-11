Crowdworks registrerer amerikansk patent for 'metode til at udvælge medarbejdere efter funktion af projekt baseret på crowdsourcing'

SEOUL, Sydkorea, Nov. 8, 2022 /PRNewswire/ -- Crowdworks (CEO Park Min-woo), en datavirksomhed, der udvikler undervisningsplatforme baseret på kunstig intelligens (AI), annoncerede den 28. oktober, at den har fuldført registreringen af et amerikansk patent for en 'metode til at udvælge medarbejdere efter funktion af projekt baseret på crowdsourcing'

Når den styrer et crowdsourcing-baseret AI-dataprojekt, kontrollerer denne teknologi de funktionelle elementer, der indgår i projektet, og som skal åbnes, og udvælger de medarbejdere (personer som skal kategorisere data), som er egnede til opgaven, set i lyset af medarbejderens resultater for dette funktionelle element. For hvert datakategoriseringsprojekt skaber den automatisk og leverer optimale mængder af optimale medarbejdere i realtid.

Ved brug af patenteret teknologi er det muligt at reducere tid og omkostninger ved at vælge optimale medarbejdere alt efter projektets egenskaber. Derudover giver den mulighed for at maksimere effektiviteten i dataprojekter.

Crowdworks er den største indehaver af patenter inden for AI-datakategorisering i Sydkorea, med ansøgninger om flere end 180 koreanske og internationale teknologipatenter, som er essentielle for at fremme AT-datakategoriseringsteknologi og for at sikre konkurrencefordele i markedet.

Crowdworks teknologier, der er baseret på maskinindlæring og kunstig intelligens, og som beskyttes af flere end 180 patenter, forbedrer produktiviteten og effektiviteten i AI-dataetablering og styrer kvaliteten af de endelige data. AI-undervisningsdata, der skabes på denne måde, er leveret til kunder og samfund med henblik på at støtte udviklingen på forskellige AI-områder.

Crowdworks har stabilt øget sin portefølje af amerikanske patenter siden sin første registrering af et amerikansk patent i marts i år. Crowdworks udvikler kontinuerligt det nordamerikanske og europæiske marked ved at overtage globale patenter og ved at deltage i Epicenter Accelerate – K-Startup Program i Sverige. Virksomheden planlægger også sin udstilling ved CES 2023.

Park Min-woo, CEO of Crowdworks, siger: "Idet det er datacentreret, er AI nu et globalt emne, eftersom det er essentielt at sikre sig teknologiske konkurrencefordele i forhold til data af høj kvalitet." Han fortsætter: "Vi sigter efter at være førende på det globale marked for AI-undervisning ved aktivt at sikre os relevante ophavsrettigheder."

Om Crowdworks

Crowdworks har siden 2017 været en de af førende leverandører af løsninger til datakategorisering i Sydkorea. Crowdworks' datakategoriseringsplatform til AI-undervisning 'Workstage' leverer kvalificeret indsamling og kategorisering af data fra AI-undervisning med henblik på at accelerere AI-udviklingen i større virksomheder inden for en lang række brancher, herunder bilindustri, sundhed og fremstillingsindustri.

