Crowdworks rekisteröi yhdysvaltalaisen patentin "menetelmälle työntekijän valitsemiseksi projektin ominaisuuden mukaan joukkouttamiseen perustuen"

SOUL, Etelä-Korea, 8. marraskuuta 2022 /PRNewswire/ -- Crowdworks (toimitusjohtaja Park Min-woo), tekoälyn (AI) koulutusdatajärjestelmäyritys, ilmoitti 28. lokakuuta saaneensa päätökseen yhdysvaltalaisen patentin rekisteröinnin "menetelmälle työntekijän valitsemiseksi projektin ominaisuuden mukaan joukkouttamiseen perustuen".

Joukkouttamiseen perustuvaa tekoälydataprojektia käytettäessä tämä teknologia tarkistaa avattavaan projektiin sisältyvät toiminnalliset elementit ja valitsee toiminnalliselle elementille työntekijät (datamerkitsijät), jotka ovat päteviä tehtävään ottaen huomioon työntekijän työsuorituksen toiminnallisen elementin osalta. Se luo ja tarjoaa automaattisesti reaaliaikaisia työntekijäpooleja optimaalisista työntekijöistä jokaista datamerkintäprojektia varten.

Patentoitua teknologiaa käyttämällä voidaan vähentää aikaa ja kustannuksia valitsemalla optimaaliset työntekijät projektin ominaisuuksien mukaan. Se myös mahdollistaa dataprojektien tehokkuuden maksimoimisen.

Crowdworks on Korean suurin patentinhaltija tekoälydatamerkintäteknologian alalla, ja se hakee yli 180 korealaista ja kansainvälistä teknologiapatenttia, jotka ovat välttämättömiä tekoälyn datamerkintäteknologian kehittämiselle ja markkinoiden kilpailukyvyn turvaamiselle.

Crowdworksin yli 180 patentilla suojattu koneoppiminen ja tekoälypohjainen teknologia parantavat tekoälyn koulutusdatan rakennustehtävien tuottavuutta ja tehokkuutta sekä hallitsevat tulosdatan laatua. Tällä tavalla rakennettua tekoälyn koulutusdataa on tarjottu asiakkaille ja yhteiskunnalle auttamaan eri tekoälyalojen kehityksessä.

Crowdworks on saanut tasaisesti Yhdysvaltain patentteja sen ensimmäisen yhdysvaltalaisen patentin rekisteröinnin jälkeen tämän vuoden maaliskuussa. Crowdworks kehittää jatkuvasti Pohjois-Amerikan ja Euroopan markkinoita hankkimalla maailmanlaajuisia patentteja ja osallistumalla Epicenter Accelerate – K-Startup -ohjelmaan Ruotsissa. Yritys valmistautuu myös CES 2023 -tapahtumaan.

Crowdworksin toimitusjohtaja Park Min-woo sanoi: "Koska datakeskeinen tekoäly on nyt keskeinen aihe maailmanlaajuisesti, teknologisen kilpailukyvyn varmistaminen korkealaatuiselle datalle on välttämätöntä". Ja hän jatkoi: "Tavoitteenamme on johtaa maailmanlaajuisia tekoälyn koulutusdatamarkkinoita turvaamalla jatkuvasti immateriaalioikeuksia".

Tietoa Crowdworksista

Crowdworks on yksi johtavista tekoälyn koulutusdatan merkintäratkaisujen tarjoajista Koreassa vuodesta 2017 lähtien. Crowdworksin tekoälyn koulutusdatan merkintäalusta Workstage kerää ja merkitsee tekoälyn koulutusdataa tekoälyn kehityksen nopeuttamiseksi yrityksille useilla eri aloilla, kuten autoteollisuus, terveydenhuolto ja tuotanto.

www.crowdworks.kr / www.workstage.com Seuraa meitä LinkedInissä.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1864372/CW_logo.jpg

SOURCE Crowdworks Inc